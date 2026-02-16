user icon
Verstappen geeft duidelijke mening over mogelijk F1-probleem

Verstappen geeft duidelijke mening over mogelijk F1-probleem

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor de nodige kopzorgen gezorgd bij de teams en coureurs. Het gaat hierbij niet alleen om de nieuwe motoren, maar ook om de situatie bij de racestarts. Ook Max Verstappen heeft hier een zeer duidelijke mening over.

Verstappen liet afgelopen week in Bahrein duidelijk weten wat hij van de nieuwe generatie Formule 1-auto's vindt. Hij omschreef de nieuwe wagens als Formule E-bolides op steroïden en was van mening dat dit niets te maken had met de Formule 1. Hij was goudeerlijk, maar zag ook dat men zich elders in de paddock ernstige zorgen maakte over iets anders.

Meerdere teams en coureurs trokken namelijk aan de bel over de situatie die kan ontstaan bij de racestarts. De coureurs moeten dit jaar hun batterij van de krachtbron managen, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze bij de start genoeg energie hebben om weg te komen. Bij de proefstarts viel het op dat de coureurs lang bleven wachten voordat ze van hun plaats kwamen. De vrees is dat dit bij de echte start voor problemen kan zorgen. McLaren heeft dit punt dan ook op de agenda van de F1 Commission gezet.

Wat is de mening van Verstappen?

Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat dit een puntje van zorg is. In gesprek met de internationale media is Verstappen er duidelijk over in Bahrein: "Deze motoren worden nog steeds ontzettend warm wanneer je stilstaat op de grid na de formatieronde."

"Dat is dus al een dingetje. Maar dan heb je ook nog de pre-start, waar de motor voor een lange periode steeds warmer wordt. En dat gebeurt ook behoorlijk snel. Het wordt dus een enorme uitdaging om dat tijdens de eerste race van het seizoen allemaal goed voor elkaar te krijgen."

'Het wordt allemaal ingewikkelder'

Verstappen legt uit dat dit voor een grote verandering gaat zorgen voor de coureurs: "Het is zeker een stukje lastiger om dat goed te doen. Het duurt nu wat langer voordat je in het goede bereik zit qua toerental."

De Red Bull-coureur verwacht dat het wel goed gaat komen: "Het is echt nog een kwestie van finetunen. Op dat soort momenten is het goed om allerlei dingen te proberen, ook al werkt het niet. Dus ja, het wordt allemaal een stuk ingewikkelder."

In Melbourne worden straks in vt3 geen (snelle) rondjes gereden maar alleen maar proefstarts gemaakt...

Reacties (10)

  • shakedown

    Posts: 1.657

    Ik denk dat alle issues waar e nu tegen aanlopen in de management vooral een kwestie is van fine tunen en dat uiteindelijk er volle bak gereden kan worden.

    Alle management dingetjes zullen dan naar de achtergrond zakken. en alle focus op het racen. Hoe wat waar en wanneer opladen is op een gegeven moment gewoon geprogrammeerd. Alleen dat duurt een tijdje en zal zeker niet vanaf race 1 op orde zijn.

    Er vast een mogelijkheid zijn voor manuele override welke aan de coureur beschikbaar zal zijn en daar zit een stukje management in. Al het andere verdwijnt naar de achtergrond

    • da_bartman

      Posts: 6.415

      ik denk het niet, om die batterij op niveau te houden zul je altijd concessies moeten doen die ten kosten gaan van het racen

    • NicoS

      Posts: 20.134

      Zal ook per circuit verschillen.
      Sommige circuits zal het meer zijn dan gemiddeld, denk aan Monza, Spa en Jedda.
      Op die circuits ziet het er gewoon niet goed uit. Zag al berekeningen dat in Baku een verval van 40 km pu op het einde van het rechte stuk kan optreden…… Dat zijn dingen die niet thuis horen in de F1…..

    • shakedown

      Posts: 1.657

      @nicos. Maar dat zou betekenen dat je minder accu in de rest van baan moet gebruiken en alles op het rechte stuk gebruikt of voor een andere manier voor uitsmeren van de elektrische kracht moet kiezen. Het is een keuze wanneer ze wat gaan inzetten. Zullen dan moeten programmeren dat de accu leeg is precies op het punt dat ze gaan remmen.

      Er is nog een heleboel uit te vogelen. En uiteindelijk denk ik echt dat dat soort dingen naar de achtergrond verdwijnen.

    • Pietje Bell

      Posts: 33.172

      @Shakedown, die vlieger gaat niet op van jouw eerste zin.
      Ik heb gezien hoe men het rechte stuk in Baku met een volle accu begon, maar die was voor het einde al leeg.

    • shakedown

      Posts: 1.657

      Wanneer is die race geweest dan??

    • NicoS

      Posts: 20.134

      Denk dat Pietje Bahrein bedoelt met de test van vorige week.

    • WickieDeViking

      Posts: 389

      Dat sluit ik in ieder geval niet uit. :)

    • Pietje Bell

      Posts: 33.172

      Dat zal as vrijdag ook al moeten gebeuren.

