De nieuwe Formule 1-regels hebben voor de nodige kopzorgen gezorgd bij de teams en coureurs. Het gaat hierbij niet alleen om de nieuwe motoren, maar ook om de situatie bij de racestarts. Ook Max Verstappen heeft hier een zeer duidelijke mening over.

Verstappen liet afgelopen week in Bahrein duidelijk weten wat hij van de nieuwe generatie Formule 1-auto's vindt. Hij omschreef de nieuwe wagens als Formule E-bolides op steroïden en was van mening dat dit niets te maken had met de Formule 1. Hij was goudeerlijk, maar zag ook dat men zich elders in de paddock ernstige zorgen maakte over iets anders.

Meerdere teams en coureurs trokken namelijk aan de bel over de situatie die kan ontstaan bij de racestarts. De coureurs moeten dit jaar hun batterij van de krachtbron managen, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze bij de start genoeg energie hebben om weg te komen. Bij de proefstarts viel het op dat de coureurs lang bleven wachten voordat ze van hun plaats kwamen. De vrees is dat dit bij de echte start voor problemen kan zorgen. McLaren heeft dit punt dan ook op de agenda van de F1 Commission gezet.

Wat is de mening van Verstappen?

Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat dit een puntje van zorg is. In gesprek met de internationale media is Verstappen er duidelijk over in Bahrein: "Deze motoren worden nog steeds ontzettend warm wanneer je stilstaat op de grid na de formatieronde."

"Dat is dus al een dingetje. Maar dan heb je ook nog de pre-start, waar de motor voor een lange periode steeds warmer wordt. En dat gebeurt ook behoorlijk snel. Het wordt dus een enorme uitdaging om dat tijdens de eerste race van het seizoen allemaal goed voor elkaar te krijgen."

'Het wordt allemaal ingewikkelder'

Verstappen legt uit dat dit voor een grote verandering gaat zorgen voor de coureurs: "Het is zeker een stukje lastiger om dat goed te doen. Het duurt nu wat langer voordat je in het goede bereik zit qua toerental."

De Red Bull-coureur verwacht dat het wel goed gaat komen: "Het is echt nog een kwestie van finetunen. Op dat soort momenten is het goed om allerlei dingen te proberen, ook al werkt het niet. Dus ja, het wordt allemaal een stuk ingewikkelder."