Red Bull Racing kende een sterke eerste week van de wintertest in Bahrein. De Oostenrijkse renstal stond voor wat uitdagingen, aangezien zij zelf de motor hebben gebouwd in samenwerking met Ford, maar Max Verstappen en Isack Hadjar wisten behoorlijk wat ronden neer te zetten. Echter is niet alles goed gegaan met de vorderingen van de RB22, zo geeft technisch directeur Pierre Waché zelf aan.

Behoudens een probleem op de woensdagochtend bij Hadjar, slaagde Red Bull erin om veel ronden te klokken. De teller van Verstappen stond aan het einde van de week maar liefst op 197 stuks, terwijl zijn nieuwe teamgenoot 146 laps wist neer te zetten. Daarbij klokte het zusterteam - Racing Bulls - in totaal maar liefst 327 ronden, wat lichtelijk verraadt dat de motor van de zesvoudig constructeurskampioen in orde lijkt te zijn. 

RB22 heeft overgewicht 

Maar toch is Red Bull tegen een aantal mankementen aangelopen. De FIA had met ingang van het nieuwe Formule 1-seizoen het minimumgewicht van 789 naar 768 verlaagd, maar de Oostenrijkse renstal schijnt daar mee te worstelen. "Net als iedereen na de winter proberen we af te vallen", zo bevestigde Waché in gesprek met de aanwezige media in Bahrein. "We hebben wat problemen met het gewicht, dat geldt voor iedereen", voegde hij daaraan toe. 

Waché liet hiermee doorschemeren dat de geplande updates, mogelijk vertraging kunnen oplopen. "Misschien hebben anderen het beter gedaan dan wij, maar van onze kant zullen we wat gewicht aan de auto moeten toevoegen. Maar onze filosofie is altijd om te proberen een auto sneller te maken, niet om de gewichtslimiet te halen of wat dan ook." 

Beter dan in 2022 

Red Bull kampte eerder met gewichtsproblemen aan de nieuwe auto. Net als in 2022 - toen de reglementen ook veranderd werden - was de bolide van Verstappen wederom te zwaar. Toen bleek Ferrari aan het begin van het seizoen de auto in een beter window te hebben, maar Waché benadrukte dat de RB22 er nu beter voor staat. "Maar het is een betere uitgangspositie dan in 2022", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Waché en Red Bull hebben nog even voordat het nieuwe F1-seizoen gaat beginnen. Met nog één testweek voor de boeg in Bahrein, zal de Oostenrijkse constructeur Verstappen zo stevig mogelijk in het zadel krijgen voor de eerste race in Australië, op 8 maart. 

f(1)orum

Posts: 9.525

"Net als iedereen na de winter proberen we af te vallen", zo bevestigde Waché "
"Misschien hebben anderen het beter gedaan dan wij, maar van onze kant zullen we wat gewicht aan de auto moeten toevoegen."

Gewicht toevoegen om af te vallen dus?

  • 8
  • 16 feb 2026 - 15:28
Reacties (11)

  • jd2000

    Posts: 7.591

    Ozempic?

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 15:06
  • Jermaine

    Posts: 7.150

    "Toen bleek Ferrari aan het begin van het seizoen de auto in een beter window te hebben"
    Wie schrijft dit? of word hier gewoon geprobeerd dingen via google ofzo te vertalen? mijn Nederlands is alles behalve perfect maar... tf? soms vraag ik me af wie dit schrijft.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 16:23

