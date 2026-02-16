user icon
Officieel: Barcelona sluit nieuwe deal en blijft op F1-kalender

<b> Officieel: </b> Barcelona sluit nieuwe deal en blijft op F1-kalender

Het circuit van Barcelona heeft belangrijk nieuws voor de toekomst gedeeld. Het Catalaanse circuit staat al jaren op de Formule 1-kalender, maar de toekomst was onzeker door de komst van de nieuwe Grand Prix in Madrid. Aan alle onzekerheid is nu een einde gekomen, want Barcelona heeft een nieuw contract getekend.

De Spaanse Grand Prix werd in de afgelopen jaren verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De coureurs kennen de baan als hun broekzak, en testen ook regelmatig op het bekende circuit in Catalonië. De organisatie heeft de naam Grand Prix van Spanje voor dit jaar verloren aan Madrid, waar vanaf dit jaar wordt gereden op de nieuwe Madring.

Wat gaat er gebeuren?

Dat betekent echter niet dat Barcelona nu van de kalender gaat verdwijnen, want de Formule 1 heeft vandaag de langverwachte contractverlenging bekendgemaakt. Het circuit zal in 2028, 2030 en 2032 op de kalender staan, en zal dus gaan rouleren. Ze zullen afwisselend met de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op de kalender staan. Het iconische circuit verlengde begin vorig jaar hun contract, maar het was nog onduidelijk met welk circuit ze zouden gaan rouleren.

De race op het Catalaanse circuit zal in de komende jaren bekendstaan onder de naam Grand Prix van Barcelona-Catalunya. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan veranderingen op het circuit, en wordt er een nieuwe hospitality unit gebouwd.

Trots bij Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Barcelona: "Het is een fantastische stad en de Formule 1-fans verwelkomen ons daar altijd met veel passie. Ik ben dan ook heel erg blij dat we nog jaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya zullen racen."

Domenicali heeft louter complimenten over voor de organisatie: "Het team heeft flink geïnvesteerd in het circuit en ze hebben in de afgelopen jaren geweldige fanfestivals georganiseerd. We kijken ernaar uit om te zien hoe deze beleving zich in de komende jaren verder zal gaan ontwikkelen, zowel voor de bezoekers van de race als voor de stad als een geheel."

De race in Barcelona staat dit jaar op 14 juni op het programma. Het Formule 1-circus reist daarna af naar Madrid, waar op 13 september de eerste race op de Madring wordt verreden.

show sidebar