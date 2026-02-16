user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de tweede testweek in Bahrein

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de tweede testweek in Bahrein

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over twee dagen verder met de tweede testweek in Bahrein. Op het circuit van Sakhir krijgen de teams en coureurs de kans om drie dagen te testen, en het schema is hetzelfde als vorige week. De grootste verandering is echter dat alle baanactie nu wél te zien is voor het grote publiek.

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-tijdperk gaat deze week de laatste fase in, als de derde testweek in Bahrein van start gaat. Eind januari werd de eerste testweek afgewerkt achter gesloten deuren in Barcelona, terwijl de teams en coureurs vorige week veel meters konden maken tijdens de eerste test in Bahrein.

Wat is het grote verschil met de eerste testweek?

Deze testweek was niet besloten, maar was voor de fans nog steeds lastig te volgen. Er was wel livetiming beschikbaar, maar alleen het laatste uurtje werd live uitgezonden. Deze week is dat anders, aangezien de drie testdagen volledig te zien zijn voor de fans.

Het worden weer lange dagen voor iedereen die de testdagen in volledigheid wil volgen, want de tests gaan van start om 08:00 Nederlandse tijd. Tussen de ochtend- en middagsessie in zit wel een uurtje pauze, maar daarna wordt er tot 17:00 doorgereden door de teams.

Tijdschema voor de tweede testweek in Bahrein:

Woensdag 18 februari:

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00

Middagsessie: 13:00 - 17:00

Donderdag 19 februari:

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00

Middagsessie: 13:00 - 17:00

Vrijdag 20 februari:

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00

Middagsessie: 13:00 - 17:00

Waar zijn de sessies van de tweede testweek in Bahrein te zien?

De testweek is in Nederland te volgen bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet er worden betaald, maar dan zijn wel de sessies in zijn volledigheid te volgen, en mist men dus niets van de testweek. F1 TV zendt daarnaast elke dag ook een uitgebreide nabeschouwing uit waarin er wordt gesproken met de coureurs en vertegenwoordigers van de teams.

