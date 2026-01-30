user icon
Lawson deelt goed nieuws over Racing Bulls

Lawson deelt goed nieuws over Racing Bulls

Racing Bulls heeft tijdens de shakedown in Barcelona duidelijke stappen gezet. Waar het team aan het begin van de testweek nog zoekende was, begint de puzzel inmiddels steeds beter in elkaar te vallen. Dat gevoel leeft ook bij Liam Lawson, die de auto met de dag sterker ziet worden.

De Nieuw-Zeelander werkte meerdere intensieve testdagen af en kreeg zo een goed beeld van de ontwikkeling van de VCARB 03. Volgens Lawson is vooral de vooruitgang ten opzichte van de eerste testdag veelzeggend, en dat stemt hem optimistisch richting de start van het seizoen.

Racing Bulls blijft leren

Liam Lawson heeft in Barcelona al flink wat meters gemaakt. De Nieuw-Zeelander kwam drie dagen in actie tijdens de shakedown en reed daarbij woensdagochtend 88 ronden en donderdagochtend nog eens 64 ronden. Daarmee zit zijn eerste echte testperiode met de VCARB 03 erop.

Lawson verwacht dat de groei van Racing Bulls nog niet voorbij is: "We blijven leren. We boeken duidelijk grote stappen, al geldt dat voor iedereen. De auto’s zijn heel anders dan voorheen, maar we staan er veel beter voor dan op maandag, en dat is het belangrijkste. Nu moeten we blijven leren en de auto verder verbeteren."

Het is de allereerste keer dat Lawson relaxed aan de start van het seizoen staat. Vorig jaar startte hij als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd hij na twee races al teruggeplaatst naar het zusterteam. Dit jaar rijdt hij opnieuw voor Racing Bulls naast rookie Arvid Lindblad.

De test deed zijn werk voor Lawson

Lawson laat weten dat de test erg veel nut heeft gehad voor de Nieuw-Zeelander: "Wat kilometers betreft wel. Eerlijk gezegd hebben we een vrij sterke test gehad op het gebied van betrouwbaarheid, dus dat is een belangrijk vinkje. Wat betreft verwachtingen is het lastig. We weten niet waar de anderen staan, dus dat blijft voorlopig onbekend. Het belangrijkste is dat we de ronden rijden die we willen en leren wat we moeten leren over onze auto", zo laat Lawson weten. 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (23)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
