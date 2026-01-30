Racing Bulls heeft tijdens de shakedown in Barcelona duidelijke stappen gezet. Waar het team aan het begin van de testweek nog zoekende was, begint de puzzel inmiddels steeds beter in elkaar te vallen. Dat gevoel leeft ook bij Liam Lawson, die de auto met de dag sterker ziet worden.

De Nieuw-Zeelander werkte meerdere intensieve testdagen af en kreeg zo een goed beeld van de ontwikkeling van de VCARB 03. Volgens Lawson is vooral de vooruitgang ten opzichte van de eerste testdag veelzeggend, en dat stemt hem optimistisch richting de start van het seizoen.

Racing Bulls blijft leren

Liam Lawson heeft in Barcelona al flink wat meters gemaakt. De Nieuw-Zeelander kwam drie dagen in actie tijdens de shakedown en reed daarbij woensdagochtend 88 ronden en donderdagochtend nog eens 64 ronden. Daarmee zit zijn eerste echte testperiode met de VCARB 03 erop.

Lawson verwacht dat de groei van Racing Bulls nog niet voorbij is: "We blijven leren. We boeken duidelijk grote stappen, al geldt dat voor iedereen. De auto’s zijn heel anders dan voorheen, maar we staan er veel beter voor dan op maandag, en dat is het belangrijkste. Nu moeten we blijven leren en de auto verder verbeteren."

Het is de allereerste keer dat Lawson relaxed aan de start van het seizoen staat. Vorig jaar startte hij als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd hij na twee races al teruggeplaatst naar het zusterteam. Dit jaar rijdt hij opnieuw voor Racing Bulls naast rookie Arvid Lindblad.

De test deed zijn werk voor Lawson

Lawson laat weten dat de test erg veel nut heeft gehad voor de Nieuw-Zeelander: "Wat kilometers betreft wel. Eerlijk gezegd hebben we een vrij sterke test gehad op het gebied van betrouwbaarheid, dus dat is een belangrijk vinkje. Wat betreft verwachtingen is het lastig. We weten niet waar de anderen staan, dus dat blijft voorlopig onbekend. Het belangrijkste is dat we de ronden rijden die we willen en leren wat we moeten leren over onze auto", zo laat Lawson weten.