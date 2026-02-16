Pierre Gasly heeft met een knipoog een opvallende waarschuwing gegeven richting Formule 1-fans. De Fransman van Alpine verwacht dat de start van de openingsrace in Australië wel eens chaos kan opleveren, al weet hij zelf nog niet precies hoe dat eruit zal zien.

De nieuwe generatie auto’s en motoren voor 2026 zorgt namelijk voor extra complexiteit. Vooral de aangepaste startprocedure en het grotere aandeel elektrisch vermogen maken het voor coureurs een stuk lastiger om foutloos van hun plek te komen.

Zorgen over starts en veiligheid

De afgelopen weken kwamen er signalen over mogelijke veiligheidsproblemen. Door het grotere turbogat bij het accelereren is het moeilijker om het gaspedaal soepel in te drukken. Dat kan leiden tot onverwachte situaties bij de start, zeker wanneer coureurs tegelijk vertrekken.

Daarnaast duurt het langer om vanuit stilstand weg te rijden. Coureurs moeten hun motor eerst op toeren brengen om voldoende turbodruk op te bouwen. Door het verdwijnen van de MGU-H is ook een belangrijk hulpmiddel weggevallen dat eerder hielp om de vermogensafgifte te optimaliseren. Vooral rijders achteraan het veld zouden daardoor minder tijd hebben om alles correct voor te bereiden, wat voor oneerlijke starts kan zorgen.

Gasly verwacht spektakel in Melbourne

Gasly bevestigt dat de moeilijkheidsgraad duidelijk hoger ligt dan in het verleden. “Ik raad iedereen aan om de start in Australië zeker te bekijken. Het zou wel eens een moment kunnen worden dat iedereen zich herinnert”, zei hij met een glimlach tegenover PlanetF1 en andere media in Bahrein.

De Fransman blijft echter voorzichtig. “We zullen wel zien hoe het precies uitpakt. Zelf weet ik ook nog niet wat er gaat gebeuren, maar één ding is zeker: het wordt veel lastiger dan vroeger.”

Volgens Gasly zullen teams en de FIA snel oplossingen zoeken, al vraagt dat tijd. “Binnen enkele weken of maanden zullen we waarschijnlijk manieren vinden om het eenvoudiger te maken. Maar met slechts twee weken testen achter de rug is duidelijk dat het in Australië nog niet vanzelf zal gaan.”

Betrouwbaarheid wordt volgens hem dan ook de grootste prioriteit. “Het klinkt simpel, maar gewoon de finish halen wordt een enorme uitdaging. Deze auto’s zijn extreem complex en dat brengt nog heel wat andere problemen met zich mee.”

Van 18 tot en met 20 februari staan nog drie testdagen in Bahrein op het programma, waarna het seizoen officieel begint op het Albert Park Circuit van 6 tot en met 8 maart.