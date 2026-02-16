Lewis Hamilton zorgt in de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen weer voor de nodige headlines. De zevenvoudig wereldkampioen heeft bij Ferrari afscheid genomen van zijn race-engineer Riccardo Adami, maar het team heeft nog geen vervanger aangewezen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft geen zin meer in vragen over dit onderwerp.

Hamilton stapte vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia hoopte hij een gooi te doen naar de wereldtitel, maar zijn eerste seizoen bij het team draaide uit op een teleurstelling. Hij wist alleen de sprintrace in China te winnen, en stond verder niet op het podium. Voor dit jaar heeft Ferrari een aantal veranderingen doorgevoerd, en één daarvan blijft voor vragen zorgen.

In zijn tijd bij Mercedes werkte Hamilton nauw samen met Peter 'Bono' Bonnington. De twee begrepen elkaar, maar de engineer kwam niet mee naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal werkte Hamilton in zijn eerste seizoen samen met Riccardo Adami, maar dat draaide uit op een chaos. Adami en Hamilton praatten langs elkaar heen en dat zorgde voor veel frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen. Ferrari maakte in de winter bekend dat Adami een nieuwe functie krijgt, maar een vervanger is nog niet aangewezen.

Hoe gaat het met Hamilton?

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet geen problemen, zo benadrukte hij in Bahrein in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat de samenwerking tussen het team in de pits en Lewis heel erg goed is. Hij is gemotiveerd, hij heeft veel zelfvertrouwen en hij staat open voor een nieuwe samenwerking. Ik ben gewoon heel positief: we zullen ons blijven verbeteren. De instelling is om altijd morgen beter te presteren dan vandaag."

Vasseur is het zat

Volgens Vasseur zit Hamilton heel erg goed in zijn vel, en hij is een beetje klaar met de verhalen over de race-engineer. Als een verslaggever hier weer naar wil vragen, onderbreekt Vasseur hem: "Houd alsjeblieft op met dit verhaal. Met 22 auto's in de paddock worden er elk jaar zes of zeven nieuwe race-engineers aangesteld. Hetzelfde geldt voor de teambazen. Na Toto Wolff ben ik waarschijnlijk de langstzittende teambaas."

"Dat er af en toe een wisseling van de wacht plaatsvindt, betekent niet het einde van een team. Die bestaan tegenwoordig uit zo'n vijftienhonderd mensen. Het draait dus niet allemaal om één race-engineer. In de Formule 1 maakt het team het verschil, niet één individu."

Met wie werkt Hamilton nu samen?

Hamilton werkt tijdens de testweken in Bahrein samen met de ervaren Carlo Santi, die eerder de rechterhand was van Kimi Räikkönen. Naar verluidt wil Ferrari Cedric Michel-Grosjean overnemen van het team van McLaren.