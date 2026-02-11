Max Verstappen heeft een zeer sterke eerste dag in Bahrein achter de rug. Hij reed tijdens deze testdag 136 rondjes (!) over het circuit van Sakhir, en maakte daarin een zeer stabiele indruk. Verstappen was tevreden, en sprak achteraf van een goede dag.

Verstappen kreeg vandaag de hele dag de kans om met de Red Bull RB22 te rijden in Bahrein. Hij stuurde zijn bolide vanochtend direct de baan op, en reed daar veel snaarstrakke rondjes. Verstappen maakte een goede indruk, en had in de ochtend de snelste tijd in handen. Pas in de middag werd Verstappens tijd verbroken door Lando Norris in zijn McLaren.

Hoe kijkt Verstappen terug op deze dag?

Verstappen, die direct na de test live ging op Twitch met Team Redline, sprak zich tevreden uit in het persbericht van Red Bull: "We hadden een goede dag. We hebben veel rondjes kunnen rijden en verschillende programma's kunnen testen. Red Bull Ford Powertrains is nog een volledig nieuw project vergeleken met de anderen, dus we hebben nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race."

Verstappen stelt dat alles gaat zoals hij wil: "We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend kunnen tegenkomen. Dat is misschien eenvoudiger voor een ervaren motorfabrikant, maar als je nieuw bent, dan moet je altijd alles testen."

Leren, leren, leren

Verstappen voelde zich heel erg goed, en stelt dat ze ook veel echte rondjes hebben kunnen rijden: "Natuurlijk hebben we ook veel 'normale' rondjes gereden. Iedereen werkt compleet verschillende programma's af, dus we richten ons zeker niet op de rondetijden of de standen, we kijken naar het begrijpen van de auto en de banden."

Hij wil ook geen vergelijkingen trekken met Barcelona: "Het circuit is hier totaal anders dan in Barcelona, dus het is goed om die vergelijking te hebben. Als ik naar de dag van vandaag kijk, dan verliep alles prima en kwamen we geen problemen tegen, en dat was het belangrijkste. Nu kan ik uitkijken naar vrijdag en kijken wat we daar nog meer kunnen leren."