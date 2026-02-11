user icon
Grote grijns bij Verstappen na geweldige eerste testdag

Grote grijns bij Verstappen na geweldige eerste testdag

Max Verstappen heeft een zeer sterke eerste dag in Bahrein achter de rug. Hij reed tijdens deze testdag 136 rondjes (!) over het circuit van Sakhir, en maakte daarin een zeer stabiele indruk. Verstappen was tevreden, en sprak achteraf van een goede dag.

Verstappen kreeg vandaag de hele dag de kans om met de Red Bull RB22 te rijden in Bahrein. Hij stuurde zijn bolide vanochtend direct de baan op, en reed daar veel snaarstrakke rondjes. Verstappen maakte een goede indruk, en had in de ochtend de snelste tijd in handen. Pas in de middag werd Verstappens tijd verbroken door Lando Norris in zijn McLaren.

Hoe kijkt Verstappen terug op deze dag?

Verstappen, die direct na de test live ging op Twitch met Team Redline, sprak zich tevreden uit in het persbericht van Red Bull: "We hadden een goede dag. We hebben veel rondjes kunnen rijden en verschillende programma's kunnen testen. Red Bull Ford Powertrains is nog een volledig nieuw project vergeleken met de anderen, dus we hebben nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race."

Verstappen stelt dat alles gaat zoals hij wil: "We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend kunnen tegenkomen. Dat is misschien eenvoudiger voor een ervaren motorfabrikant, maar als je nieuw bent, dan moet je altijd alles testen."

Leren, leren, leren

Verstappen voelde zich heel erg goed, en stelt dat ze ook veel echte rondjes hebben kunnen rijden: "Natuurlijk hebben we ook veel 'normale' rondjes gereden. Iedereen werkt compleet verschillende programma's af, dus we richten ons zeker niet op de rondetijden of de standen, we kijken naar het begrijpen van de auto en de banden."

Hij wil ook geen vergelijkingen trekken met Barcelona: "Het circuit is hier totaal anders dan in Barcelona, dus het is goed om die vergelijking te hebben. Als ik naar de dag van vandaag kijk, dan verliep alles prima en kwamen we geen problemen tegen, en dat was het belangrijkste. Nu kan ik uitkijken naar vrijdag en kijken wat we daar nog meer kunnen leren."

NicoS

Posts: 20.098

Haha, @Rimmer begint zich nu alweer in allerlei bochten te wringen om z’n negative epistels richting RBR en Max z’n keuze om te blijven van afgelopen half jaar te rechtvaardigen.
Inmiddels ziet hij ook wel dat RBR het prima voor elkaar heeft, en niet zoals hij voorspelde dat het helemaal niet... [Lees verder]

  • 8
  • 11 feb 2026 - 21:11
  • LucaF1

    Posts: 507

    top ;-)

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 20:23
  • Rimmer

    Posts: 13.149

    Het was waanzinnig en die motor is het snelste van allemaal. Ze zijn een seconde sneller dan Mercedes klaagde Toto.
    Gezien alle heisa rondom de Mercedes motor en de razendsnelle tijden in Barcelona is het niet ondenkbaar dat Wolff weer zijn schaapskleren heeft aangetrokken en die blokjes vandaag op standje winterttest rondtuften.
    Wat is de waarheid? Heeft Ford wonderen verricht met de elektrische kant of speelt Toto toneel en wil hij alleen maar de discussie over de 18:1 verhouding de kop indrukken?
    Wat denk jij? Laat het weten in de comments

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 20:48
    • StevenQ

      Posts: 10.187

      Mercedes was helemaal nietd e snelste in Barcelona

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 20:52
    • NicoS

      Posts: 20.098

      Haha, @Rimmer begint zich nu alweer in allerlei bochten te wringen om z’n negative epistels richting RBR en Max z’n keuze om te blijven van afgelopen half jaar te rechtvaardigen.
      Inmiddels ziet hij ook wel dat RBR het prima voor elkaar heeft, en niet zoals hij voorspelde dat het helemaal niets zou worden met die Ford motor en het leeggelopen RBR team…..
      Valt dat even tegen @Rimmer…….;)
      Dat trucje van Mercedes is niet zo groot als je wilt doen geloven dat hij is, en gaat ook nog eens in de ban…..
      Ook komend seizoen zal RBR met Max gewoon in de mix van de top zitten.
      Ik zeg niet dat Max kampioen wordt, maar zo dramatisch als je het voorspelde zal het zeker niet worden.

      • + 8
      • 11 feb 2026 - 21:11
    • Larry Perkins

      Posts: 62.928

      Precies, 'treurwig' @Rimmer zat na Zandvoort '25 ook in een rouwfase, uiteindelijk zat hij er met zijn voorspellende gave helemaal naast, Verstappen werd nog bijna wereldkampioen.
      Alsof er niets gebeurd is, begint hij nu gewoon opnieuw...

      De glazenbol van @Rimmer is m.i. niet geloofwaardig, maar buiten dat lees ik zijn bijdragen wel met plezier.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 21:37
    • Larry Perkins

      Posts: 62.928

      * 'treurwilg'

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 21:37
    • marcelf1fan

      Posts: 470

      Ik lees iedere bijdrage met plezier, zolang als eenieder elkaars mening respecteert en niet op de man speelt met welk commentaar dan ook. In godsnaam laten we voor eens en altijd afspreken dat we daar mee stoppen, dat zal het echt tot écht forum worden. We hebben elkaar nodig!!! Fijn seizoen!

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 22:09
  • Snork

    Posts: 22.360

    Motor lijkt betrouwbaar, want ook de Racing Bull heeft een probleemloze dag achter de rug. Lijkt erop dat geruchten over koelingsissues niet aan de orde zijn.
    Is de motor ook de betere qua performance? Dat weten we pas bij de eerste race. So far so good.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 21:29

