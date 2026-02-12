user icon
icon

Sky Sports ziet de bui hangen en vreest voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports ziet de bui hangen en vreest voor Verstappen

Sky Sports is erg onder de indruk van de eerste kilometers van Max Verstappen tijdens de testweek van Bahrein. Verstappen is op woensdag de hele dag in actie gekomen en dat bleef niet onopgemerkt bij de Britse zender. Ted Kravitz en Nigel Chiu vrezen voor de Nederlander. 

Er werd veel gezegd dat Red Bull vorig seizoen te lang had doorontwikkeld om Verstappen de kans te geven om te strijden voor zijn vijfde wereldtitel. Verstappen had wel degelijk de kans, maar wist deze uiteindelijk niet te winnen. Toch staat Red Bull op de allereerste testdag tussen de snelste tijden. 

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

'Red Bull neemt initiatief'

Vanuit Sky Sports wordt er veel gesproken over Verstappen. Ted Kravitz vertelde dan ook: "Red Bull is het team dat hier echt het initiatief heeft genomen en het grootste deel van de dag het snelst was. Max Verstappen was als eerste op de baan met zijn RB22 en heeft deze testsessie echt naar zijn hand gezet. Deze auto lijkt goed geschikt voor het circuit van Bahrein."

Nigel Chiu heeft zijn vizier de gehele testdag op de Nederlander gehouden en is erg lovend over de viervoudig wereldkampioen en zijn team. "Ik heb vanmiddag de rondetijden van Max Verstappen in de gaten gehouden en hij heeft ons een aantal interessante stint-tijden gegeven... Hij reed eerst 10 ronden op de C2-band in 1:38, wat daalde naar 1:39, voordat hij overstapte op de C1-compound en 10 ronden reed in 1:37, waarna hij nog eens 10 opeenvolgende ronden reed op de C2-band - in 1:37, wat daalde naar 1:38 naarmate de stint vorderde." Hoe lager het nummer achter de C, hoe harder de band is. Het is dan ook logisch dat Verstappen sneller is op de C2-band. 

Verstappen was de gehele dag sterk

Chiu vervolgt: "Tussen die drie stints door reed Verstappen vrij snel de garage in en uit, waarschijnlijk om de afstelling van de auto aan te passen of brandstof bij te vullen, wat van invloed kan zijn op die stints. Niemand anders is er vandaag in geslaagd om een stint van 10 ronden of meer te rijden in de 1:37 en lage 1:38, dus het is een mini-statement van Red Bull, vooral als die auto veel brandstof aan boord heeft."

Williams_F1

Posts: 1.333

Ziet er strak uit voor Red Bull en max.

  • 2
  • 12 feb 2026 - 08:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Williams_F1

    Posts: 1.333

    Ziet er strak uit voor Red Bull en max.

    • + 2
    • 12 feb 2026 - 08:10
  • Politik

    Posts: 9.698

    ' Niemand anders is er vandaag in geslaagd om een stint van 10 ronden of meer te rijden in de 1:37 en lage 1:38'

    Ik weet van Mclaren iig dat ze zich gisteren vooral gericht hebben op aero data en absoluut niet op longruns of het rijden van veel kilometers.

    Ben dus wel benieuwd wat zij deze week nog aan longruns kunnen laten zien qua tijden.
    Laten we wat mij betreft vrijdagavond maar eens de balans opmaken in dat opzicht.

    • + 2
    • 12 feb 2026 - 08:22
    • Beemerdude

      Posts: 8.412

      @Politik; dat dus. Het is lekker als het ding gewoon doet wat ie moet doen, maar voor tijden gaat het doek er pas einde van de week af. Belachelijk header weer trouwens. Waar vreest Sky Sports nou precies voor? Dat Verstappen voor het circus uit gaat rijden straks? Wat een nonsens weer.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:26
    • mario

      Posts: 15.136

      Goed idee!!! Balans opmaken t.o.v.:
      - Qua aantal ronden i.v.m. betrouwbaarheid
      - Snelste ronde i.v.m. kwalificaties
      - (Constante) snelheid in de long-runs i.v.m. racesnelheid

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:27
  • schwantz34

    Posts: 41.790

    The Sky is turning orange!

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 08:27
    • mario

      Posts: 15.136

      Papaya orange!!!! Go McLaren!!! 👍🏽👍🏽👍🏽 😎

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:28
  • Skoda F1

    Posts: 508

    Zou dit dan het jaar worden dat tedje eindelijk het licht ziet en door heeft dat Max bashen niet het gewenste resultaat geeft En hij nu dus echt over gaat op fysieke sabotage..

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 08:28
    • The Wolf

      Posts: 57

      Ted heeft evenveel verstand van F1 als z'n broer Lenny....

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:31
    • HermanInDeZon

      Posts: 611

      Hou toch eens op met dat eeuwige bashen van die Engelse commentatoren als je je baseert op één hooguit twee uitspraken die je waarschijnlijk ergens totaal uit context gerukt ergens op een site hebt gelezen maar nooit de moeite doet om de volledige podcase / uitzending / ... te bekijken

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 08:35

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar