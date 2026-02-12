Sky Sports is erg onder de indruk van de eerste kilometers van Max Verstappen tijdens de testweek van Bahrein. Verstappen is op woensdag de hele dag in actie gekomen en dat bleef niet onopgemerkt bij de Britse zender. Ted Kravitz en Nigel Chiu vrezen voor de Nederlander.

Er werd veel gezegd dat Red Bull vorig seizoen te lang had doorontwikkeld om Verstappen de kans te geven om te strijden voor zijn vijfde wereldtitel. Verstappen had wel degelijk de kans, maar wist deze uiteindelijk niet te winnen. Toch staat Red Bull op de allereerste testdag tussen de snelste tijden.

'Red Bull neemt initiatief'

Vanuit Sky Sports wordt er veel gesproken over Verstappen. Ted Kravitz vertelde dan ook: "Red Bull is het team dat hier echt het initiatief heeft genomen en het grootste deel van de dag het snelst was. Max Verstappen was als eerste op de baan met zijn RB22 en heeft deze testsessie echt naar zijn hand gezet. Deze auto lijkt goed geschikt voor het circuit van Bahrein."

Nigel Chiu heeft zijn vizier de gehele testdag op de Nederlander gehouden en is erg lovend over de viervoudig wereldkampioen en zijn team. "Ik heb vanmiddag de rondetijden van Max Verstappen in de gaten gehouden en hij heeft ons een aantal interessante stint-tijden gegeven... Hij reed eerst 10 ronden op de C2-band in 1:38, wat daalde naar 1:39, voordat hij overstapte op de C1-compound en 10 ronden reed in 1:37, waarna hij nog eens 10 opeenvolgende ronden reed op de C2-band - in 1:37, wat daalde naar 1:38 naarmate de stint vorderde." Hoe lager het nummer achter de C, hoe harder de band is. Het is dan ook logisch dat Verstappen sneller is op de C2-band.

Verstappen was de gehele dag sterk

Chiu vervolgt: "Tussen die drie stints door reed Verstappen vrij snel de garage in en uit, waarschijnlijk om de afstelling van de auto aan te passen of brandstof bij te vullen, wat van invloed kan zijn op die stints. Niemand anders is er vandaag in geslaagd om een stint van 10 ronden of meer te rijden in de 1:37 en lage 1:38, dus het is een mini-statement van Red Bull, vooral als die auto veel brandstof aan boord heeft."