De bom lijkt gebarsten al voordat het Formule 1-seizoen is begonnen. Naar verluidt heeft de FIA na een langdurige vergadering besloten om de veelbesproken compressietruc van het team uit Brackley aan te passen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zouden zomaar de dupe kunnen worden, daar waar zij zo sterk leken tijdens de shakedown in Barcelona.

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de entree van de nieuwe motor-, chassis- en aerodynamica-reglementen, moesten alle teams een compleet nieuwe auto bouwen. De verwachtingen waren van Mercedes torenhoog en wisten die in Barcelona ook waar te maken. Russell en Antonelli slaagden erin om veruit de meeste ronden neer te zetten en kwamen nauwelijks stil te staan. De zilverpijlen leken van daaruit een comfortabele voorsprong te hebben op Red Bull Racing, Ferrari, Honda en Audi.

'Schandaal rondom motor'

Maar al voordat überhaupt de shakedown in Spanje en de presentatie van de W17 plaatsvond, lag Mercedes onder een vergrootglas. Het team uit Brackley zou beticht worden van een compressietruc, waardoor zij op het rechte stuk meer voordeel zouden hebben dan de concurrentie. De verhouding zou in 2026 16:1 mogen bedragen, terwijl zij met een verhouding van 18:1 zouden zitten.

Red Bull had het idee om dit te willen kopiëren, maar is daar naar verluidt niet in geslaagd. Met name Ferrari en Audi waren not amused nadat zij lucht kregen over de compressietruc en zouden aan de bel hebben getrokken bij de FIA.

Concurrentie krijgt hun zin

En die actie lijkt gewerkt te hebben. Eerder deze week zou een vergadering hebben plaatsgevonden en het Italiaanse Autosprint weet nu te melden dat de regel - met ingang van de eerste race in Australië - aangepast zal gaan worden. Naar verluidt zal de motorcompressie pas gemeten mogen worden, mits de krachtbron op een bepaalde temperatuur is gekomen.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



👉La FIA cambia el método de medición de la compresión de los motores 2026 y ahora se efectuará en CALIENTE



👉Se llevará a cabo desde el GP de Australia



🫢Giro de guion de última hora que no deja bien parado a Mercedes



ℹ️Autosprint#F1 pic.twitter.com/JN0n2lS9LQ — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 6, 2026

Wat moet Mercedes nu doen?

Eerder deze week beet teambaas Toto Wolff op felle wijze van zich af nadat hij werd geconfronteerd door de aantijgingen van de andere teams. Volgens de Oostenrijker moesten de anderen 'hun eigen shit op orde krijgen en niet kijken naar anderen.' Wolff, die al jaren een van de uithangborden is van het Duitse merk, zou hierdoor zomaar in de problemen kunnen komen.

Maar Mercedes liet vlak voor de vergadering weten dat juridische stappen niet zijn uitgesloten, mocht de FIA besluiten om de motor als 'illegaal' te beoordelen. Mercedes-Benz Group-president - Ola Källenius - schemerde al door dat zij mogelijk naar de rechter zullen gaan. Mogelijk krijgt deze soap dus nog een staartje.