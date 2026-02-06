user icon
icon

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

De bom lijkt gebarsten al voordat het Formule 1-seizoen is begonnen. Naar verluidt heeft de FIA na een langdurige vergadering besloten om de veelbesproken compressietruc van het team uit Brackley aan te passen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zouden zomaar de dupe kunnen worden, daar waar zij zo sterk leken tijdens de shakedown in Barcelona. 

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de entree van de nieuwe motor-, chassis- en aerodynamica-reglementen, moesten alle teams een compleet nieuwe auto bouwen. De verwachtingen waren van Mercedes torenhoog en wisten die in Barcelona ook waar te maken. Russell en Antonelli slaagden erin om veruit de meeste ronden neer te zetten en kwamen nauwelijks stil te staan. De zilverpijlen leken van daaruit een comfortabele voorsprong te hebben op Red Bull Racing, Ferrari, Honda en Audi

Meer over Mercedes F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

31 jan

'Schandaal rondom motor'

Maar al voordat überhaupt de shakedown in Spanje en de presentatie van de W17 plaatsvond, lag Mercedes onder een vergrootglas. Het team uit Brackley zou beticht worden van een compressietruc, waardoor zij op het rechte stuk meer voordeel zouden hebben dan de concurrentie. De verhouding zou in 2026 16:1 mogen bedragen, terwijl zij met een verhouding van 18:1 zouden zitten. 

Red Bull had het idee om dit te willen kopiëren, maar is daar naar verluidt niet in geslaagd. Met name Ferrari en Audi waren not amused nadat zij lucht kregen over de compressietruc en zouden aan de bel hebben getrokken bij de FIA.

Concurrentie krijgt hun zin

En die actie lijkt gewerkt te hebben. Eerder deze week zou een vergadering hebben plaatsgevonden en het Italiaanse Autosprint weet nu te melden dat de regel - met ingang van de eerste race in Australië - aangepast zal gaan worden. Naar verluidt zal de motorcompressie pas gemeten mogen worden, mits de krachtbron op een bepaalde temperatuur is gekomen.

Wat moet Mercedes nu doen?

Eerder deze week beet teambaas Toto Wolff op felle wijze van zich af nadat hij werd geconfronteerd door de aantijgingen van de andere teams. Volgens de Oostenrijker moesten de anderen 'hun eigen shit op orde krijgen en niet kijken naar anderen.' Wolff, die al jaren een van de uithangborden is van het Duitse merk, zou hierdoor zomaar in de problemen kunnen komen. 

Maar Mercedes liet vlak voor de vergadering weten dat juridische stappen niet zijn uitgesloten, mocht de FIA besluiten om de motor als 'illegaal' te beoordelen. Mercedes-Benz Group-president - Ola Källenius - schemerde al door dat zij mogelijk naar de rechter zullen gaan. Mogelijk krijgt deze soap dus nog een staartje.

 

CliMax

Posts: 274

Beetje raar om last minute als de bakken al ontwikkeld zijn dit nog even snel in de regels aan te passen.

  • 9
  • 6 feb 2026 - 10:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (47)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.753

    Zal wel een extra sensor betekenen die tijdens het rijden ook kan meten of er binnen de gewenste waarden wordt gebleven.

    De grootste spekkoper hiervan lijkt Ferrari.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 10:28
    • mario

      Posts: 15.056

      Gaat Lewis dus toch nog z'n 8ste titel binnenhalen... 😎

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 10:30
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      In een ander topic heb ik dat al eens uitgelegd, een extra sensor tijdens het rijden is niet zo simpel als het lijkt:

      De FIA meet de compressieverhouding als de motor stilstaat, omdat dat het enige betrouwbare en handhaafbare getal is. Als de motor draait, verandert de effectieve compressie steeds door kleptiming, turbodruk en brandstofmengsel. Dus daar kun je geen officieel “getal” van maken.

      Dus theoretisch zouden ze het kunnen meten als de motor draait en warm is, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk en juridisch problematisch in de F1.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 10:44
    • snailer

      Posts: 31.639

      2de... Leclerc zal gewoon Hamilton verslaan. Dat is echter helemaal geen schande. Wat ik al vaker heb geroepen. Leclerc is 1 van de absoluut besten in het veld. En hij is in zijn prime leeftijd.
      Hamilton was ooit de beste van het veld. Maar hij is dat al een hele tijd niet meer. Wat mij betreft sinds halverwegen 2019. Maar ook dat is geen schande. Hamilton was toen al 34? Ik gok dit even. Dus corrigeer me maar. Dan is een topsporter gewoon over zijn of haar prime heen. Maar goed. Verstappen was toen 21. Dus nog lang niet op prime leeftijd.

      Maar deze leeftijden, van Hamilton en Verstappen, geven aan hoe vreselijk die twee in de basis zijn. Hyper super talenten waar niemand aan kan tippen op het moment. En ik zie er ook nog niet 1 aankomen van dat niveau.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 10:46
    • Maximo

      Posts: 9.753

      @WickieDeVikking

      Wellicht is het lastig zoals jij stelt, maar het begint in ieder geval met het stellen dat het ook tijdens het rijden niet mag wat Mercedes volgens de concurentie doet. Het is dan aan Mercedes om er voor te kiezen het alsnog te gebruiken, maar dan zijn ze ilegaal bezig met alle risico's van dien.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:01
    • snailer

      Posts: 31.639

      Sensoren zijn absoluut snel genoeg om de curve te volgen.

      Maar ik had zoveel vraagtekens. Ik dacht. Vraag het aan googles ai. Daarna vroeg ik het aan mijn trutta. En mijn grootste vraagteken was meer. Hoe kan je uberhaupt bij een draaiende motor de compressieverhouding meten? Zo'n sesor zou er voor zorgen dat de motor binnen secondes wordt opgeblazen. Althans. Zo dacht ik.

      Kwam ongeveer het zelfde antwoord uit.
      Heb dis chrome gebruikt deze keer. En ik laat me graag corrigeren mocht dit niet kloppen:
      "De compressie van een verbrandingsmotor wordt gemeten terwijl de motor met de startmotor wordt rondgedraaid (gecrankt), bij voorkeur bij een warme motor. Dit wordt gedaan met een compressiemeter die in het bougiegat (benzine) of de gloeibougieopening (diesel) is geschroefd."

      Heb al heel vaak aangegeven dat ik een vloslagen leek ben op het gebied van Verbrandingsmotoren.
      Maar dit geeft mij enorm veel vraagtekens. Als de compressie wordt gemeten bij koude motoren, wanneer wordt er dan gemeten? Is dat voor aanvang van een kwalificatie of race? Want dat is de enige keer dat de motor nog echt koud is.

      Na kwalificatie is de boel opgewarmd.

      En als leek zie ik al heel veel mogelijkheden om de boel af te laten koelen. Na kwali/race:
      Race Engineer:
      "Mode 69. ice turned off. Drive back om hybrid system. En take your time to save de hybrid lifespan. "

      Ze kunnen dus een uur doen over de inlap. En de boel is dan gekoeld.
      Vervolgens gaan de auto's in parc ferme. EN wordt de boel getest. Hoe lang duurt het voor ze testen?

      Ik heb een domme fout gemaakt. Had het nooit ai moeten vragen.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:20
    • Snork

      Posts: 22.341

      snailer, ik heb misschien iets meer verstand van verbrandingsmotoren. Ik maakte motoren, 2-takt en 4-takt, in het verleden zelf met een draai en freesbank en gebruikte die motoren in radiografische vliegtuigen.
      Compressieverhoudingen worden gemeten bij bepaalde temperaturen. Dus een team dat gecontroleerd wordt, zal de motor op bedrijfstemperatuur moeten brengen, waarna een sensor wordt geplaatst en de compressieverhouding wordt gemeten waarbij alle hardware van de motor nog op bedrijfstemperatuur is, want daar zit het issue met de Mercedes-motor, dat bepaalde onderdelen in het kruk-drijfstangmechanisme bij hogere temperatuur uitzetten en daarmee de slag dusdanig veranderen dat de compressie omhoog gaat, van de voorgeschreven 16:1 naar de vermeende 18:1 (of misschien wel meer zelfs). Dit is net zoals bij de geniale remmen van McLaren van vorig jaar een metallurgisch hoogstandje.
      FIA zal het proces van controleren op compressieverhouding (op bedrijfstemperatuur) zorgvuldig moeten uitschrijven, om gelijke omstandigheden bij alle controles zeker te stellen.

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 11:35
    • 919

      Posts: 3.947

      Je kan gewoon direct na de finish meten in de normale controles die al plaatsvinden. Nu wordt hij koud gemeten, hoewel een motor koelt na het uitzetten er van, er blijft nog lange tijd warmte in het motorblok.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:44
  • mario

    Posts: 15.056

    Nou Mercedes... Ga maar vast een rechtszaakje voorbereiden...

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 10:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.403

    Bij Mercedes moeten ze hun poot stijf houden....kijken wat de FIA dán zegt!

    • + 4
    • 6 feb 2026 - 10:30
    • mario

      Posts: 15.056

      Wolff: "We kunnen ook met acht auto's minder aan de start in Melbourne verschijnen..." 🤪😎

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 10:32
    • Maximo

      Posts: 9.753

      Hoe bedoel je dat precies?

      Als de FIA een extra controle sensor verplicht die de compressie tijdens het rijden meet dan kan je die als Mercedes wel weigeren, maar dan wordt je wagen afgekeurd.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 10:32
    • Skoda F1

      Posts: 501

      Wat heeft ralf er nou weer mee te maken?

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 10:38
    • snailer

      Posts: 31.639

      Ha! Niets tegen mannen die van mannen houden.

      Maar ik moest echt lang nadenken waarom je er mee kwam, Skoda F1. En toen moest echt enorm lachen. Thanks!

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 10:51
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      Maximo, zie mijn reactie bovenaan op jouw post.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 10:54
    • DBGates

      Posts: 3.906

      @mario dan heeft Wolf ook een groot probleem dat zou hij niet doen denk ik

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 10:55
    • SennaS

      Posts: 11.350

      Of dreigen met opstappen, zoals rbr dit zo vaak doet met een succesvol uitslag.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:06
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      Het idee dat dreigen standaard leidt tot gunstige resultaten is een oversimplificatie, SennaS.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:42
    • mario

      Posts: 15.056

      @WickieDeViking: Ik weet niet of je de Formule 1 van voor 2010 kent.... Ferrari had jarenlang een soort van privilege, omdat ze het langst in de F1 zaten.... Met dat privilege hebben ze heel vaak geschermd en daardoor ook vaak hun zin gekregen van de FIA...
      Ik geef maar ff voor het gemak 2010 aan, ik weet zo uit mijn hoofd niet in welk jaar ze dat privilege hebben afgeschaft...
      Meerder teams proberen ook te dreigen richting de FIA.... RBR ook en voor hun is het nog het makkelijkst aangezien RB twee teams (vier auto's) hebben... Mercedes dreigt nu ook met een rechtszaak, wat logisch is natuurlijk... Als de FIA continu zegt dat jou product legaal is en dus voldoet aan de reglementen en dan hoor je een maandje voor de start van het seizoen dat het misschien wel illegaal wordt verklaard, dan kan ik me goed voorstellen dat je "not amused" bent en dus de boel aan de rechter wilt voorleggen...
      Het zijn nog maar geruchten, dus we wachten maar gewoon weer af tot er zekerheid is.... En gedurende deze tijd speculeren we er lekker op los!!! 😁

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 13:23
  • CliMax

    Posts: 274

    Beetje raar om last minute als de bakken al ontwikkeld zijn dit nog even snel in de regels aan te passen.

    • + 9
    • 6 feb 2026 - 10:32
    • mario

      Posts: 15.056

      Dus dat!!! Hoe lang is het ondertussen al bekend dat Mercedes (en evt. RBR) gebruik maakt van deze maas in de wet???

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 10:34
    • Astfgl

      Posts: 968

      Ja, zeker nadat al maanden wordt gepraat over dit issue en de FIA niet te porren leek te zijn. Nu nog even de regels aanpassen terwijl de eerste shakedowns al zijn geweest is een sterk staaltje mismanagement.

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 10:36
    • NicoS

      Posts: 20.084

      De regel was al duidelijk namelijk dat de compressie verhouding maximaal 16:1 moet zijn.
      En dat rijdende auto’s ook aan alle voorschriften moeten voldoen.
      Als je in grijze gebieden opereert, dan loop je het risico dat het alsnog wordt aangepast, dat zal niet voor het eerst zijn in de geschiedenis van de F1.
      Ik geloof niet dat Mercedes meteen de motoren zal moeten aanpassen, maar dat ze daar de tijd voor krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd, want zoals met alles in de F1 gaat dit gesteggel nog wel even duren.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 10:41
    • CliMax

      Posts: 274

      Ik ben geen technicus op het gebied van automotive, maar ik kan me voorstellen dat een motor op verschillende temperaturen een andere compressie heeft, dus dan heeft het vooral te maken met het meetmoment / de manier waarop de FIA dit bepaalt. Dan had de FIA hier misschien vanaf het begin duidelijker over moeten zijn. Nu lijkt het (nogmaals ik ben leek op dit gebied) dat ze de spelregels vlak voor de wedstrijd aanpassen en dat is bij een technische sport natuurlijk een doodsteek.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 10:47
    • snailer

      Posts: 31.639

      De bron vind ik dubieus.

      Kan me ook wel voorstellen hoe dit nieuws is ontstaan. Ze spraken met Ferrari. En wat dacht je dat die vertelden: Dat ze vertrouwen hadden in het resultaat van de vergadering.

      Wat ik eerder denk is dat een ergens een beloofde aanpassing komt van de regels: Bijvoorbeeld bij aanvang van 2027.

      Daar kan voor zeker Wolff niets tegen doen en het zal de gang naar de rechtbank tegenhouden.

      Ik doe wat ik altijd doe. Ik wacht af tot de officiele berichtgeving.

      Zou de Fia wel besluiten het direct te verbieden, dan start Mercedes een kortgeding. En dan zal de rechtbank 100% verbieden dat de regel direct actief wordt.
      Het gaat om het voortbestaan van 4 F1 teams die zonder motor komen te zitten. EN dat betekent mogelijk faillicement. De sponsoren zullen namelijk niet betalen als ze rijden. Ook de totale F1 business zou zwaar getroffen kunnen worden hierdoor.

      Bedenk maar eens het effect op de Amerikaanse markt toen met die 6 rijders die in Indianapolis startten. Het was een grote schande. En de gemiddelde Amerikaan heeft enorm lang gekotst op F1.

      Dus nee. Direct verbieden geloof ik persoonlijk niet in. En als het toch gebeurt: De rechter zal aan de Fia en Mercedes vragen bij dat kortgeding om naar een werkbaar compromis te zoeken.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:00
    • snailer

      Posts: 31.639

      => niet betalen als ze niet rijden.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:01
    • RH

      Posts: 756

      Nee is niet raar. De regels blijven hetzelfde, de meetmethode wordt aangepast. Dit is iets wat al meer voor discussie zorgt bij de FIA. Je zou er ook voor kunnen kiezen om enkel de regel te benoemen, zonder de meetmethode te beschrijven. Het is dan aan de teams om hier bij elke meetmethode aan te voldoen en op safe te spelen. Of je kiest ervoor om de meetmethode de regel te laten zijn. Voldoe je aan een bepaalde waarde op een bepaald moment bij deze methode, dan is het in orde. Het laatste is duidelijier en veel makkelijker te handhaven

      Een vergelijkbare discussie hebben we gehad met de flexwings. Begin van het seizoen mochten voldeden ze en werd dit getest volgens een bepaalde methode. Vleugels zijn tussendoor aangepast, maar de methode wel en dan voldoen ze opeens niet meer.

      Beschrijf enkel aan welke test iets moet voldoen. Zoveel makkelijker.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:11
    • snailer

      Posts: 31.639

      Leg mij even uit hoe je die kan aanpassen dan? Je kan niet rijdend meten zo kwam ik net achter nadat ik het ai had gevraagd.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:23
    • Pietje2013

      Posts: 9.158

      RH

      Dat is nu juist het probleem rond deze saga. Eerder stond in de regels wat de maximale compressie was. Voor dit jaar heeft de FIA de tekst eraan toegevoegd: wordt gemeten onder omgevingstemperatuur. Deze wijzigingen worden in het roze aangegeven in het regelboek. Met deze wijziging heeft de FIA dus eigenlijk zelf aangegeven dat men buiten de omgevingstemp niet aan deze regel hoeft te voldoen. En MB heeft daar handig gebruik van gemaakt.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 11:24
    • hupholland

      Posts: 9.602

      blijkbaar kan dat, er is ook nog een maand de tijd. Iets naar beneden bijstellen is in theorie natuurlijk ook veel makkelijker. Het is ook het risico van dergelijke 'vondsten'.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:28
    • RH

      Posts: 756

      @Pietje: Er zit een verschil tussen :

      1: de compressie moet bij omgevingstemperatuur 1:16 zijn.
      Of
      2: De compressie moet 1:16 zijn (dit wordt gemeten bij omgevingstemperatuur) .

      Het laatste suggereert dat de meetmethode tussendoor kan worden aangepast.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:58
    • gridiron

      Posts: 3.163

      @Mario,

      Het is niet bekend of ze het doen, men vermoed het enkel.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:12
    • mario

      Posts: 15.056

      @gridiron: I know... Ik had ook al ergens gezegd dat bijvoorbeeld de titel tussen quotes staat en het dus vooralsnog een gerucht is... Verder wordt alleen maar "Italiaanse media" genoemd.... 😉

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:22
  • Maximo

    Posts: 9.753

    Dat er ergens een keer aanscherping zou komen in de controle op de compressie verhouding tijdens het rijden was vrij evident, de vraag was alleen wanneer.

    Zelf dacht ik dat dit in de zomer plaats zou vinden zoals wel vaker afgelopen jaren, maar ze doen het nu al.

    Blijkbaar heeft Mercedes niet meer de politieke invloed die ze van 2014-2020 hadden en hen al die titels heeft gebracht.

    Het lijkt erop dat de FIA momenteel gevoeliger is voor de wensen van Ferrari.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 10:40
    • snailer

      Posts: 31.639

      Er is nog helemaal niets besloten, he. En Mercedes zal een kortgeding starten. Eens da tmen de regels aan gaat passen. Maar ik denk niet eerder dan bij de start van 2027.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.403

    Mercedes heeft deze motoren voorgelegd aan de FIA en de FIA heeft toestemming gegeven om deze motoren te gaan gebruiken volgens de bekende bronnen.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 11:15
  • Maximo

    Posts: 9.753

    Ik ben er wel blij mee als het de FIA lukt om Mercedes deze voorsprong te ontnemen, jammer dan maar dat sommigen het er niet mee eens zijn, er waren genoeg zaken in de 2014-2020 periode die ook niet klopten en waarmee Mercedes het hand boven het hoofd gehouden is, nu hopelijk niet.

    En verder vind ik Russell de meest vervelende klier van de grid, dat was lange tijd Esteban Ocon, maar zijn tanden lijken aardig getrokken en Russell staat nu met stip bovenaan.

    Dus alles wat er mogelijk is om die kerel van een titel af te houden juich ik toe.

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 11:19
  • monzaron

    Posts: 741

    Als het inderdaad zo is als beschreven, dan zijn er meer teams in de ‘problemen’🤔😋

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 11:37
    • mario

      Posts: 15.056

      4 teams sowieso en 6 teams als RBR/Ford dat foefje toch ook toepast....

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:24
  • Snork

    Posts: 22.341

    De meer gerenomeerde sites melden nog helemaal niks hierover. Ben benieuwd hoe betrouwbaar dit nieuws echt is.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 11:41
  • 919

    Posts: 3.947

    Niet alleen Mercedes rijdt met Mercedes toch? Ook de klanten teams krijgen hier mee te maken en niet alleen Russell en Kimi.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 11:44
  • SennaS

    Posts: 11.350

    Nog een competitie vervalsing ten nadele van mercedes in wording.
    Omdat andere topteams een bepaalde innovatie niet hebben.
    Terwijl Mercdes voldoet aan de fia test.
    Je vraagt je af hoe weten andere teams wat Mercedes in details ontwikkelt, spionnen of de mercedes engineers in dienst van Rbr?

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 12:05
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      Het klopt dat Mercedes aan de FIA test voldoet, maar in de F1 gaat het vaak om hoe regels geïnterpreteerd worden.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:56
  • gridiron

    Posts: 3.163

    Zoals zoveel aanpassingen zal het wel maar in voege treden vanaf 2027

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 12:14
  • HarryLam

    Posts: 5.218

    Je kunt dit pas beoordelen als weet hoe het werkt, drijfstangen die uitzetten is onzin, het moet iets anders zijn.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 12:20
    • Kampsie

      Posts: 1.568

      Is dus geen onzin. 1,5 mm is al genoeg.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 13:18
  • schwantz34

    Posts: 41.769

    Mercedes zal zich zwaar in de ster gepakt voelen als dit nieuws klopt.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 12:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar