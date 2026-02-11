Het team van Mercedes geldt voor veel kenners als de absolute topfavoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt daar echter iets anders over, en stelt in Bahrein dat Red Bull en Max Verstappen de benchmark zijn. Het zijn opvallende uitspraken van de Oostenrijker.

Het team van Mercedes werd al vroeg aangewezen als de grote favoriet voor het komende F1-seizoen. De Duitse renstal kan meestal goed overweg gaan met grote regelwijzigingen, en met hun motortrucje met de compressieverhoudingen lijken ze qua performance een voorsprong te hebben. Tijdens de testweek in Barcelona zagen ze er al heel sterk uit, en wisten ze veel meer rondjes te rijden dan de rest van het veld.

Het gaat in deze fase van het voorseizoen nog niet om de rondetijden, maar toch kijken de teams graag naar wat ze in huis hebben. Tijdens de ochtendsessie van vandaag op het circuit van Sakhir in Bahrein, was Max Verstappen in zijn Red Bull zeer snel. Hij wist ook veel rondjes te rijden, en toont daarmee aan dat zijn nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford betrouwbaar is.

'Ze zijn de benchmark'

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Bahrein bij de internationale media dat hij zich zorgen maakt: "Ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren dan ze nu doen, want ze hebben echt geweldig werk geleverd. Ik zou zeggen dat hun auto en hun krachtbron momenteel de benchmark zijn. En dan heb je Max in die auto... Die combinatie is heel erg sterk."

Is Red Bull de favoriet?

Wolff zorgt voor verbazing met zijn uitspraken, maar benadrukt dat hij Red Bull echt als de favoriet ziet: "Ik zou dat zeker weten zeggen. Kijk naar hun energie-inzet, ze kunnen op de rechte stukken meer energie inzetten dan de rest. Over één enkele ronde hebben we dat eerder gezien, maar nu zien we het in tien opeenvolgende ronden met dezelfde inzet op de rechte stukken."

"Ik zou daarom dan ook zeggen dat ze op de eerste officiële testdag, met alle kanttekeningen die daarbij horen, de benchmark waren. Wij konden ze vandaag gewoon niet matchen."