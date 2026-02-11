user icon
Wolff maakt zich zorgen en ziet Verstappen als absolute titelfavoriet

Wolff maakt zich zorgen en ziet Verstappen als absolute titelfavoriet

Het team van Mercedes geldt voor veel kenners als de absolute topfavoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt daar echter iets anders over, en stelt in Bahrein dat Red Bull en Max Verstappen de benchmark zijn. Het zijn opvallende uitspraken van de Oostenrijker.

Het team van Mercedes werd al vroeg aangewezen als de grote favoriet voor het komende F1-seizoen. De Duitse renstal kan meestal goed overweg gaan met grote regelwijzigingen, en met hun motortrucje met de compressieverhoudingen lijken ze qua performance een voorsprong te hebben. Tijdens de testweek in Barcelona zagen ze er al heel sterk uit, en wisten ze veel meer rondjes te rijden dan de rest van het veld.

Het gaat in deze fase van het voorseizoen nog niet om de rondetijden, maar toch kijken de teams graag naar wat ze in huis hebben. Tijdens de ochtendsessie van vandaag op het circuit van Sakhir in Bahrein, was Max Verstappen in zijn Red Bull zeer snel. Hij wist ook veel rondjes te rijden, en toont daarmee aan dat zijn nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford betrouwbaar is.

'Ze zijn de benchmark'

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Bahrein bij de internationale media dat hij zich zorgen maakt: "Ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren dan ze nu doen, want ze hebben echt geweldig werk geleverd. Ik zou zeggen dat hun auto en hun krachtbron momenteel de benchmark zijn. En dan heb je Max in die auto... Die combinatie is heel erg sterk."

Is Red Bull de favoriet?

Wolff zorgt voor verbazing met zijn uitspraken, maar benadrukt dat hij Red Bull echt als de favoriet ziet: "Ik zou dat zeker weten zeggen. Kijk naar hun energie-inzet, ze kunnen op de rechte stukken meer energie inzetten dan de rest. Over één enkele ronde hebben we dat eerder gezien, maar nu zien we het in tien opeenvolgende ronden met dezelfde inzet op de rechte stukken."

"Ik zou daarom dan ook zeggen dat ze op de eerste officiële testdag, met alle kanttekeningen die daarbij horen, de benchmark waren. Wij konden ze vandaag gewoon niet matchen."

Cicero

Posts: 1.621

Uhu dat doet u uitspraken had hij jaren geleden ook. Toen had hij de halve woestijn in de wagens laten leggen

  • 3
  • 11 feb 2026 - 14:52
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

  • Dale U

    Posts: 1.812

    Van Lewis hebben we dit jaar geen "last", lees op een andere site dat hij de 2026 auto's erg traag vind en veel te complex. Is niet van de sim generatie, die Guus......

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 14:55
    • F1jos

      Posts: 5.004

      Hij is voor zijn diploma gezakt.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 15:42
  • shakedown

    Posts: 1.640

    Antonelli heeft nog maar 1 ronde gereden deze middag. Russell heeft er dan wel 56 op zitten in de ochtend, dat is dus gewoon goed.

    Maar om nu zo erg te sandbaggen dat Antonelli genoeg heeft aan 1 ronde... Mercedes heeft wel degelijk een probleempje vanmiddag. Hopen dat ze het oplossen en zo nog verder kunnen

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 15:16
    • Stitch

      Posts: 6.190

      Akku leeg?

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 15:52
    • Lulham

      Posts: 664

      Wat is een akku?

      • + 2
      • 11 feb 2026 - 16:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.430

    Ze kunnen met gemak de beste motor hebben bij Mercedes, maar als de auto niet goed is hebben ze toch 'n achterstand.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 15:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.920

      En ze hebben niet zoals RBR een coureur in dienst die dat weet te compenseren. Misschien dat Kimi dat in de toekomst wel kan, maar nou nog niet...

      • + 2
      • 11 feb 2026 - 16:25
  • snailer

    Posts: 31.732

    Gezien de tijd die nu bovenaan staat verwacht ik vrij snel de volgende header hier verschijnen:

    "Wolff maakt zich zorgen en ziet Norris als absolute titelfavoriet"

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 15:51
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 826

    Hahaha... wat een opgeklopte lucht... 🤣

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:02
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.181

    Wolff moet huiswerk beter doen: Verstappen contracteren

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:06

