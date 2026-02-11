user icon
Red Bull kondigt comeback van Tsunoda aan

Het team van Red Bull Racing heeft aangekondigd wanneer Yuki Tsunoda weer plaats mag nemen in een Formule 1-wagen. De Japanner fungeert dit seizoen als reservecoureur van het team, en komt later deze maand in actie bij een speciale demorun in San Francisco.

Tsunoda was vorig jaar nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hij werd na twee races in de tweede Red Bull geplaatst als de vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Tsunoda moest Verstappen rugdekking gaan geven, maar daar slaagde hij niet in. De Japanner maakte veel foutjes en zat vast in het achterveld.

Tsunoda pakte amper WK-punten, en zijn positie bij het team kwam onder grote druk te staan. Halverwege het seizoen werd duidelijk dat Red Bull serieus nadacht over het aanstellen van Isack Hadjar voor 2026, maar de bevestiging van dit nieuws bleef uit. Pas aan het einde van het jaar werd het nieuws officieel gemaakt, en mede daardoor heeft Tsunoda voor dit jaar geen zitje. Hij maakt nog steeds onderdeel uit van de Red Bull-familie, maar zal fungeren als reservecoureur.

Wat gaat Tsunoda doen?

De kans is dus klein dat hij dit jaar weer op het circuit te vinden is, maar Red Bull heeft hem nu wel een eerste uitdaging gegeven. Tsunoda zal op 21 februari namelijk in actie komen tijdens een speciale demorun door de straten van de bekende Amerikaanse stad San Francisco. Hij vormt daar de hoofdact van de Red Bull Showrun op Marina Boulevard. Tsunoda zal daar plaatsnemen achter het stuur van de RB7, waar Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen mee werd.

Wat staat er nog meer op het programma?

Naast Tsunoda zal ook de Amerikaanse voormalig Formule 1-coureur Scott Speed in actie komen, hij neemt plaats in een bolide van Racing Bulls. Red Bull stuurt ook een motorcrosser en de Ford Raptor uit de Dakar Rally naar de demorun in San Francisco. 

Tsunoda is deze week 'gewoon' aanwezig in Bahrein bij de wintertest. Hij werd vanochtend gespot in het motorhome van Red Bull.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.427

Yuki: "Nu Helmut Malko weg is mag ik toch nog bij Ledbull blijven....wel als leselve-couleul, maal toch....ik mag blijven....hoelaaaa!!

  • 1
  • 11 feb 2026 - 14:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.427

    Yuki: "Nu Helmut Malko weg is mag ik toch nog bij Ledbull blijven....wel als leselve-couleul, maal toch....ik mag blijven....hoelaaaa!!

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 14:12
    • The Wolf

      Posts: 52

      alleleelst een demolun in san flancisco in de LB7, hoelaa!

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:27
    • The Wolf

      Posts: 52

      Yuki: heb Malko nog een belichtje gestuuld "klijg de teling!!"

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:29
  • Pietje Bell

    Posts: 33.088

    Vorige week was er sprake van trillingen van de RBPT/Ford motor bij hoge toerentallen.
    Heeft deze persoon het over hetzelfde? Interessant account trouwens voor info.

    Federico Albano
    @Fred__18

    #Russell e #Verstappen in modalità passo gara entrambi, simili, e molto interessante nel rettilineo principale (a sx nel grafico, dove c'è la linea del tempo) come entrambi abbiano questo clipping lungo e vistoso subito dopo il traguardo con la top speed molto presto

    #Russell en #Verstappen rijden allebei in racemodus, vergelijkbaar, en het is erg interessant om te zien op het rechte stuk (links in de grafiek, waar de tijdlijn is) dat ze allebei deze lange en opvallende clipping hebben direct na de finish, met een zeer vroege topsnelheid.

    x.com/Fred__18/status/2021530049288245564

    Ook interessante vragen bij de reacties.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 14:32

