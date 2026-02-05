Williams was de grote afwezige tijdens de shakedown in Barcelona, maar dat betekent niet dat het team blind richting de wintertests in Bahrein trekt. Teambaas James Vowles volgde de verrichtingen van de concurrentie nauwgezet en zag daarbij meerdere opvallende uitschieters.

Waar de meeste Formule 1-teams met een bak aan data afreisden naar Bahrein, moest Williams het zonder circuitkilometers doen. Het Britse team sloeg de shakedown bewust over om te voorkomen dat er later in het seizoen een tekort aan onderdelen zou ontstaan, met het oog op de eerste raceweekenden van 2026.

Red Bull en Ferrari maken indruk

Toch had Vowles genoeg gezien om zijn conclusies te trekken. Vooral Red Bull sprong er voor hem uit. „Om te beginnen ben ik echt onder de indruk van Red Bull, vooral wat betreft de krachtbron”, vertelt hij tegen onder meer Motorsport.com. „Een motor volledig vanaf nul ontwikkelen en die meteen zo betrouwbaar krijgen, dat is indrukwekkend. Daar mogen ze trots op zijn”, aldus de Williams-teambaas.

Ook Ferrari liet volgens Vowles een sterke indruk achter, al plaatst hij daar een kleine nuance bij. „Misschien kun je vragen stellen bij de pure snelheid, maar de consistentie van Ferrari is vanaf het eerste moment opvallend goed”, stelt hij. Mercedes hoort volgens Vowles eveneens in dat rijtje thuis. „Zij zijn altijd sterk in het interpreteren van nieuwe reglementen en bouwen dan een robuuste auto. Als je na nog geen dag testen al bijna een volledige raceafstand rijdt, is dat gewoon heel knap”, klinkt het.

Naast de gevestigde topteams viel ook Aston Martin op bij Vowles, ondanks de late entree in Barcelona. Het opvallende ontwerp van de AMR26, afkomstig van topontwerper Adrian Newey, zorgde voor veel gesprekstof. „Dat is echt indrukwekkend”, zegt Vowles. „Adrian is een enorm creatieve ontwerper. Hij heeft ophangingsarmen geplaatst op plekken waarvan je denkt dat ze daar niet horen, maar hij heeft het toch aangedurfd”, legt hij uit.

Voorlopig wil Vowles zich echter niet branden aan voorspellingen voor 2026. Volgens hem zullen de auto’s richting de eerste race in Australië nog aanzienlijk veranderen. „Niemand kan nu echt zeggen hoe de verhoudingen liggen”, besluit hij. „De auto’s die je vandaag ziet, zijn niet per se de auto’s die straks in Melbourne op de grid staan. En dat maakt de start van het seizoen juist zo interessant”, aldus Vowles.