Vowles verwacht veel van Verstappen: "Red Bull heeft het goed gedaan"

Williams was de grote afwezige tijdens de shakedown in Barcelona, maar dat betekent niet dat het team blind richting de wintertests in Bahrein trekt. Teambaas James Vowles volgde de verrichtingen van de concurrentie nauwgezet en zag daarbij meerdere opvallende uitschieters.

Waar de meeste Formule 1-teams met een bak aan data afreisden naar Bahrein, moest Williams het zonder circuitkilometers doen. Het Britse team sloeg de shakedown bewust over om te voorkomen dat er later in het seizoen een tekort aan onderdelen zou ontstaan, met het oog op de eerste raceweekenden van 2026.

Red Bull en Ferrari maken indruk

Toch had Vowles genoeg gezien om zijn conclusies te trekken. Vooral Red Bull sprong er voor hem uit. „Om te beginnen ben ik echt onder de indruk van Red Bull, vooral wat betreft de krachtbron”, vertelt hij tegen onder meer Motorsport.com. „Een motor volledig vanaf nul ontwikkelen en die meteen zo betrouwbaar krijgen, dat is indrukwekkend. Daar mogen ze trots op zijn”, aldus de Williams-teambaas.

Ook Ferrari liet volgens Vowles een sterke indruk achter, al plaatst hij daar een kleine nuance bij. „Misschien kun je vragen stellen bij de pure snelheid, maar de consistentie van Ferrari is vanaf het eerste moment opvallend goed”, stelt hij. Mercedes hoort volgens Vowles eveneens in dat rijtje thuis. „Zij zijn altijd sterk in het interpreteren van nieuwe reglementen en bouwen dan een robuuste auto. Als je na nog geen dag testen al bijna een volledige raceafstand rijdt, is dat gewoon heel knap”, klinkt het.

Newey laat Aston Martin opvallen

Naast de gevestigde topteams viel ook Aston Martin op bij Vowles, ondanks de late entree in Barcelona. Het opvallende ontwerp van de AMR26, afkomstig van topontwerper Adrian Newey, zorgde voor veel gesprekstof. „Dat is echt indrukwekkend”, zegt Vowles. „Adrian is een enorm creatieve ontwerper. Hij heeft ophangingsarmen geplaatst op plekken waarvan je denkt dat ze daar niet horen, maar hij heeft het toch aangedurfd”, legt hij uit.

Voorlopig wil Vowles zich echter niet branden aan voorspellingen voor 2026. Volgens hem zullen de auto’s richting de eerste race in Australië nog aanzienlijk veranderen. „Niemand kan nu echt zeggen hoe de verhoudingen liggen”, besluit hij. „De auto’s die je vandaag ziet, zijn niet per se de auto’s die straks in Melbourne op de grid staan. En dat maakt de start van het seizoen juist zo interessant”, aldus Vowles.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

