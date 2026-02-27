Bernie Ecclestone heeft vertrouwen in een sterk debuut van Audi in 2026. De voormalige F1-baas verwacht dat de Duitse fabrikant meteen competitief kan zijn, en kijkt daarbij vooral uit naar de prestaties van debutant Gabriel Bortoleto.

Met het verdwijnen van Sauber eind 2025 heeft Audi de Zwitserse renstal volledig overgenomen. De constructeur uit Ingolstadt komt niet alleen met een eigen team, maar ook met een zelfontwikkelde power unit. Dat maakt de uitdaging groot, maar volgens Ecclestone ligt er meteen een kans.

“Alle ingrediënten zijn aanwezig”

Ecclestone gelooft dat Audi alles in huis heeft om direct mee te doen. “Ze hebben alle ingrediënten verzameld voor een succesvol eerste seizoen”, stelt de 95-jarige Brit. “Het veld zit dicht bij elkaar, dus het is absoluut mogelijk dat Audi meteen competitief zal zijn.”

De Brit verwacht bovendien dat het verschil tussen de twee coureurs klein zal zijn. Audi kiest voor continuïteit met Nico Hülkenberg en Bortoleto. Vooral de jonge Braziliaan kan volgens Ecclestone verrassen. “Bortoleto wordt een echte bedreiging voor Hülkenberg. Hij is razendsnel en heeft alles in zich om ooit wereldkampioen te worden.”

Positieve signalen, maar ook realisme

Tijdens de wintertests in Bahrein maakte Audi in elk geval een solide indruk door veel kilometers te maken. Toch blijft het team zelf voorzichtig in zijn verwachtingen. Teambaas Jonathan Wheatley benadrukt vooral de vooruitgang die al is geboekt.

“We hebben het vaak gehad over de ambitie van dit project, en het is indrukwekkend wat we in korte tijd hebben gerealiseerd”, klinkt het. “We waren het eerste team dat met deze nieuwe generatie F1-auto reed. Dat zegt veel over de drive en het werk van iedereen binnen het team.”

Wheatley wijst ook op de omvang van de uitdaging. “We staan hier met een volledig nieuwe power unit en zelfs een compleet nieuwe aandrijflijn. Dat we al zoveel kilometers hebben gereden, is bemoedigend. Maar het is een lang en ambitieus traject. We zijn nog niet waar we uiteindelijk willen zijn.”