user icon
icon

Voormalig F1-baas verwacht veel van Bortoleto en Audi: "Toekomstig wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig F1-baas verwacht veel van Bortoleto en Audi: "Toekomstig wereldkampioen"

Bernie Ecclestone heeft vertrouwen in een sterk debuut van Audi in 2026. De voormalige F1-baas verwacht dat de Duitse fabrikant meteen competitief kan zijn, en kijkt daarbij vooral uit naar de prestaties van debutant Gabriel Bortoleto.

Met het verdwijnen van Sauber eind 2025 heeft Audi de Zwitserse renstal volledig overgenomen. De constructeur uit Ingolstadt komt niet alleen met een eigen team, maar ook met een zelfontwikkelde power unit. Dat maakt de uitdaging groot, maar volgens Ecclestone ligt er meteen een kans.

Meer over F1 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

“Alle ingrediënten zijn aanwezig”

Ecclestone gelooft dat Audi alles in huis heeft om direct mee te doen. “Ze hebben alle ingrediënten verzameld voor een succesvol eerste seizoen”, stelt de 95-jarige Brit. “Het veld zit dicht bij elkaar, dus het is absoluut mogelijk dat Audi meteen competitief zal zijn.”

De Brit verwacht bovendien dat het verschil tussen de twee coureurs klein zal zijn. Audi kiest voor continuïteit met Nico Hülkenberg en Bortoleto. Vooral de jonge Braziliaan kan volgens Ecclestone verrassen. “Bortoleto wordt een echte bedreiging voor Hülkenberg. Hij is razendsnel en heeft alles in zich om ooit wereldkampioen te worden.”

Positieve signalen, maar ook realisme

Tijdens de wintertests in Bahrein maakte Audi in elk geval een solide indruk door veel kilometers te maken. Toch blijft het team zelf voorzichtig in zijn verwachtingen. Teambaas Jonathan Wheatley benadrukt vooral de vooruitgang die al is geboekt.

“We hebben het vaak gehad over de ambitie van dit project, en het is indrukwekkend wat we in korte tijd hebben gerealiseerd”, klinkt het. “We waren het eerste team dat met deze nieuwe generatie F1-auto reed. Dat zegt veel over de drive en het werk van iedereen binnen het team.”

Wheatley wijst ook op de omvang van de uitdaging. “We staan hier met een volledig nieuwe power unit en zelfs een compleet nieuwe aandrijflijn. Dat we al zoveel kilometers hebben gereden, is bemoedigend. Maar het is een lang en ambitieus traject. We zijn nog niet waar we uiteindelijk willen zijn.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Bernie Ecclestone Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (1)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 11.591

    Samen met Kimi potentiële toekomstige wk

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 21:42

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Bernie Ecclestone -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 28 okt 1930 (95)
  • Geb. plaats Bungay, Suffolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar