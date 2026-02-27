George Russell is volgens analist Martin Brundle helemaal klaar om in 2026 voor zijn eerste wereldtitel te vechten. Met nog enkele dagen te gaan tot de seizoensopener in Australië schuift de Mercedes-coureur nadrukkelijk naar voren als één van de grote kanshebbers.

De sterke wintertests van Mercedes met de nieuwe W17 hebben het vertrouwen alleen maar vergroot. Russell wordt door bookmakers zelfs als favoriet gezien, al verwacht Brundle vooral een onvoorspelbaar seizoen.

“Hij is er klaar voor”

Volgens Brundle is er op basis van de tests geen uitgesproken topfavoriet voor de titel, maar Russell behoort tot de absolute kanshebbers als de signalen uit het voorseizoen kloppen. “Ik denk dat hij er klaar voor is”, klinkt het duidelijk bij Sky Sports. “Hij is een slimme gast, net als de rest, maar George heeft het team volledig achter zich.”

De analist wijst ook op de interne machtspositie van Russell. “Hij is helemaal uit de schaduw van Lewis Hamiltongestapt. Hij is nu de koning van het kasteel bij Mercedes. Hij heeft jaren bij Williams moeten knokken en kwam daarna bij Mercedes terecht op het moment dat ze niet meer domineerden. Hij heeft dus de harde weg afgelegd en dat maakt hem sterker.”

Vertrouwen en ervaring doorslaggevend

Brundle verwacht bovendien dat Russell het hoofd koel houdt in een spannend titelgevecht. “Hij heeft de ervaring, controle over de auto en het respect binnen het team. Dat kan cruciaal zijn in een extreem wisselvallig seizoen. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli zal ook sterk zijn, maar George heeft het vertrouwen om races en een kampioenschap te winnen als de kans zich voordoet.”

Tot slot verwijst hij naar eerdere confrontaties. “Hij groeide op in de schaduw van Hamilton en ging daar uitstekend mee om. In hun laatste jaar samen versloeg hij hem duidelijk. Ik twijfel dus totaal niet aan hem. George heeft nu zoveel ervaring, ondanks zijn leeftijd, dat niets hem nog zal afleiden als hij een kampioenswaardige auto krijgt.”