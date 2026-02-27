user icon
Wordt 2026 het jaar van Russell? "Hij is er in ieder geval klaar voor"

Wordt 2026 het jaar van Russell? "Hij is er in ieder geval klaar voor"

George Russell is volgens analist Martin Brundle helemaal klaar om in 2026 voor zijn eerste wereldtitel te vechten. Met nog enkele dagen te gaan tot de seizoensopener in Australië schuift de Mercedes-coureur nadrukkelijk naar voren als één van de grote kanshebbers.

De sterke wintertests van Mercedes met de nieuwe W17 hebben het vertrouwen alleen maar vergroot. Russell wordt door bookmakers zelfs als favoriet gezien, al verwacht Brundle vooral een onvoorspelbaar seizoen.

“Hij is er klaar voor”

Volgens Brundle is er op basis van de tests geen uitgesproken topfavoriet voor de titel, maar Russell behoort tot de absolute kanshebbers als de signalen uit het voorseizoen kloppen. “Ik denk dat hij er klaar voor is”, klinkt het duidelijk bij Sky Sports. “Hij is een slimme gast, net als de rest, maar George heeft het team volledig achter zich.”

De analist wijst ook op de interne machtspositie van Russell. “Hij is helemaal uit de schaduw van Lewis Hamiltongestapt. Hij is nu de koning van het kasteel bij Mercedes. Hij heeft jaren bij Williams moeten knokken en kwam daarna bij Mercedes terecht op het moment dat ze niet meer domineerden. Hij heeft dus de harde weg afgelegd en dat maakt hem sterker.”

Vertrouwen en ervaring doorslaggevend

Brundle verwacht bovendien dat Russell het hoofd koel houdt in een spannend titelgevecht. “Hij heeft de ervaring, controle over de auto en het respect binnen het team. Dat kan cruciaal zijn in een extreem wisselvallig seizoen. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli zal ook sterk zijn, maar George heeft het vertrouwen om races en een kampioenschap te winnen als de kans zich voordoet.”

Tot slot verwijst hij naar eerdere confrontaties. “Hij groeide op in de schaduw van Hamilton en ging daar uitstekend mee om. In hun laatste jaar samen versloeg hij hem duidelijk. Ik twijfel dus totaal niet aan hem. George heeft nu zoveel ervaring, ondanks zijn leeftijd, dat niets hem nog zal afleiden als hij een kampioenswaardige auto krijgt.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.600

Dit jaar kampioen en volgend jaar naar Aston Martin Honda of naar Ferrari.....maar weg bij Mercedes.

  • 1
  • 27 feb 2026 - 17:41
Reacties (9)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.602

    Dit jaar kampioen en volgend jaar naar Aston Martin Honda of naar Ferrari.....maar weg bij Mercedes.

    • + 1
    • 27 feb 2026 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 63.185

      Om er zeker van te zijn dat hij niet nog een keer kampioen wordt @Ouw?

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 17:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 683

      Stel je voor ... in 2026 kampioen met Mercedes en dan het jaar daarna kampioen met een Ferrari

      Dan gaat er toch denk ik eentje slecht slapen

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 18:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.185

      Dat denk ik ook, maar vermoed dat hij (Russell) dan gewoon de nacht door blijft feesten. En gelijk heeft ie...

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 18:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.602

      Eentje Herman?
      In dat geval zal het merendeel van de horde terugkeren naar het darten en voetbal vermoed ik zo.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 63.185

    Hierboven ein-de-lijk eens één van de betere foto's van Gluiperige George, alleen had zijn vizier nog dicht geplekt moeten zijn met ducktape...

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.185

      Of de volgende keer zijn helm achterstevoren opzetten, dat is ook prima!

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 17:52
  • Flexwing

    Posts: 280

    Hoop het toch niet.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 18:26
  • GPYesterday

    Posts: 330

    Hij brult in ieder geval harder dan de f1 motoren.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 19:28

show sidebar