user icon
icon

Ongelofelijk: Honda wijst naar Newey na problemen bij Aston Martin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ongelofelijk: Honda wijst naar Newey na problemen bij Aston Martin

Honda kampt volgens Japanse media met batterijproblemen richting 2026, en opvallend genoeg zou Aston Martin daar een belangrijke rol in spelen. In Japan wordt gespeculeerd dat een late ontwerpwijziging, mede ingegeven door de komst van Adrian Newey, de oorzaak is van de technische zorgen.

De samenwerking tussen Honda en Aston Martin ging dit jaar een nieuwe fase in, maar achter de schermen lijkt de ontwikkeling minder vlekkeloos te verlopen dan gehoopt. Vooral de batterij en de integratie van randapparatuur zorgen voor kopzorgen. Mede hierdoor kwamen zij nauwelijks in actie tijdens de shakedown in Barcelona en liepen Fernando Alonso en Lance Stroll tijdens de wintertest in Bahrein, tegen meerdere problemen aan.

Meer over Aston Martin 'Alonso denkt aan F1-pensioen door crisis bij Aston Martin'

'Alonso denkt aan F1-pensioen door crisis bij Aston Martin'

23 feb
 'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

26 feb

Invloed van Newey op ontwerp

Volgens Satoshi Tsunoda, algemeen directeur van Honda’s F1-project, veranderde de komst van Adrian Newey bij Aston Martin vrijwel alles. “Sinds Newey in maart 2025 bij Aston Martin is gestart, is bijna alles wat we tot dan toe hadden ontwikkeld opnieuw bekeken”, legt hij uit.

De basis van de motor bleef weliswaar intact, maar daar hield het volgens Tsunoda ook bij op. “We hebben de structuur van de motor niet aangepast, maar vrijwel alle andere onderdelen, zoals de randapparatuur en hoe die aan het chassis gekoppeld worden, zijn veranderd.” Volgens hem kwam dat doordat de topontwerper voortdurend nieuwe ideeën aandroeg. “Hij vroeg telkens: kunnen jullie het niet op deze manier doen? Daardoor kregen we steeds minder tijd.”

Zorgen over voorbereiding

Daarnaast bleek Aston Martin volgens de berichten niet over een eigen Virtual Track Test-systeem te beschikken, een essentieel hulpmiddel om betrouwbaarheid te simuleren. Dat moest uiteindelijk door Honda worden ontwikkeld, wat de voorbereiding verder bemoeilijkte.

De situatie zorgt voor speculatie in Japan over mogelijke kinderziektes bij het project. Hoewel beide partijen officieel vertrouwen uitstralen, klinkt intern dus duidelijk dat de samenwerking door de late veranderingen onder druk staat. De komende maanden moeten uitwijzen of Honda en Aston Martin de problemen tijdig kunnen oplossen en competitief aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1 kunnen beginnen.

Pietje Bell

Posts: 33.377

Ongelooflijk??

Japanners zullen nooit naar een ander wijzen, maar ik vind het heel goed dat Tsunoda
zijn mond nu opendoet! Alles ligt aan Honda, want die briljante Newey doet niets verkeerd.

“Sinds Newey in maart 2025 bij Aston Martin is gestart, is bijna alles wat we tot dan toe hadden ontwi... [Lees verder]

  • 4
  • 27 feb 2026 - 18:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.377

    Ongelooflijk??

    Japanners zullen nooit naar een ander wijzen, maar ik vind het heel goed dat Tsunoda
    zijn mond nu opendoet! Alles ligt aan Honda, want die briljante Newey doet niets verkeerd.

    “Sinds Newey in maart 2025 bij Aston Martin is gestart, is bijna alles wat we tot dan toe hadden ontwikkeld opnieuw bekeken”, legt hij uit.

    “We hebben de structuur van de motor niet aangepast, maar vrijwel alle andere
    onderdelen, zoals de randapparatuur en hoe die aan het chassis gekoppeld worden,
    zijn veranderd.” Volgens hem kwam dat doordat de topontwerper voortdurend nieuwe
    ideeën aandroeg. “Hij vroeg telkens: kunnen jullie het niet op deze manier doen?
    Daardoor kregen we steeds minder tijd.”

    Dat laatste is Newey ten voeten uit. Daar staat hij om bekend.
    Altijd alles tot in de laatste seconde veranderen. In dit geval is dat niet bepaald slim.
    De PU producent levert de PU en de car designer moet de wagen daar omheen ontwerpen.

    • + 4
    • 27 feb 2026 - 18:37
    • Larry Perkins

      Posts: 63.186

      Ben benieuwd naar de reactie van Newey hierop, maar die zal niet snel komen.
      Tot die tijd is het slechts een eenzijdig verhaal.

      Wel heeft Newey bij zijn aanstelling al gezegd dat men pas in 2027 de eerste succes(jes) van AM mocht verwachten.
      Wellicht had hij daarbij al de huidige problemen in het achterhoofd, alhoewel hij het toen vooral had op het nog moeten samenstellen van een competitief samenwerkend team...

      • + 3
      • 27 feb 2026 - 18:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.602

      Ik zet mijn yens dan ook idd op Tsunoda en Honda.
      Lijkt me stug dat de Japanners daarover gaan liegen.

      • + 3
      • 27 feb 2026 - 19:10
    • Beri

      Posts: 6.852

      Pietje, het werkt juist andersom, zeker als het een fabrieks motor is;
      De motor moet aan het meest efficiënte chassis worden aangepast. Niet andersom.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 19:38
    • Pietje Bell

      Posts: 33.377

      @Beri, hoe weet een motorfabrikant die aan het ontwerp van een nieuwe PU begint hoe het meest efficiënte chassis van een team dat daar over tig jaar mee wil rijden eruit gaat zien?

      Neem als voorbeeld Mercedes. Die heeft een PU ontworpen.
      Volgens jouw visie heeft men al die jaren die PU ontworpen voor het chassis van Alpine, McLaren, Williams en het Mercedes F1 team. Ze hebben dus allemaal dezelfde achterkant dit jaar betreffende het gedeelte waar de motor zit. Lijkt me niet.

      • + 1
      • 27 feb 2026 - 20:11
    • elflitso

      Posts: 1.793

      @Beri, tuurlijk daar heb je gelijk in. Maar als het chassis ook nog eens veranderingen komen, wat bij Newey niet wereld vreemd is, wordt het knap lastig voor een motor leverancier. Maar zoals eerder geschreven Newey verwacht pas in 2027 zijn zaken op orde te hebben.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 20:14
    • HarryLam

      Posts: 5.301

      Kennelijk heeft Honda niets geleerd van het "size zero" debacle destijd bij Mclaren.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 20:26
  • monzaron

    Posts: 780

    Las elders al dat Newey het niet meer alleen kan richten en op zoek is naar die oud-medewerker van Red bull, tja wat was de naam… 😊

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 19:50

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar