Honda kampt volgens Japanse media met batterijproblemen richting 2026, en opvallend genoeg zou Aston Martin daar een belangrijke rol in spelen. In Japan wordt gespeculeerd dat een late ontwerpwijziging, mede ingegeven door de komst van Adrian Newey, de oorzaak is van de technische zorgen.

De samenwerking tussen Honda en Aston Martin ging dit jaar een nieuwe fase in, maar achter de schermen lijkt de ontwikkeling minder vlekkeloos te verlopen dan gehoopt. Vooral de batterij en de integratie van randapparatuur zorgen voor kopzorgen. Mede hierdoor kwamen zij nauwelijks in actie tijdens de shakedown in Barcelona en liepen Fernando Alonso en Lance Stroll tijdens de wintertest in Bahrein, tegen meerdere problemen aan.

Invloed van Newey op ontwerp

Volgens Satoshi Tsunoda, algemeen directeur van Honda’s F1-project, veranderde de komst van Adrian Newey bij Aston Martin vrijwel alles. “Sinds Newey in maart 2025 bij Aston Martin is gestart, is bijna alles wat we tot dan toe hadden ontwikkeld opnieuw bekeken”, legt hij uit.

De basis van de motor bleef weliswaar intact, maar daar hield het volgens Tsunoda ook bij op. “We hebben de structuur van de motor niet aangepast, maar vrijwel alle andere onderdelen, zoals de randapparatuur en hoe die aan het chassis gekoppeld worden, zijn veranderd.” Volgens hem kwam dat doordat de topontwerper voortdurend nieuwe ideeën aandroeg. “Hij vroeg telkens: kunnen jullie het niet op deze manier doen? Daardoor kregen we steeds minder tijd.”

Zorgen over voorbereiding

Daarnaast bleek Aston Martin volgens de berichten niet over een eigen Virtual Track Test-systeem te beschikken, een essentieel hulpmiddel om betrouwbaarheid te simuleren. Dat moest uiteindelijk door Honda worden ontwikkeld, wat de voorbereiding verder bemoeilijkte.

De situatie zorgt voor speculatie in Japan over mogelijke kinderziektes bij het project. Hoewel beide partijen officieel vertrouwen uitstralen, klinkt intern dus duidelijk dat de samenwerking door de late veranderingen onder druk staat. De komende maanden moeten uitwijzen of Honda en Aston Martin de problemen tijdig kunnen oplossen en competitief aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1 kunnen beginnen.