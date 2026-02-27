Vandaag is het zover: Netflix heeft het achtste seizoen van Drive to Survive wereldwijd gelanceerd. Wie hoopt op exclusieve inkijkjes van de viervoudg wereldkampioen, komt bedrogen uit. Sinds de start van de hitserie is de relatie tussen Max Verstappen en de makers van Drive to Survive op zijn zachtst gezegd 'gecompliceerd' te noemen. In het kersverse seizoen 8, dat het bewogen jaar 2025 verslaat, schittert Verstappen opnieuw door afwezigheid in de interviewstoel.
Verstappen kritisch
Verstappen is al langere tijd kritisch op Drive to Survive. De wereldkampioen vindt dat de serie de werkelijkheid soms geweld aandoet door rivaliteiten uit te vergroten of te construeren voor het dramatische effect. In eerdere interviews noemde hij het creëren van zulke verhaallijnen “niet mijn ding” en sprak hij zich uit tegen het “faken van rivaliteiten”. Volgens Verstappen is de serie in de eerste plaats entertainment en geen realistische weergave van een Formule 1-seizoen. Die overtuiging verklaart waarom hij terughoudend blijft om mee te werken aan de kenmerkende diepte-interviews van de Netflix-productie.
Eigen platform
Een andere reden voor de minimale schermtijd is simpel: autonomie, De viervoudig wereldkampioen heeft een meerjarige samenwerking met streamingdienst Viaplay, waarin hij onder meer exclusieve documentaires en programma’s maakt die zijn carrière en leven als Formule 1-coureur belichten. Voor Verstappen voegt de Netflix-machine daarom weinig meer toe aan zijn merk, zeker als de feiten soms wijken voor de entertainmentwaarde. Voor de Nederlandse fans betekent dit dat seizoen 8 vooral een kijkje geeft in de wereld om Max heen, in plaats van een blik in zijn eigen hoofd. Dat terwijl de Red Bull-ster de hoofdrol speelde in 2025 in de strijd om de wereldtitel tegen de oppermachtige McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.
Netflix verschuift focus
Wie de afleveringen van seizoen 8 binget, zal merken dat de aanwezigheid van Verstappen puur functioneel is. Hij komt in beeld wanneer de camera’s over de paddock dwalen of wanneer er actiebeelden van de Grands Prix worden getoond. De kijker hoort zijn stem via de teamradio en ziet hem tijdens de officiële FIA-persconferenties, maar de kenmerkende diepte-interviews ontbreken volledig. Volgens bronnen binnen de paddock heeft Verstappen besloten geen medewerking te verlenen aan de zogenaamde 'sit-downs'. Het gebrek aan 'Max-tijd' dwingt Netflix om de focus te verleggen. Waar eerdere seizoenen nog probeerden de dominantie van Verstappen te dramatiseren, kiest seizoen 8 voor de Horner-saga zonder inbreng van de Nederlander zelf.
Ferrari412T1
Posts: 471
Goed dat Max dit doet. Is ook allemaal onzin en dingen worden inderdaad dramatisch erger gemaakt dan ze zijn!
Ouw-sjagerijn
Posts: 19.599
Ik weet niet of men betaalt krijgt van Netflix om mee te doen aan die flauwekul.
Dat meerjarige contract wat hij heeft met Viaplay zal hem in ieder geval geen windeieren leggen vermoed ik zo.
HermanInDeZon
Posts: 680
Klopt en daar zijn de verhaarlijnen dien de werkelijkheid geweld aan doen ten minste de zijne
StevenQ
Posts: 10.232
Ik kijk er sinds het 2e seizoen eigenlijk nauwelijks meer naar, te veel gemaakt drama en te veel knip en plak werk bij races. Als je Netflix moest geloven zat Grosjean ook minuten lang in een brandende auto zoals dat gemonteerd was