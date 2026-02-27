user icon
Verstappen sluit snelle updates van Red Bull voorlopig uit

Verstappen sluit snelle updates van Red Bull voorlopig uit

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en dat betekent dat iedereen er als achterkomt waar ze precies staan. Bij Red Bull beginnen ze vol goede moed aan het nieuwe seizoen, en volgens Max Verstappen nemen ze nog geen updates mee naar Australië.

In de Formule 1 zal er dit jaar veel gaan veranderen. Er gelden nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat de rangorde flink kan gaan verschillen ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de testweken toonden veel teams hun nieuwe ideeën, en het is de verwachting dat er nog veel updates gaan volgen.

Volgens de geruchten zijn veel teams al bezig met het ontwikkelen van updates voor de seizoensopener in het Australische Melbourne. Men verwacht dat veel auto's er volgende week anders uit gaan zien dan tijdens de testweek in Bahrein. Alle ogen zijn daarbij ook gericht op de topteams, die direct een voorsprong willen pakken op de concurrentie.

Komt Red Bull met updates?

Bij Red Bull Racing lijken ze zich weinig zorgen te maken over wat de concurrentie precies doet. Max Verstappen werd tijdens een evenement van Viaplay gevraagd wat voor veranderingen men kan verwachten in Australië. Met een grijns laat hij weten dat er weinig updates in de pijpleiding zitten bij Red Bull: "De kleuren blijven gewoon hetzelfde! De onderdelen zullen er allemaal wel hetzelfde uitzien. We pakken het stapje voor stapje aan."

Verstappen weet dat het seizoen zal uitdraaien op een soort ontwikkelingsrace, en hij verwacht er dan ook heel erg veel van: "Gedurende het hele jaar zul je bij veel teams wel grote veranderingen gaan zien."

'In Zandvoort ziet het er anders uit'

Verstappen waarschuwt de fans die komende zomer zullen afreizen naar de laatste Dutch Grand Prix, de auto's zullen volgens hem ingrijpend gaan veranderen: "De auto die we aan de start in Melbourne zullen zien, is zeker niet de auto die we in Melbourne zullen zien."

Als Verstappen afsluitend wordt gevraagd of de auto onherkenbaar zal zijn, maakt hij het een en ander duidelijk: "Ik hoop het van niet, want dat zou ook weer niet goed zijn."

