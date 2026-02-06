user icon
Beangstigende situatie: "Mercedes kan nog vier seconden sneller"

Beangstigende situatie: "Mercedes kan nog vier seconden sneller"

Het team van Mercedes geldt voor veel mensen als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. In Barcelona kenden ze een zeer sterke testweek, en dat boezemt de concurrentie angst in. Volgens Juan Pablo Montoya kunnen ze nog zeker vier seconden sneller gaan over één rondje.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat niemand echt weet waar ze staan. Vorige week vond er op het circuit van Barcelona een besloten test plaats, en het team van Mercedes maakte daar zeer veel indruk. De Duitse renstal kende geen probleem, reed ruim vijfhonderd rondjes en de rondetijden zagen er ook goed uit.

Mercedes geldt dan ook als de grote favoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Tijdens de testweek in Barcelona zagen ook Red Bull Racing en Ferrari er sterk uit, maar Mercedes stak er met kop en schouders bovenuit. De Duitse renstal hoopt volgende week op dezelfde voet verder te gaan tijdens de tweede testweek in Bahrein.

Speelt Mercedes verstoppertje?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft het één en ander opgevangen over de testweek in Barcelona. Bij AS Colombia legt Montoya dat uit: "Ik zal je een idee geven. Van wat ik heb gehoord, zijn de tijden die ze in Barcelona hebben gereden, zo'n drie tot vier seconden verwijderd van het volledige potentieel dat in de auto zit."

"Om dat even in perspectief te plaatsen; wanneer we het hebben over auto's die nu ver achter liggen en twee tot drie tienden te kort komen, dan zal je zien dat zodra we in Barcelona arriveren, de poletijd rond de 1:12 ligt. Ze hebben nu tijden rond de 1:16 gereden."

Hebben de Mercedes-teams een voordeel?

Montoya denkt dat ook de klantenteams van Mercedes een voordeel zullen hebben bij de start van het seizoen. De Colombiaan legt zijn mening verder uit: "Sommigen zullen het goed hebben aangepakt, anderen weer niet. Als Mercedes nu enorm superieur is, betekent dit dan dat alle Mercedes-teams sterk zullen zijn?"

Of Mercedes zal blijven heersen, is nog maar de vraag. Ze maken gebruik van een motortrucje met de compressieverhoudingen, wat voor steeds meer weerstand zorgt. De andere teams zijn kritisch, en de FIA lijkt hard te gaan ingrijpen.

NicoS

Posts: 20.085

Montoya…..toen haakte ik af…..;)

  • 8
  • 6 feb 2026 - 17:41
  • Snork

    Posts: 22.341

    Nog meer speculaas.

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 17:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.885

      Komende berichten…

      Geert-Jan en Carry Knoops: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      50PLUS: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Elodie Verweij: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Abbas Araghchi: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Botic van de Zandschulp: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Jenning de Boo en Kjeld Nuis: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      R. Schumacher: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Palmer: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Coulthard: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Brundle: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Kravitz: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Rosberg: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Chandhok: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Croft: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Häkkinen: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Berger: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Alesi: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Van Haren: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Doornbos: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Kalf: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      T. Coronel: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      T. Coronel: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Van der Garde: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Tung: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De tandarts met microfoon: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Mol: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      NAVO-chef Mark Rutte: "Mercedes kan nog vier seconden sneller."
      Jens-Frederik Nielsen, premier van Groenland: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Franse president Macron: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      ex-PVV'ers: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Robin van Persie: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Quinten Timber: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Gian van Veen: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Steiner: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Ecclestone: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Cruella de Vil: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Donald J. Trump: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Elon Musk: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Vladimir Poetin: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Benjamin Netanyahu: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Xi Jinping: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Kim Jong-un: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Gianni Infantino: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      ex-minister Faber: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Gordon: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De blote tietenparade: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Hannaaaaahhh: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Herman Finkers: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Michael van Gerwen: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Hans van Breukelen: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Fred Grim: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De Oranje-handbalsters: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Mohamed Salah: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Het Nederlands Curlingteam: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      'Second Choice George': “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Toffe Toto: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De voormalige raketmotorkampioen van de armoe: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      DJ ome Joop: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Erik ten Hag: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Groenland: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Tom Dumoulin: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”
      Anderen: “Mercedes kan nog vier seconden sneller.”

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 19:25
  • NicoS

    Posts: 20.085

    Montoya…..toen haakte ik af…..;)

    • + 7
    • 6 feb 2026 - 17:41
  • HarryLam

    Posts: 5.224

    Dat motortrucje scheelt hooguit 0,2 per ronde.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 17:41
    • Taures

      Posts: 1.547

      Denk meer 0,2 per bocht als ik Montoya zo hoort😁

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 17:55
  • racepace1

    Posts: 615

    Geachte heer Juan Pablo Montoya je vergeet dat de blabla voor iedereen blabla en natuurliojk hebben de team blabla gedaan in Barca en als ze weer in Barca blablaen dan wordt uiteraard hardengeblablaat dan ze nu hebben geblaablaaed.

    Aldus bla de bla
    uit blaaaaablab blaaa

    • + 5
    • 6 feb 2026 - 17:50
  • meister

    Posts: 4.226

    Je moet ook sector of sectordelen bij elkaar optellen om tot een volledige ronde te komen.
    Niemand rijdt een gloryrun maar even een sector blazen wel want je wilt wel nuttige informatie hebben.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 17:58
  • shakedown

    Posts: 1.612

    Even zien. 15 pk was 4 tienden. Dan is 40 tienden (4s) dus 150 pk meer. Mmm die 18:1 levert idd wel erg veel op....

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 18:11
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.176

    En schaatser

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 18:12
  • Hagueian

    Posts: 8.318

    Elk team dat heeft gereden in Barcelona kan 4 seconden harder. De onzin neemt met de dag vreemdere vormen aan.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 18:19
  • Flexwing

    Posts: 266

    Ja en ford 5 seconde

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 18:19
  • schwantz34

    Posts: 41.773

    Juan heeft as usual weer eens "iets" teveel partymodus powder door zijn neusgaatjes gejast!

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 18:54
  • Polleke2

    Posts: 1.883

    Het zijn dezelfde blokken als die van vorig jaar 1.6-liter V6 motoren die van 1000 pk naar 600 pk gaan ,kan me niet voorstellen dat er veel verschil in gaat zitten tussen de verschillende motoren.Het grootste verschil gaat zitten in het samenwerken met het elektrische gedeelte.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 18:59
    • schwantz34

      Posts: 41.773

      En een ander groot verschil gaat zijn welke coureur er het best weet om te gaan met het inzetten, en sparen van al die elektrische power. Ik verwacht dat Max daar vooral in de eerste races met al zijn overcapaciteit daar hele hoge ogen op gaat gooien, maar dat de rest van de coureurs daar in de loop van het seizoen ook wel stappen in gaan maken.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 19:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
