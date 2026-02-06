Het team van Mercedes geldt voor veel mensen als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. In Barcelona kenden ze een zeer sterke testweek, en dat boezemt de concurrentie angst in. Volgens Juan Pablo Montoya kunnen ze nog zeker vier seconden sneller gaan over één rondje.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat niemand echt weet waar ze staan. Vorige week vond er op het circuit van Barcelona een besloten test plaats, en het team van Mercedes maakte daar zeer veel indruk. De Duitse renstal kende geen probleem, reed ruim vijfhonderd rondjes en de rondetijden zagen er ook goed uit.

Mercedes geldt dan ook als de grote favoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Tijdens de testweek in Barcelona zagen ook Red Bull Racing en Ferrari er sterk uit, maar Mercedes stak er met kop en schouders bovenuit. De Duitse renstal hoopt volgende week op dezelfde voet verder te gaan tijdens de tweede testweek in Bahrein.

Speelt Mercedes verstoppertje?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft het één en ander opgevangen over de testweek in Barcelona. Bij AS Colombia legt Montoya dat uit: "Ik zal je een idee geven. Van wat ik heb gehoord, zijn de tijden die ze in Barcelona hebben gereden, zo'n drie tot vier seconden verwijderd van het volledige potentieel dat in de auto zit."

"Om dat even in perspectief te plaatsen; wanneer we het hebben over auto's die nu ver achter liggen en twee tot drie tienden te kort komen, dan zal je zien dat zodra we in Barcelona arriveren, de poletijd rond de 1:12 ligt. Ze hebben nu tijden rond de 1:16 gereden."

Hebben de Mercedes-teams een voordeel?

Montoya denkt dat ook de klantenteams van Mercedes een voordeel zullen hebben bij de start van het seizoen. De Colombiaan legt zijn mening verder uit: "Sommigen zullen het goed hebben aangepakt, anderen weer niet. Als Mercedes nu enorm superieur is, betekent dit dan dat alle Mercedes-teams sterk zullen zijn?"

Of Mercedes zal blijven heersen, is nog maar de vraag. Ze maken gebruik van een motortrucje met de compressieverhoudingen, wat voor steeds meer weerstand zorgt. De andere teams zijn kritisch, en de FIA lijkt hard te gaan ingrijpen.