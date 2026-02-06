user icon
Verstappen vliegt weer naar huis na korte skivakantie met familie

Max Verstappen is weer naar huis vertrokken na een kort verblijf in de Oostenrijkse Alpen. Hij vloog eerder deze week naar het vliegveld van Innsbruck, waar ook zijn oude privéjet werd gesignaleerd. Beide vliegtuigen stonden daar vanochtend weer trouw te wachten, en vertrokken vervolgens naar Nice en Maastricht.

Verstappens nieuwe seizoen begon vorige week met de besloten testweek in Barcelona. Verstappen kwam anderhalve dag in actie, en vloog na de dinsdag weer naar zijn woonplaats Monaco om op vrijdag terug te keren in Spanje. Verstappen voelde zich ziekjes, maar was wel fit genoeg om te rijden op de laatste testdag. De testdag verliep positief voor het team, en hij vertrok daarna weer naar huis.

Even uitrusten voor een druk seizoen

Verstappen heeft een aantal rustige dagen achter de rug, en zijn privéjet vloog eerder deze week van Nice naar het Oostenrijkse Innsbruck. Op dit kleine vliegveld werd Verstappens jet gesignaleerd door fans, en opvallend genoeg was ook zijn oude privéjet hier te zien. Beide toestellen stonden gebroederlijk naast elkaar, en de kans is zeer groot dat er ook vrienden of familie van Verstappen naar Oostenrijk zijn gevlogen.

Het oude vliegtuig van Verstappen was namelijk vertrokken vanaf het vliegveld in Maastricht, waar de familie van de Red Bull-coureur vandaan komt. Wie er precies aan boord zat van dit tweede toestel, was niet bekend. Verstappens zus postte op Instagram wel foto's van skikleding, terwijl het ook mogelijk is dat de viervoudig wereldkampioen met andere vrienden en familie op vakantie ging.

Wat heeft Verstappen in Oostenrijk gedaan?

In de omgeving van Innsbruck liggen veel bekende skioorden, en de kans is dan ook groot dat de Verstappens hier kort vakantie hebben gevierd. Verstappen werd in de afgelopen jaren gespot in het bekende dorp Lech, waar ook de koninklijke familie elk jaar op vakantie gaat. Of Verstappen hier ook was, en of hij zo kort voor het seizoen heeft geskied, is niet bekend.

Twee privéjets op Innsbruck

Wat wel duidelijk is, is dat Verstappen inmiddels weer is vertrokken uit Innsbruck. Vanochtend werden zijn huidige vliegtuig en de oude jet naast elkaar klaargezet op het vliegveld van Innsbruck, en rond het middaguur zijn ze allebei vertrokken. Verstappen vloog in een uurtje terug naar Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. De tweede jet vertrok richting Maastricht, waar ze inmiddels ook weer veilig voet aan grond hebben gezet.

Drukke dagen voor de boeg

Verstappen zal even bij kunnen komen alvorens hij afreist naar Bahrein voor de tweede wintertest. Volgende week wordt er drie dagen getest op het circuit van Sakhir, en Verstappen zal hier waarschijnlijk anderhalve dag voor zijn rekening nemen. Red Bull geeft hun coureurs normaal gesproken allebei een dagdeel en een hele testdag.

