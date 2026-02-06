user icon
icon

Ouderwetse Verstappen maakt veel indruk: "Heel verfrissend"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ouderwetse Verstappen maakt veel indruk: "Heel verfrissend"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet alleen in de Formule 1 wil uitkomen. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en dat levert hem nu complimenten op van Riccardo Patrese. Hij stelt dat Verstappen een beetje een ouderwetse coureur is.

Verstappen leeft voor zijn sport, en is ook tijdens zijn vrije dagen regelmatig op de baan te vinden. Naast zijn Formule 1-verplichtingen heeft hij namelijk ook een eigen raceteam dat in verschillende klassen met GT3-bolides racet. Verstappen is zelf ook een groot fan van deze bolides, en hij kruipt regelmatig achter het stuur van de GT3's.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

In de afgelopen maanden testte hij zelf uitgebreid met de nieuwe Mercedes GT3 van zijn raceteam. Hij kwam in actie op de circuits van Estoril en Portimão in Portugal, en het is de verwachting dat hij later dit jaar weer zijn opwachting maakt op de Nürburgring Nordschleife. De NLS heeft de kalender aangepast waardoor Verstappen kan deelnemen aan races ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring.

Waarom is dit zo bijzonder?

Oud-coureur Riccardo Patrese vindt het geweldig dat Verstappen zich bezighoudt met andere klassen dan de Formule 1. De Italiaan stelt bij gokplatform BetVictor dat Verstappen zich niet druk hoeft te maken als het niet loopt in de Formule 1: "Misschien rijdt hij wel weer met een GT-auto op de Nürburgring. Voor hem is de autosport niet alleen de Formule 1. Hij haalt voldoening uit het doen van andere dingen in de autosport."

Patrese vindt het mooi dat Verstappen zich focust op dit soort races: "Dat is een beetje ouderwets van hem, en dat is op een bepaalde manier dan weer verfrissend. Het gaat hem om de schoonheid van het autorijden."

'Het is veel moeilijker geworden'

Vroeger was het gebruikelijker dat F1-coureurs in meerdere klassen reed. Patrese begrijpt dat wel: "De Formule 1 is niet alles voor Max, zoals dat vroeger voor velen van ons het geval was. F1-coureurs denken tegenwoordig alleen nog maar aan de Formule 1, omdat ze 24 races moeten rijden en veel moeten reizen."

"Het is dus ook veel moeilijker om naast hun Formule 1-loopbaan nog andere dingen te doen. Maar als je ziet wat Max vorig jaar deed, dat hij ging rijden op de Nürburgring, en dat verwacht je niet van een wereldkampioen uit de Formule 1. Dat betekent dat hij graag uitdagingen aangaat."

F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.024

    Max is zojuist in Nice geland en zijn oude jet in Maastricht. Het skiën (?) zit erop.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 13:07

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar