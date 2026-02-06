Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet alleen in de Formule 1 wil uitkomen. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en dat levert hem nu complimenten op van Riccardo Patrese. Hij stelt dat Verstappen een beetje een ouderwetse coureur is.

Verstappen leeft voor zijn sport, en is ook tijdens zijn vrije dagen regelmatig op de baan te vinden. Naast zijn Formule 1-verplichtingen heeft hij namelijk ook een eigen raceteam dat in verschillende klassen met GT3-bolides racet. Verstappen is zelf ook een groot fan van deze bolides, en hij kruipt regelmatig achter het stuur van de GT3's.

In de afgelopen maanden testte hij zelf uitgebreid met de nieuwe Mercedes GT3 van zijn raceteam. Hij kwam in actie op de circuits van Estoril en Portimão in Portugal, en het is de verwachting dat hij later dit jaar weer zijn opwachting maakt op de Nürburgring Nordschleife. De NLS heeft de kalender aangepast waardoor Verstappen kan deelnemen aan races ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring.

Waarom is dit zo bijzonder?

Oud-coureur Riccardo Patrese vindt het geweldig dat Verstappen zich bezighoudt met andere klassen dan de Formule 1. De Italiaan stelt bij gokplatform BetVictor dat Verstappen zich niet druk hoeft te maken als het niet loopt in de Formule 1: "Misschien rijdt hij wel weer met een GT-auto op de Nürburgring. Voor hem is de autosport niet alleen de Formule 1. Hij haalt voldoening uit het doen van andere dingen in de autosport."

Patrese vindt het mooi dat Verstappen zich focust op dit soort races: "Dat is een beetje ouderwets van hem, en dat is op een bepaalde manier dan weer verfrissend. Het gaat hem om de schoonheid van het autorijden."

'Het is veel moeilijker geworden'

Vroeger was het gebruikelijker dat F1-coureurs in meerdere klassen reed. Patrese begrijpt dat wel: "De Formule 1 is niet alles voor Max, zoals dat vroeger voor velen van ons het geval was. F1-coureurs denken tegenwoordig alleen nog maar aan de Formule 1, omdat ze 24 races moeten rijden en veel moeten reizen."

"Het is dus ook veel moeilijker om naast hun Formule 1-loopbaan nog andere dingen te doen. Maar als je ziet wat Max vorig jaar deed, dat hij ging rijden op de Nürburgring, en dat verwacht je niet van een wereldkampioen uit de Formule 1. Dat betekent dat hij graag uitdagingen aangaat."