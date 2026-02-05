user icon
Met nog iets meer dan een maand te gaan tot de seizoensopener in Melbourne groeit de spanning richting het nieuwe Formule 1-tijdperk. Bij Mercedes klinkt alvast veel optimisme. Teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken positief uitgelaten over de reglementswijzigingen en ziet vooral dat de sport weer herkenbaar oogt.

Tijdens de officiële presentatie van Mercedes gaf Wolff zijn kijk op de ingrijpende veranderingen die dit seizoen worden doorgevoerd. Omdat de nieuwe regels al in 2024 zijn aangekondigd, voelt 2026 volgens de Oostenrijker als een project waar teams al lange tijd naartoe hebben gewerkt.

‘Geen enkel nadeel’

De geruchten voorafgaand aan het seizoen plaatsen Mercedes hoog op de favorietenlijst. Op de presentatie van de W17 werd Wolff gevraagd naar de voor- en nadelen van de nieuwe regels, maar over dat laatste hoefde hij niet lang na te denken. "Ik zie eerlijk gezegd geen minpunten", aldus Wolff. "Ik probeer hier niets mooier te maken dan het is of het product te verkopen."

De Mercedes-teambaas is vooral te spreken over het uiterlijk van de nieuwe generatie auto’s. "Ik vind de auto’s geweldig. Ze zien er spectaculair uit. Ze lijken weer op Formule 1-auto’s. Niet te klein, niet te groot en zeker geen logge monsters zoals we die eerder hebben gezien. Esthetisch klopt het gewoon."

Ook het motorconcept stemt Wolff tevreden, met name door de snelheid op de rechte stukken. "Het turbosysteem is fantastisch. George Russell haalde Franco Colapinto in tijdens de shakedown in Barcelona, terwijl die zijn long runs reed. Het verschil was zo’n zestig kilometer per uur op het rechte stuk. Dat is enorm spectaculair."

Meer inhaalacties en slimmer racen

Volgens Wolff zorgen alle nieuwe elementen samen voor een aantrekkelijker racespektakel dan in de afgelopen jaren. Hij verwacht dat fans op meer plekken verrast gaan worden. "We gaan veel meer inhaalmanoeuvres zien", voorspelt de 54-jarige teambaas. "Ook op circuits en plekken waar je het normaal niet zou verwachten."

Daarnaast komt er volgens Wolff een extra laag bij in de sport. "Naast snelle auto’s en topcoureurs krijgt intelligent rijden en slimme tactiek een veel grotere rol. En dat zal voor de kijker goed te volgen zijn."

Tot nu toe voldoet het nieuwe pakket volledig aan zijn verwachtingen. "Ik heb nog geen echte nadelen ontdekt. En geloof me, ik zou niet overdreven positief zijn als ik er zelf niet in geloof."

Slimste mensen winnen

Wat betreft de titelstrijd kijkt Wolff verder dan alleen pure snelheid. Volgens hem wordt succes bepaald door wie het slimst omgaat met de nieuwe technologie. "Het was interessant om te zien hoe Ferrari en Red Bull in Barcelona met hun energie omgingen. Dat deden ze anders dan wij. Niet per se beter, maar wel anders."

Die verschillen bieden volgens Wolff kansen. "Tijdens races ga je momenten krijgen waarop je denkt: wacht even, het is zondag en we hebben dit niet zo aangepakt als de teams die winnen."

Perfecte afstelling niet genoeg

Hij waarschuwt dat een perfecte afstelling voor één snelle ronde niet genoeg zal zijn. "Je kunt alles optimaliseren voor kwalificatie en dan in de race ineens terugvallen. Uiteindelijk winnen de slimste mensen, zowel in de auto als aan de technische kant."

Tot slot benadrukt Wolff het belang van voorbereiding. "De investering in tools, simulaties en correlatieonderzoek gaat helpen. Maar de leercurve wordt steil. Zodra we zien wat anderen doen, gaan we het allemaal beter begrijpen."

Erwinnaar

Posts: 5.445

Prima mening maar niet mee eens, smaken verschillen.

Zijn nog steeds niet in proportie te noemen. Wat mij betreft waren ze precies goed in de periode van Michael Schumacher tot en met zijn afscheid bij Ferrari. Het geluid, de proporties, de snelheid maar ook veiligheid.

Vanaf zijn eerste pensi... [Lees verder]

  • 1
  • 5 feb 2026 - 18:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.446

    Prima mening maar niet mee eens, smaken verschillen.

    Zijn nog steeds niet in proportie te noemen. Wat mij betreft waren ze precies goed in de periode van Michael Schumacher tot en met zijn afscheid bij Ferrari. Het geluid, de proporties, de snelheid maar ook veiligheid.

    Vanaf zijn eerste pensioen werd het snel minder en dan begint het bij het jaar dat Button kampioen werd dat het heel lelijk werd, wie herinnerd zich niet die gigantiesche voorvleugel tov dat ienieminie achtervleugeltje...

    Ook de aparte ontwerpen, de mix, van de jaren 70 en 80, schitterend. Aan de vorm al te zien welk team, ook al zou alles 1 kleur zijn....dat kan nu niet meer. Voor mij was dat wel de mooiste tijd ja.

    Lelijkste periode, die piemelneuzen tijd. Caterham.....wat een lullige auto was dat dan!

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 18:01
  • Flexwing

    Posts: 265

    En als het in Melbourne tegen valt wat gaat hij dan zeggen.

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 19:19
  • HarryLam

    Posts: 5.216

    Wie het langst volgas kan rijden wint.

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 20:24
    • Erwinnaar

      Posts: 5.446

      Nou Villeneuve in Spa ging fout.....wat een actie.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 00:00

