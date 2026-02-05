De grote reglementswijziging van 2026 kan weleens grote gevolgen hebben voor de pikorde in de Formule 1. Volgens James Hinchcliffe dreigt het zelfs een pijnlijk seizoen te worden voor de collega’s van Max Verstappen. Niet alleen de teams, maar vooral de coureurs krijgen te maken met een compleet nieuwe manier van rijden.

De nieuwe krachtbronnen zijn voor vijftig procent elektrisch aangedreven, waardoor coureurs veel meer invloed krijgen op de verdeling van het vermogen tijdens een ronde. Met de komst van Manuel Override Mode, de opvolger van DRS, moeten rijders zelf bepalen wanneer ze hun elektrische energie inzetten. Dat vraagt volgens Hinchcliffe om extra denkwerk en overzicht in de cockpit.

Verstappen steekt erbovenuit

Juist op dat vlak heeft Verstappen een enorme voorsprong, meent de voormalig IndyCar-coureur. De Canadees, tegenwoordig vaste analist bij F1TV, stelt dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg meer mentale ruimte overhoudt tijdens het rijden dan zijn concurrenten.

Volgens Hinchcliffe gaat die extra ‘bandbreedte’ Verstappen goud opleveren onder de nieuwe regels. Terwijl andere coureurs worstelen met het managen van energie en systemen, kan de Nederlander dat er volgens hem moeiteloos bij doen.

"Je hoort nu overal dat dit hét verschil gaat maken achter het stuur in deze nieuwe regelgeving. Die extra bandbreedte, die capaciteit om de energie en alle andere zaken te managen. En sorry jongens, maar er is niemand op de grid die daarin zoveel over heeft als Verstappen", aldus Hinchcliffe in The Red Flags Podcast.

Kloof kan verder groeien

De analist sluit zelfs niet uit dat het verschil met de rest van het veld alleen maar groter wordt. In plaats van een reset van de verhoudingen, zou 2026 Verstappen juist nóg dominanter kunnen maken.

"Het zou me niet verbazen als hij straks nog verder voor iedereen eindigt. Alsof de kloof met de rest alleen maar groter wordt. Het is net alsof je een roofdier extra wapens geeft. Zo van: prachtig… nu heeft hij ook nog eens kogelvrije vesten aan", grapt Hinchcliffe.