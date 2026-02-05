user icon
Niet iedereen overtuigd van Mercedes: "Verstappen zal in 2026 boven de rest uitsteken"

Niet iedereen overtuigd van Mercedes: "Verstappen zal in 2026 boven de rest uitsteken"

De grote reglementswijziging van 2026 kan weleens grote gevolgen hebben voor de pikorde in de Formule 1. Volgens James Hinchcliffe dreigt het zelfs een pijnlijk seizoen te worden voor de collega’s van Max Verstappen. Niet alleen de teams, maar vooral de coureurs krijgen te maken met een compleet nieuwe manier van rijden.

De nieuwe krachtbronnen zijn voor vijftig procent elektrisch aangedreven, waardoor coureurs veel meer invloed krijgen op de verdeling van het vermogen tijdens een ronde. Met de komst van Manuel Override Mode, de opvolger van DRS, moeten rijders zelf bepalen wanneer ze hun elektrische energie inzetten. Dat vraagt volgens Hinchcliffe om extra denkwerk en overzicht in de cockpit.

Verstappen steekt erbovenuit

Juist op dat vlak heeft Verstappen een enorme voorsprong, meent de voormalig IndyCar-coureur. De Canadees, tegenwoordig vaste analist bij F1TV, stelt dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg meer mentale ruimte overhoudt tijdens het rijden dan zijn concurrenten.

Volgens Hinchcliffe gaat die extra ‘bandbreedte’ Verstappen goud opleveren onder de nieuwe regels. Terwijl andere coureurs worstelen met het managen van energie en systemen, kan de Nederlander dat er volgens hem moeiteloos bij doen.

"Je hoort nu overal dat dit hét verschil gaat maken achter het stuur in deze nieuwe regelgeving. Die extra bandbreedte, die capaciteit om de energie en alle andere zaken te managen. En sorry jongens, maar er is niemand op de grid die daarin zoveel over heeft als Verstappen", aldus Hinchcliffe in The Red Flags Podcast.

Kloof kan verder groeien

De analist sluit zelfs niet uit dat het verschil met de rest van het veld alleen maar groter wordt. In plaats van een reset van de verhoudingen, zou 2026 Verstappen juist nóg dominanter kunnen maken.

"Het zou me niet verbazen als hij straks nog verder voor iedereen eindigt. Alsof de kloof met de rest alleen maar groter wordt. Het is net alsof je een roofdier extra wapens geeft. Zo van: prachtig… nu heeft hij ook nog eens kogelvrije vesten aan", grapt Hinchcliffe.

Redcarsmatter

Posts: 5.590

Voor mij wordt het dit jaar als oudere conservatieve f1-fan erop of eronder. Dat denk ik of vrees ik...
Zolang ik de wedstrijd kan 'lezen' zal 't nog wel lukken. Maar ik heb geen zin in het gadeslaan van te veel parameters.

  • 2
  • 5 feb 2026 - 19:03
  • Joeppp

    Posts: 8.280

    We hebben een nieuwe vriend gevonden in Nederland.

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 17:30
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.590

    Voor mij wordt het dit jaar als oudere conservatieve f1-fan erop of eronder. Dat denk ik of vrees ik...
    Zolang ik de wedstrijd kan 'lezen' zal 't nog wel lukken. Maar ik heb geen zin in het gadeslaan van te veel parameters.

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 19:03
    • elflitso

      Posts: 1.767

      Ik denk er net zo over!

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 20:50
  • Flexwing

    Posts: 265

    Wordt saai seizoen dus

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 19:21
  • SennaS

    Posts: 11.347

    Het wk is beslist, op naar 2027

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 20:23

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

