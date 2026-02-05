user icon
Verstappen krijgt weer een Britse rivaal: Norris verwacht Russell als volgende wereldkampioen

Verstappen krijgt weer een Britse rivaal: Norris verwacht Russell als volgende wereldkampioen

Wereldkampioen Lando Norris heeft zijn titelfavoriet uitgekozen voor het komende seizoen in de Formule 1. De McLaren-rijder zag net als de rest van de paddock hoe Mercedes een statement wist te maken tijdens de shakedown in Barcelona. Norris verwacht dan ook dat George Russell op zal gaan voor zijn eerste wereldtitel in de F1. 

Mercedes lijkt voorlopig een voorsprong te hebben op de rest van het veld. Het is nog allemaal speculatief, maar het gigantische rondenaantal van boven de 500 - geklokt door Russell en Andrea Kimi Antonelli - verraadt dat het team uit Brackley een betrouwbare auto heeft gebouwd. De bookmakers hebben dan ook Russell naar voren geschoven als titelfavoriet. 

Norris eens met bookmakers

In gesprek met F1TV werd Norris geconfronteerd met de favorietenrol van Russell. De kersverse wereldkampioen kon niets anders dan het eens zijn met de verwachtingen van de bookmakers. "Hij is de enorme favoriet, om eerlijk te zijn", zo klonk het. "Ik ben het volledig eens met de bookmakers", voegde de landgenoot van Russell daaraan toe. 

Russell zelf wilde nog niets weten van de favorietenrol. Ondanks dat zijn auto sterk lijkt, wees de Brit naar Red Bull Racing en Max Verstappen, die er volgens hem ook goed voor staan. 

Hoe kijkt Norris naar Russell? 

Norris erkende daarbij een goede relatie te hebben met Russell. De Brit verwacht dan ook niet dat zijn verstandhouding met de Mercedes-rijder zal veranderen, mochten zij meer wiel-aan-wiel vechten. "We zullen zien! George en ik kunnen goed met elkaar opschieten. We praten niet elke dag, maar we hebben veel respect voor elkaar. Dat laat hij ook aan mij zien, en ik geloof er volledig in dat hij in de toekomst een kampioenschap zal winnen."

"Of dat nu dit jaar is of volgend jaar. Ik heb genoten van mijn gevechten met hem, en hij is een aardige kerel, dus ik heb er allemaal van genoten", zo sloot hij uiteindelijk af.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

