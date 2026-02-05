Wereldkampioen Lando Norris heeft zijn titelfavoriet uitgekozen voor het komende seizoen in de Formule 1. De McLaren-rijder zag net als de rest van de paddock hoe Mercedes een statement wist te maken tijdens de shakedown in Barcelona. Norris verwacht dan ook dat George Russell op zal gaan voor zijn eerste wereldtitel in de F1.

Mercedes lijkt voorlopig een voorsprong te hebben op de rest van het veld. Het is nog allemaal speculatief, maar het gigantische rondenaantal van boven de 500 - geklokt door Russell en Andrea Kimi Antonelli - verraadt dat het team uit Brackley een betrouwbare auto heeft gebouwd. De bookmakers hebben dan ook Russell naar voren geschoven als titelfavoriet.

Norris eens met bookmakers

In gesprek met F1TV werd Norris geconfronteerd met de favorietenrol van Russell. De kersverse wereldkampioen kon niets anders dan het eens zijn met de verwachtingen van de bookmakers. "Hij is de enorme favoriet, om eerlijk te zijn", zo klonk het. "Ik ben het volledig eens met de bookmakers", voegde de landgenoot van Russell daaraan toe.

Russell zelf wilde nog niets weten van de favorietenrol. Ondanks dat zijn auto sterk lijkt, wees de Brit naar Red Bull Racing en Max Verstappen, die er volgens hem ook goed voor staan.

Hoe kijkt Norris naar Russell?

Norris erkende daarbij een goede relatie te hebben met Russell. De Brit verwacht dan ook niet dat zijn verstandhouding met de Mercedes-rijder zal veranderen, mochten zij meer wiel-aan-wiel vechten. "We zullen zien! George en ik kunnen goed met elkaar opschieten. We praten niet elke dag, maar we hebben veel respect voor elkaar. Dat laat hij ook aan mij zien, en ik geloof er volledig in dat hij in de toekomst een kampioenschap zal winnen."

"Of dat nu dit jaar is of volgend jaar. Ik heb genoten van mijn gevechten met hem, en hij is een aardige kerel, dus ik heb er allemaal van genoten", zo sloot hij uiteindelijk af.