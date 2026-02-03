Ferrari heeft de eerste drie testdagen van het nieuwe reglementaire tijdperk achter de rug, maar teambaas Fred Vasseur weigert zich al rijk te rekenen. Waar coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc zichtbaar optimistisch zijn over de nieuwe Ferrari-bolide, kiest Vasseur bewust voor een voorzichtige benadering.

Na een teleurstellend vorig seizoen zonder overwinningen en met weinig podiumplaatsen hoopt Ferrari onder de nieuwe reglementen de weg omhoog weer te vinden. De shakedown in Barcelona verliep volgens de Scuderia zonder grote problemen, maar conclusies over de onderlinge verhoudingen wil Vasseur nog niet trekken.

Ferrari heeft een succesvolle shakedown beleeft

In de debrief vertelde Vasseur dat de shakedown positief was verlopen voor Ferrari: "We hebben deze week heel veel ronden gereden, dat is goed. Het is goed om elke dag 160 ronden op het bord te zetten, en dat is belangrijk om gegevens te verzamelen en ons in de beste omstandigheden voor te bereiden op Bahrein."

Toch durft Vasseur nog geen voorspelling te doen, wat betreft komend seizoen. De coureurs zijn erg optimistisch, maar Vasseur houdt zich nog iets meer aan het oppervlak: "Over het algemeen is het nog erg vroeg, en het belangrijkste is dat we ronden kunnen rijden. Er valt nog zoveel te ontdekken voor het team, zowel op het gebied van de motor als het chassis, maar ook voor beide coureurs geldt dat ze de systemen moeten beheersen, en dat betekent dat we waarschijnlijk elke ronde een beetje beter worden."

Coureurs van Ferrari zijn erg optimistisch

Lewis Hamilton gaf eerder al aan dat hij erg tevreden is met de gloednieuwe auto's en ook Leclerc was erg tevreden met zijn shakedown. Vasseur ziet dat dit erg belangrijk is voor zijn coureurs: "Het is erg veeleisend voor de twee coureurs, omdat ze bijna een volledige reset moeten doen vergeleken met het verleden. Het is zeker een belangrijke week voor hen."