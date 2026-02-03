user icon
Vasseur blijft voorzichtig na positieve prestaties van Ferrari

Vasseur blijft voorzichtig na positieve prestaties van Ferrari

Ferrari heeft de eerste drie testdagen van het nieuwe reglementaire tijdperk achter de rug, maar teambaas Fred Vasseur weigert zich al rijk te rekenen. Waar coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc zichtbaar optimistisch zijn over de nieuwe Ferrari-bolide, kiest Vasseur bewust voor een voorzichtige benadering.

Na een teleurstellend vorig seizoen zonder overwinningen en met weinig podiumplaatsen hoopt Ferrari onder de nieuwe reglementen de weg omhoog weer te vinden. De shakedown in Barcelona verliep volgens de Scuderia zonder grote problemen, maar conclusies over de onderlinge verhoudingen wil Vasseur nog niet trekken.

In de debrief vertelde Vasseur dat de shakedown positief was verlopen voor Ferrari: "We hebben deze week heel veel ronden gereden, dat is goed. Het is goed om elke dag 160 ronden op het bord te zetten, en dat is belangrijk om gegevens te verzamelen en ons in de beste omstandigheden voor te bereiden op Bahrein."

Toch durft Vasseur nog geen voorspelling te doen, wat betreft komend seizoen. De coureurs zijn erg optimistisch, maar Vasseur houdt zich nog iets meer aan het oppervlak: "Over het algemeen is het nog erg vroeg, en het belangrijkste is dat we ronden kunnen rijden. Er valt nog zoveel te ontdekken voor het team, zowel op het gebied van de motor als het chassis, maar ook voor beide coureurs geldt dat ze de systemen moeten beheersen, en dat betekent dat we waarschijnlijk elke ronde een beetje beter worden."

Coureurs van Ferrari zijn erg optimistisch

Lewis Hamilton gaf eerder al aan dat hij erg tevreden is met de gloednieuwe auto's en ook Leclerc was erg tevreden met zijn shakedown. Vasseur ziet dat dit erg belangrijk is voor zijn coureurs: "Het is erg veeleisend voor de twee coureurs, omdat ze bijna een volledige reset moeten doen vergeleken met het verleden. Het is zeker een belangrijke week voor hen."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

