'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

Red Bull Racing lijkt ook richting 2026 nog niet verlost van kinderziektes. Tijdens de wintertest in Barcelona kende de nieuwe RB22 meerdere hachelijke momenten, waarbij zowel Max Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar in de problemen kwam. 

Op dinsdagochtend was het Max Verstappen die even de controle verloor. De Nederlander schoof naar verluidt met zijn RB22 het grind in, wat kortstondig voor een rode vlag zorgde. Schade bleef uit, maar ideaal was het moment allerminst voor een team dat nog volop zoekt naar balans en betrouwbaarheid.

Hadjar crasht, Red Bull dagenlang stil

Later diezelfde dag ging het ook mis voor Isack Hadjar. De Fransman verloor de macht over het stuur in bocht 14 en klapte met de achterkant van zijn auto in de bandenstapel. Hadjar stapte ongedeerd uit, maar de schade aan de RB22 was aanzienlijk.

Het gevolg was pijnlijk: Red Bull moest op woensdag en donderdag noodgedwongen toekijken. Door het ontbreken van reserveonderdelen bleef de auto in de garage, wat kostbare testkilometers kostte in een toch al krap schema.

Alles op vrijdag voor Verstappen

Pas op donderdag arriveerden de benodigde onderdelen in Barcelona. De monteurs gingen meteen aan de slag om de RB22 rijklaar te maken voor Verstappen, die op vrijdag de volledige testdag voor zijn rekening neemt. Tot dat moment had de Limburger slechts 27 rondjes gereden, grotendeels onder natte omstandigheden.

Alsof de voorbereiding nog niet moeizaam genoeg was, meldde een Spaanse journalist dat Verstappen ook vrijdagochtend een moment kende. In bocht 10 zou hij even van de baan zijn geraakt en door het gras zijn gegaan. Geen schade, maar hoogstwaarschijnlijk niet volgens de planning van de Nederlander.

iOosterbaan

Posts: 2.094

offfff, hear me out here..., Max is de grens aan het opzoeken...

  • 8
  • 30 jan 2026 - 14:54
Reacties (21)

  • Maximo

    Posts: 9.716

    Opnieuw een diva?

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 14:46
    • Babs

      Posts: 186

      Nee hoor, prinses George rijdt ergens anders.

      • + 2
      • 30 jan 2026 - 15:35
    • Regenrace

      Posts: 2.272

      Conclusie van deze week: ze schijten allemaal in hun broek.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 15:51
  • iOosterbaan

    Posts: 2.094

    offfff, hear me out here..., Max is de grens aan het opzoeken...

    • + 8
    • 30 jan 2026 - 14:54
    • M@X

      Posts: 1.325

      Precies, dat doet ie altijd, daar leer je het meeste van. Edge cases.

      • + 2
      • 30 jan 2026 - 15:02
    • Totalia

      Posts: 1.831

      Precies zoals Max altijd doet

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 15:07
    • Golf-GTI

      Posts: 1.659

      Muchos problemos!

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 15:47
  • StevenQ

    Posts: 10.137

    Om te weten waar de grens ligt moet je die opzoeken

    • + 6
    • 30 jan 2026 - 14:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.352

    Ik laat het grapje aan forum lid Mario over...

    • + 3
    • 30 jan 2026 - 14:57
  • @

    Posts: 371

    Zolang het geen grensoverschrijdend gedrag is gaat het allemaal goed toch ? Vraag dat maar aan ene C.H.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 15:11
    • Freek-Willem

      Posts: 6.610

      Helemaal goed liep dat niet af nu hij toch echt bij RBR pleiten is. Al is het indirect maar het heeft wel degelijk een relatie

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 15:34
  • marcelf1fan

    Posts: 467

    Off topic: ik zie dat er een 12e team (Racing Point) meedoet dit jaar, getuige de tekst bij de constructeursstand: * Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 15:11
    • gridiron

      Posts: 3.148

      Doen al een paar jaar mee

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 17:34
  • Pietje Bell

    Posts: 32.931

    Martin Garrix, Virgil van Dijk en Max in de nieuwste Heineken reclame:

    www.instagram.com/reel/DUIdivViHY9/

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 15:24
  • Sluweslager

    Posts: 222

    "Geen schade, maar hoogstwaarschijnlijk niet volgens de planning van de Nederlander." Nee joh wat denk je dat ze van de baan pleuren wel ingepland hebben om te kijken hoe de auto zich dan gedraagt?

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 15:37
  • hupholland

    Posts: 9.591

    wat er in de tekst staat klopt natuurlijk weer van geen kant. Red Bull mocht na dinsdag sowieso nog maar 1 dag rijden, dus wat dat betreft heeft het Red Bull helemaal geen testdagen gekost. Hadjar crashte volgens mij ook nog eens bijna aan het einde van de dag, dus ook daar hebben ze wat dat betreft weinig laten liggen. Dinsdag met name in de morgen hebben ze wat minder gereden, maar verder hebben ze toch heel wat ronden kunnen draaien. Wel misschien wat zorgwekkend dat de coureurs er zo vaak afschieten.

    • + 2
    • 30 jan 2026 - 16:09
  • Larry Perkins

    Posts: 62.816

    "Verstappen weer in de problemen."

    Yuki is al zijn nieuwe stoeltje aan het passen...

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 16:18
  • Rode Stier 33

    Posts: 930

    Die koppen zijn tegenwoordig steeds meer van Temu niveau....

    • + 5
    • 30 jan 2026 - 16:34
    • Ambudriver

      Posts: 325

      Dat is nog een compliment

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 17:06
  • Pietje Bell

    Posts: 32.931

    Volgens deze site heeft Lindblad gezegd dat de RBPT-Ford motor tegen problemen
    aanloopt. Dat is Tim Goss van VCARB niet met hem eens.

    Over the opening three days of the private test at the Circuit de Catalunya, though,
    Red Bull and Racing Bulls delivered a combined 393 laps, with no reliability issues.
    Liam Lawson added a further 64 before lunch on Thursday.

    Racing Bulls chief technical officer Tim Goss claims the job conducted by Red Bull
    Powertrains, in tandem with assistance from Ford has been "really, really impressive".

    Goss added: "To come as a complete newcomer to Formula 1 and on your very first day,
    to then get nearly 200 laps under your belt, it's easy to take this level of reliability
    for granted, but it can't be underestimated what they've achieved.

    "Drivability is really good. To be honest, the drivability is fantastic."

    Appreciating the difficulties of the new PU, which is run via a 50-50 split of combustion and electrical power, Goss said: "The difficulty that we, and probably all the other teams are coming to grips with is just how the energy management changes a little bit from lap to lap, from corner to corner.

    "We're trying to wonder, to understand how best to tune all of that, and for the drivers, just to get used to it."
    Racing Bulls 'up for the fight'

    "We're really excited," he said. "It's a new phase. We've spent all this time creating the car, and now we're actually getting to run it and understand it in real life.

    "It is just so exciting to have so much that's changed, and so much to play with, and just so much to look forward to, in terms of creativity. All the engineers are thrilled to bits.

    "We're getting on to this next phase, which is to build more and more performance, and everyone's up for the fight, basically. It's going to be fantastic."

    Bron: Racing News

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 17:02
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 784

    Mijn god, wat een nodeloze klikkoppen...

    • + 2
    • 30 jan 2026 - 17:06

