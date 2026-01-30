Red Bull Racing lijkt ook richting 2026 nog niet verlost van kinderziektes. Tijdens de wintertest in Barcelona kende de nieuwe RB22 meerdere hachelijke momenten, waarbij zowel Max Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar in de problemen kwam.

Op dinsdagochtend was het Max Verstappen die even de controle verloor. De Nederlander schoof naar verluidt met zijn RB22 het grind in, wat kortstondig voor een rode vlag zorgde. Schade bleef uit, maar ideaal was het moment allerminst voor een team dat nog volop zoekt naar balans en betrouwbaarheid.

Hadjar crasht, Red Bull dagenlang stil

Later diezelfde dag ging het ook mis voor Isack Hadjar. De Fransman verloor de macht over het stuur in bocht 14 en klapte met de achterkant van zijn auto in de bandenstapel. Hadjar stapte ongedeerd uit, maar de schade aan de RB22 was aanzienlijk.

Het gevolg was pijnlijk: Red Bull moest op woensdag en donderdag noodgedwongen toekijken. Door het ontbreken van reserveonderdelen bleef de auto in de garage, wat kostbare testkilometers kostte in een toch al krap schema.

Alles op vrijdag voor Verstappen

Pas op donderdag arriveerden de benodigde onderdelen in Barcelona. De monteurs gingen meteen aan de slag om de RB22 rijklaar te maken voor Verstappen, die op vrijdag de volledige testdag voor zijn rekening neemt. Tot dat moment had de Limburger slechts 27 rondjes gereden, grotendeels onder natte omstandigheden.

Alsof de voorbereiding nog niet moeizaam genoeg was, meldde een Spaanse journalist dat Verstappen ook vrijdagochtend een moment kende. In bocht 10 zou hij even van de baan zijn geraakt en door het gras zijn gegaan. Geen schade, maar hoogstwaarschijnlijk niet volgens de planning van de Nederlander.