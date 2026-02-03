user icon
Viaplay lijkt voorlopig niet te vertrekken uit Nederland

De streamingdienst Viaplay zendt ook dit jaar weer de Formule 1 uit in Nederland. Volgende week worden de eerste sessies van de testweek in Bahrein live uitgezonden, maar Viaplay heeft nog weinig laten weten over het komende seizoen. Viaplay verlengde recent andere sportcontracten, waarmee het erop lijkt dat ze Nederland voorlopig niet gaan verlaten. Niets is echter wat het lijkt.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ze waren de grote onbekende, en ze namen de uitzendrechten over van Ziggo Sport. Viaplay besloot alles anders te doen, en koos bijvoorbeeld voor nieuwe commentators; Olav Mol en Jack Plooij bleven achter bij Ziggo Sport. De start van het tijdperk Viaplay verliep allesbehalve vlekkeloos, en er waren veel problemen en klachten van klanten.

Het leek er ook geruime tijd op dat Viaplay op omvallen stond. Ze kampten met financiële problemen, maar wisten zich uiteindelijk staande te houden. In 2024 verlengden ze hun contract met de FOM, waardoor ze tot en met 2029 de koningsklasse van de autosport in Nederland mogen uitzenden. De klachten verdwenen niet, en vooral de hoge prijzen en de vele storingen zorgden voor frustratie. De vraag bleef dan ook hoe de toekomst eruitzag.

Welke grote stap heeft Viaplay gezet?

Door een recente ontwikkeling lijkt het erop dat Viaplay voorlopig niet zal vertrekken uit Nederland. De streamingdienst verzekerde zich van de exclusieve rechten van de PDC darts-toernooien tot en met 2031. Naast de Formule 1 is het darten een ander paradepaardje van Viaplay, en hiermee lijken ze dus te hinten op een lange toekomst in Nederland. Voor de Formule 1-fans kan dat betekenen dat ze voorlopig nog moeten dealen met Viaplay.

Niets is wat het lijkt

 Volgens Totaal TV hoeft dit namelijk niet te betekenen dat Viaplay tot en met 2031 actief blijft in Nederland. Het medium stelt dat het een papieren werkelijkheid is, omdat uitzendrechten voor een langere tijd ervoor zorgen dat ze bij overname door een grote internationale partij meer waard zijn.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.379

Het is te hopen dat Viaplay tot 2035 in Nederland de F1 rechten blijft houden en minimaal 50€ tot 60€ per maand gaat kosten met 'n jaarlijkse verhoging natuurlijk.

  • 9
  • 3 feb 2026 - 09:57
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Mr.Rofl

    Posts: 899

    Aangezien maffia Don en corrupte fucking Ben alleen maar geïnteresseerd zijn in geld zal ik ze hier even op een idee brengen.
    - Vrije trainingen bij Ziggo
    - Kwalificatie bij Apple tv
    - Voorbeschouwing bij F1 tv
    - start en race tot ronde 10 bij Netflix
    - ronde 11 tot pitstops bij HBO
    - van eerste serie pitstops tot tweede serie pitstops bij Disney plus
    - van tweede serie pitstop tot de finish bij Viaplay
    - podium ceremonie bij de NOS op het vrije net.

    Zo kun je de uitzendrechten in 1 land 8x verkopen voor maximale winst.

    • + 5
    • 3 feb 2026 - 09:43
    • mordor

      Posts: 2.115

      Je vergeet nog de virtuele gridgirls op Pornhub Family

      • + 3
      • 3 feb 2026 - 11:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.380

    Het is te hopen dat Viaplay tot 2035 in Nederland de F1 rechten blijft houden en minimaal 50€ tot 60€ per maand gaat kosten met 'n jaarlijkse verhoging natuurlijk.

    • + 9
    • 3 feb 2026 - 09:57
    • The Wolf

      Posts: 16

      ik vind eigenlijk ook dat mensen eerst zorgvuldig gescreend moeten worden voordat ze wel/of geen F1 mogen volgen. Gelukkig verdwijnt de race op Zandvoort al. F1 mag ABSOLUUT geen NL volksfeest worden.

      • + 7
      • 3 feb 2026 - 10:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.380

      Zou hier ook moeten gebeuren eigenlijk, selecteren en screenen.
      Vooral bij de horde natuurlijk.

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 10:42
    • Larry Perkins

      Posts: 62.850

      Ze moeten het zo regelen dat je in Nederland en de buurlanden geen F1 kunt kijken. Welgestelde landgenoten kunnen dan in het weekend ff naar de Côte d'Azur of zo vliegen om de GP op tv te volgen, terwijl we mooi van de armzalige tokkies verlost zijn...

      • + 3
      • 3 feb 2026 - 10:42
    • The Wolf

      Posts: 16

      @Larry, en de plebs krijgen wel teasers te zien van races die ze lekker niet kunnen kijken..

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 10:48
    • gridiron

      Posts: 3.152

      De horde zou wel mogen blijven kijken maar wel met 2 races vertraging

      • + 1
      • 3 feb 2026 - 12:06
  • dutchiceman

    Posts: 5.547

    Viaplay is oké maar die 2 commentaren zijn zo onwijs irritant.

    • + 4
    • 3 feb 2026 - 11:21
  • Flexwing

    Posts: 259

    F1 tv is veel beter en geen reclame tussen door en stuk goedkoper.

    • + 2
    • 3 feb 2026 - 12:23
    • The Wolf

      Posts: 16

      ssssst... straks sluiten de paupers ook een f1tv abo af. zitten we er weer mee opgescheept. we willen juist schoon schip maken.

      • + 1
      • 3 feb 2026 - 13:05
    • VER

      Posts: 585

      Nu zie ik het pas Wolf! Viaplay is een initiatief van leden van dit prachtige F1 forum om het de pauperfans zo oninteressant mogelijk te maken!

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:47
  • VER

    Posts: 585

    Als Max stopt met de F1 is het gedaan met Viaplay in Nederland

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 13:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

