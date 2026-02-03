De streamingdienst Viaplay zendt ook dit jaar weer de Formule 1 uit in Nederland. Volgende week worden de eerste sessies van de testweek in Bahrein live uitgezonden, maar Viaplay heeft nog weinig laten weten over het komende seizoen. Viaplay verlengde recent andere sportcontracten, waarmee het erop lijkt dat ze Nederland voorlopig niet gaan verlaten. Niets is echter wat het lijkt.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ze waren de grote onbekende, en ze namen de uitzendrechten over van Ziggo Sport. Viaplay besloot alles anders te doen, en koos bijvoorbeeld voor nieuwe commentators; Olav Mol en Jack Plooij bleven achter bij Ziggo Sport. De start van het tijdperk Viaplay verliep allesbehalve vlekkeloos, en er waren veel problemen en klachten van klanten.

Het leek er ook geruime tijd op dat Viaplay op omvallen stond. Ze kampten met financiële problemen, maar wisten zich uiteindelijk staande te houden. In 2024 verlengden ze hun contract met de FOM, waardoor ze tot en met 2029 de koningsklasse van de autosport in Nederland mogen uitzenden. De klachten verdwenen niet, en vooral de hoge prijzen en de vele storingen zorgden voor frustratie. De vraag bleef dan ook hoe de toekomst eruitzag.

Welke grote stap heeft Viaplay gezet?

Door een recente ontwikkeling lijkt het erop dat Viaplay voorlopig niet zal vertrekken uit Nederland. De streamingdienst verzekerde zich van de exclusieve rechten van de PDC darts-toernooien tot en met 2031. Naast de Formule 1 is het darten een ander paradepaardje van Viaplay, en hiermee lijken ze dus te hinten op een lange toekomst in Nederland. Voor de Formule 1-fans kan dat betekenen dat ze voorlopig nog moeten dealen met Viaplay.

Niets is wat het lijkt

Volgens Totaal TV hoeft dit namelijk niet te betekenen dat Viaplay tot en met 2031 actief blijft in Nederland. Het medium stelt dat het een papieren werkelijkheid is, omdat uitzendrechten voor een langere tijd ervoor zorgen dat ze bij overname door een grote internationale partij meer waard zijn.