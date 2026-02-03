user icon
icon

Wolff maakt zich grote zorgen over Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff maakt zich grote zorgen over Verstappen

Het team van Mercedes geldt na een goed voorseizoen en een succesvol verlopen testweek in Barcelona als de grote titelfavoriet. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat nogal overdreven, en stelt dat het te vroeg is om dit te concluderen. Hij maakt zich ook een beetje zorgen over Max Verstappen en Red Bull Racing.

Mercedes lijkt er goed voor te staan onder de nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Al ver voordat het seizoen was begonnen werden ze aangegeven als favoriet, en in Barcelona hebben ze die status bevestigd. Achter gesloten deuren zagen de rondetijden er goed uit, en wisten ze zeer veel rondjes te rijden.

Meer over Max Verstappen Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

30 jan

Mercedes wordt door veel kenners gezien als de grote favoriet, ook omdat ze gebruikmaken van een vermeend motortrucje waardoor ze meer pk tot hun beschikking hebben. Bij Mercedes weigeren ze zichzelf als de favoriet te zien, er kan richting de seizoenstart in Australië immers nog heel erg veel gaan veranderen.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt zo'n eerste testweek nog niet alles. De Oostenrijker legt aan de internationale pers uit dat de teams nog te weinig hebben laten zien om conclusies te trekken: "Het is wel weer een voorbeeld van mogelijke verschillen in performance, in ieder geval op bepaalde vlakken. Maar wat de pure performance betreft, over één ronde of zelfs meerdere, krijg je niet het gevoel dat er teams zijn die echt instorten."

Wolff kijkt vooral naar zichzelf: "Ik ben heel erg blij met hoe de test is verlopen voor ons, in ieder geval wat betreft de connectie tussen de motor en het chassis."

Kijken naar Verstappen

Wolff is wel van mening dat Mercedes nog niet weet hoe snel ze precies zijn: "Ik moet er echter wel bij zeggen dat we goed voort kunnen bouwen op de drie dagen die we hebben getest, maar dat we op het gebied van performance nog niet veel kunnen zeggen. We hebben Verstappen nog niet op zijn snelst gezien, en datzelfde geldt voor McLaren en Ferrari. We weten nog niet waar ze allemaal toe in staat zijn, dus ik ben wat voorzichtiger met stellen dat het allemaal heel positief was voor ons. Dat weten we gewoon nog niet."

Larry Perkins

Posts: 62.850

[i] "Wolff maakt zich grote zorgen over Verstappen." [/i]

Vermoed dat Toffe Toto het griepje van Max toch een stuk ernstiger inschat dan eerst werd aangenomen...
Zou anders niet weten wat hij bedoelt.

  • 4
  • 3 feb 2026 - 10:36
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.849

    "Wolff maakt zich grote zorgen over Verstappen."

    Vermoed dat Toffe Toto het griepje van Max toch een stuk ernstiger inschat dan eerst werd aangenomen...
    Zou anders niet weten wat hij bedoelt.

    • + 4
    • 3 feb 2026 - 10:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.379

    Mercedes kan wel 'n betrouwbare motor hebben.
    Mercedes kan wel meer p.k. hebben.
    Mercedes kan wel goede coureurs hebben.

    Maar we gaan het pas zien in Australië wie het het beste voor mekaar hebben.
    De rest is pure speculatie...

    • + 2
    • 3 feb 2026 - 10:36
  • da_bartman

    Posts: 6.396

    ik kom na een grondige analyse op "een beetje grote zorgen" uit.

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 10:58
  • tour71

    Posts: 1.607

    Wat is het nu? Grote zorgen of een beetje zorgen? "Hij maakt zich ook een beetje zorgen over Max Verstappen en Red Bull Racing."

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 11:34
  • racepace1

    Posts: 613

    Wolf nieuwe baan als maatschappelijk werker?

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 13:29

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar