Het team van Mercedes geldt na een goed voorseizoen en een succesvol verlopen testweek in Barcelona als de grote titelfavoriet. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat nogal overdreven, en stelt dat het te vroeg is om dit te concluderen. Hij maakt zich ook een beetje zorgen over Max Verstappen en Red Bull Racing.

Mercedes lijkt er goed voor te staan onder de nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Al ver voordat het seizoen was begonnen werden ze aangegeven als favoriet, en in Barcelona hebben ze die status bevestigd. Achter gesloten deuren zagen de rondetijden er goed uit, en wisten ze zeer veel rondjes te rijden.

Mercedes wordt door veel kenners gezien als de grote favoriet, ook omdat ze gebruikmaken van een vermeend motortrucje waardoor ze meer pk tot hun beschikking hebben. Bij Mercedes weigeren ze zichzelf als de favoriet te zien, er kan richting de seizoenstart in Australië immers nog heel erg veel gaan veranderen.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt zo'n eerste testweek nog niet alles. De Oostenrijker legt aan de internationale pers uit dat de teams nog te weinig hebben laten zien om conclusies te trekken: "Het is wel weer een voorbeeld van mogelijke verschillen in performance, in ieder geval op bepaalde vlakken. Maar wat de pure performance betreft, over één ronde of zelfs meerdere, krijg je niet het gevoel dat er teams zijn die echt instorten."

Wolff kijkt vooral naar zichzelf: "Ik ben heel erg blij met hoe de test is verlopen voor ons, in ieder geval wat betreft de connectie tussen de motor en het chassis."

Kijken naar Verstappen

Wolff is wel van mening dat Mercedes nog niet weet hoe snel ze precies zijn: "Ik moet er echter wel bij zeggen dat we goed voort kunnen bouwen op de drie dagen die we hebben getest, maar dat we op het gebied van performance nog niet veel kunnen zeggen. We hebben Verstappen nog niet op zijn snelst gezien, en datzelfde geldt voor McLaren en Ferrari. We weten nog niet waar ze allemaal toe in staat zijn, dus ik ben wat voorzichtiger met stellen dat het allemaal heel positief was voor ons. Dat weten we gewoon nog niet."