Ferrari heeft tijdens de shakedown in Barcelona op de valreep indruk gemaakt door de officieuze snelste tijd af te snoepen van Mercedes. Toch blijft voorzichtigheid geboden, want achter de schermen klinken ook kritische geluiden over de nieuwe SF-26.

Volgens Sky F1-journalist Craig Slater hebben meerdere bronnen uit rivaliserende teams hem verteld dat Ferrari’s nieuwe bolide lastig te besturen zou zijn. Op basis daarvan schaart hij Ferrari voorlopig achter Mercedes, McLaren en Red Bull Racing in de eerste voorlopige pikorde richting het Formule 1-seizoen van 2026.

Ferrari maakt indruk, maar twijfels blijven

Ondanks die kanttekeningen kende Ferrari een degelijk begin van het voorseizoen. Tijdens de vijfdaagse shakedown achter gesloten deuren in Barcelona werkte de Italiaanse renstal in totaal 442 ronden af, waarmee alleen Mercedes meer kilometers maakte.

Op de slotdag zette Lewis Hamilton bovendien een scherpe tijd neer. De Brit klokte een 1:16.348 en dook daarmee een tiende onder het eerdere referentiepunt van George Russell in de Mercedes W17. Het leverde Ferrari alsnog de officieuze snelste tijd van de test op.

Sky F1 schetst eerste krachtsverhoudingen

Bij Sky F1 werd al voorzichtig vooruitgekeken naar de hiërarchie voor 2026. Bernie Collins, voormalig hoofdprestatie-ingenieur bij McLaren, ziet weinig verrassingen. “Ik verwacht dat de top vier hetzelfde blijft als vorig jaar: Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull”, stelde zij.

Slater en collega Ted Kravitz kwamen tot een vergelijkbare conclusie, al zetten zij Mercedes bovenaan. “Meerdere mensen binnen die vier topteams zijn ervan overtuigd dat dit ook echt de beste vier zijn”, bevestigde Slater. Volgens zijn informatie zitten Red Bull en McLaren dicht achter de Silver Arrows.

Over Ferrari is Slater minder uitgesproken positief, ondanks de snelste tijd van Hamilton. “Wat ik hoor, is dat de Ferrari er behoorlijk lastig uitziet om te rijden”, aldus de Sky-journalist. “Dat hoor ik van verschillende mensen, uit verschillende teams. Misschien zit daar op dit moment het nadeel van die auto.”

Hamiltons houding stemt optimistisch

Buiten de top vier ziet Slater Alpine als het meest vooruitstrevende team, terwijl Aston Martin en Williams voorlopig vraagtekens blijven. Aston Martin verscheen pas laat met de AMR26 en Williams ontbrak volledig in Barcelona, maar beide teams worden in Bahrein weer verwacht.

Terug naar Ferrari, waar Collins vooral waarde hecht aan de reactie van Hamilton zelf. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen erkende dat er nog werk aan de winkel is, sprak hij opvallend positief over de testweek. Hamilton noemde het een “enorm fijne week” en benadrukte de “winnende mentaliteit” binnen het team.

'Mercedes en McLaren zullen er staan'

“Ik denk dat zowel de snelle tijd als de manier waarop Lewis zich presenteert een goed teken is”, concludeerde Collins. “Mercedes oogt erg sterk en McLaren zal er ook staan, maar het belangrijkste is dat deze auto’s beter presteren dan velen hadden gevreesd. Er zit duidelijk nog potentie in.”

De eerste officiële pre-season test vindt plaats in Bahrein van 11 tot en met 13 februari. Een tweede en laatste test volgt van 18 tot en met 20 februari, waar pas echt duidelijk zal worden hoe de krachtsverhoudingen liggen.