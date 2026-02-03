user icon
icon

Is de Ferrari zo goed als het leek? "Hamilton klaagt nog steeds achter de schermen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Is de Ferrari zo goed als het leek? "Hamilton klaagt nog steeds achter de schermen"

Ferrari heeft tijdens de shakedown in Barcelona op de valreep indruk gemaakt door de officieuze snelste tijd af te snoepen van Mercedes. Toch blijft voorzichtigheid geboden, want achter de schermen klinken ook kritische geluiden over de nieuwe SF-26.

Volgens Sky F1-journalist Craig Slater hebben meerdere bronnen uit rivaliserende teams hem verteld dat Ferrari’s nieuwe bolide lastig te besturen zou zijn. Op basis daarvan schaart hij Ferrari voorlopig achter Mercedes, McLaren en Red Bull Racing in de eerste voorlopige pikorde richting het Formule 1-seizoen van 2026.

Meer over Ferrari F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 Ferrari imponeert op laatste testochtend, Verstappen maakt veel meters

Ferrari imponeert op laatste testochtend, Verstappen maakt veel meters

30 jan

Ferrari maakt indruk, maar twijfels blijven

Ondanks die kanttekeningen kende Ferrari een degelijk begin van het voorseizoen. Tijdens de vijfdaagse shakedown achter gesloten deuren in Barcelona werkte de Italiaanse renstal in totaal 442 ronden af, waarmee alleen Mercedes meer kilometers maakte.

Op de slotdag zette Lewis Hamilton bovendien een scherpe tijd neer. De Brit klokte een 1:16.348 en dook daarmee een tiende onder het eerdere referentiepunt van George Russell in de Mercedes W17. Het leverde Ferrari alsnog de officieuze snelste tijd van de test op.

Sky F1 schetst eerste krachtsverhoudingen

Bij Sky F1 werd al voorzichtig vooruitgekeken naar de hiërarchie voor 2026. Bernie Collins, voormalig hoofdprestatie-ingenieur bij McLaren, ziet weinig verrassingen. “Ik verwacht dat de top vier hetzelfde blijft als vorig jaar: Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull”, stelde zij.

Slater en collega Ted Kravitz kwamen tot een vergelijkbare conclusie, al zetten zij Mercedes bovenaan. “Meerdere mensen binnen die vier topteams zijn ervan overtuigd dat dit ook echt de beste vier zijn”, bevestigde Slater. Volgens zijn informatie zitten Red Bull en McLaren dicht achter de Silver Arrows.

Over Ferrari is Slater minder uitgesproken positief, ondanks de snelste tijd van Hamilton. “Wat ik hoor, is dat de Ferrari er behoorlijk lastig uitziet om te rijden”, aldus de Sky-journalist. “Dat hoor ik van verschillende mensen, uit verschillende teams. Misschien zit daar op dit moment het nadeel van die auto.”

Hamiltons houding stemt optimistisch

Buiten de top vier ziet Slater Alpine als het meest vooruitstrevende team, terwijl Aston Martin en Williams voorlopig vraagtekens blijven. Aston Martin verscheen pas laat met de AMR26 en Williams ontbrak volledig in Barcelona, maar beide teams worden in Bahrein weer verwacht.

Terug naar Ferrari, waar Collins vooral waarde hecht aan de reactie van Hamilton zelf. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen erkende dat er nog werk aan de winkel is, sprak hij opvallend positief over de testweek. Hamilton noemde het een “enorm fijne week” en benadrukte de “winnende mentaliteit” binnen het team.

'Mercedes en McLaren zullen er staan'

“Ik denk dat zowel de snelle tijd als de manier waarop Lewis zich presenteert een goed teken is”, concludeerde Collins. “Mercedes oogt erg sterk en McLaren zal er ook staan, maar het belangrijkste is dat deze auto’s beter presteren dan velen hadden gevreesd. Er zit duidelijk nog potentie in.”

De eerste officiële pre-season test vindt plaats in Bahrein van 11 tot en met 13 februari. Een tweede en laatste test volgt van 18 tot en met 20 februari, waar pas echt duidelijk zal worden hoe de krachtsverhoudingen liggen.

Babs

Posts: 193

Hamilton klaagt al sinds hij geen raketmotor, party mode, DAS en een slaafje als teamgenoot meer tot zijn beschikking heeft. Geen nieuws dus.

  • 5
  • 3 feb 2026 - 09:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 193

    Hamilton klaagt al sinds hij geen raketmotor, party mode, DAS en een slaafje als teamgenoot meer tot zijn beschikking heeft. Geen nieuws dus.

    • + 5
    • 3 feb 2026 - 09:12
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.097

      En een slaaf achter hem aan heeft rennen. Ohja dat heeft hij nu wel.

      • + 1
      • 3 feb 2026 - 11:24
  • Edgar

    Posts: 1.709

    meerdere bronnen uit rivaliserende teams hem verteld dat Ferrari’s nieuwe bolide lastig te besturen zou zijn.

    Dit komt echt heel betrouwbaar over uiteraard.....

    • + 2
    • 3 feb 2026 - 09:52
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.972

    Hamilton klaagt altijd.. ik kan zijn frustraties ook begrijpen - makkelijk verslagen door Leclerc, andere auto, geen Benz-motor, geen duidelijk nr. 1 status enz.
    Aan de andere kant, het zou ook raar zijn als Hamilton helemaal niet zou klagen en met alles tevreden was.

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 09:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.669

      Tja, Hamilton's beste periode ligt natuurlijk ook al ver achter hem. Het niveau van zijn McLaren tijd, of bijvoorbeeld van 2017 en 2018, ligt ver achter hem. Niet heel raar ook als je alweer 40 jaar oud bent. Daarnaast wordt Leclerc om de een of andere manier altijd zwaar onderschat, terwijl Leclerc lachend bij de drie beste coureurs van het veld behoort, zelfs bij de top-2 als je het mij vraagt. Verliezen van Leclerc is dan feitelijk ook alles behalve een schande.

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 11:28
  • dumdumdum

    Posts: 2.768

    Ik ben echt benieuwd naar de pikorde. Zou Mercedes het sterkste team zijn of heeft RBR nog niet alles laten zien. Was AMR aan het Sand baggen met de Honda krachtbron, heeft Ferrari iets achter de hand, heeft Alpine het rustig aan gedaan, geeft de samenwerking met Toyota en Gazoo Racing Haas een voordeel, gaat McLaren verder waar ze gebleven waren, heeft Williams iets gevonden op het laatste moment dat nog niet af was en ze een nog groter voordeel geven? Zoveel vragen.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 10:20
    • ThumbsUp

      Posts: 1.340

      Ze hebben allemaal nog niet het achterban hun tong laten zien. En Ferrari heeft al aangegeven dat ze met een heel andere aerodynamisch pakket naar Bahrein zullen gaan. En ga er maar vanuit dat andere teams dat ook doen. Het blijft gewoon speculatie tot de kwali in Melbourne.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 10:56
    • ThumbsUp

      Posts: 1.340

      *Achterste van hun tong

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 10:57
  • F1jos

    Posts: 4.992

    Ferrari maakt zich zorgen, dat hun 2e rijder moeite heeft om de auto te besturen.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 10:51
  • gridiron

    Posts: 3.152

    Een rijder moet toch altijd klagen, een auto kan nooit goed genoeg zijn voor iemand die kampioen wil worden.

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 12:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar