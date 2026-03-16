Pérez vreest voor zware crash door nieuwe F1-regels

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor veel frustratie en zorgen bij de coureurs gezorgd. Vooral de manier waarop de coureurs om moeten gaan met hun batterij en de startprocedure zorgen voor vraagtekens. Caddilac-coureur Sergio Pérez stelt dat het wachten is op een zware crash.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het zorgt ervoor dat de coureurs moeten wennen aan de nieuwe wagens en vooral aan de manier waarop ze om moeten gaan met hun batterijen. Als de batterij leeg is, dan verliest de coureur veel snelheid en vooral bij de starts kan dit voor de nodige gevaarlijke situaties zorgen.

In Australië was dit direct zichtbaar, toen Franco Colapinto ternauwernood een zwaar ongeval wist te voorkomen bij de start. Hij wist de langzaam startende Liam Lawson op het nippertje te ontwijken, anders waren de gevolgen niet te overzien. De startprocedure is al aangepast om problemen te voorkomen. De coureurs moeten hun motoren nu minstens tien seconden op een hoog toerental houden om de turbo goed op toeren te brengen. Als dit misgaat, kan de auto in de anti-stall schieten.

Wat is de angst van Pérez?

Cadillac-coureur Sergio Pérez is van mening dat er snel moet worden ingegrepen. De ervaren Mexicaan luidde in gesprek met de internationale media de noodklok: "Het is echt heel jammer. Het is zonde dat ik dit moet zeggen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat er een zware crash gaat gebeuren."

Waarom is het zo moeilijk?

Pérez wijst op het feit dat het starten bijna te moeilijk is geworden: "Deze krachtbronnen zijn heel erg moeilijk om te starten. Je kunt een goede start of een slechte start hebben, dat komt door veel verschillende factoren. Je kunt in de anti-stall terechtkomen, zoals bij Lawson gebeurde, en dat kan heel erg gevaarlijk zijn. Juist omdat de snelheden die je binnen twee tot drie seconden bereikt extreem hoog zijn. Het is dus lastig, want ik weet niet goed wat je daartegen kunt gaan doen. Deze nieuwe motoren zijn gewoon heel erg moeilijk te starten."

F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac GP China 2026

Reacties (9)

  • Tony

    Posts: 1.577

    Niet aanstellen Perez, je kunt altijd vanuit de pitstraat starten volgens Max.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 18:12
    • Erwinnaar

      Posts: 5.587

      Tot we in Monaco de knikkerbak de onderdelen mogen terug koppen.

      Perez is dusdanig ervaren dat hij het wel zeggen kan.

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 18:51
  • meister

    Posts: 4.252

    Gewoon naar de turbo blokken uit de jaren 80 wel iets duurzamer maken want een blok wat maar één qualificatie mee gaat is wat gortig.
    Dan maar geen 1500pk uit anderhalve liter met tolueen als brandstof.
    Dat was pas sensatie vooral die turbolag was monsterlijk als je de verhalen soms nog hoort.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 20:06
  • mordor

    Posts: 2.136

    Perez heeft gelijk. Het starten is bloedjelink. Ik houdt mijn hart vast bij met name cicuits als Monaco

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 20:13
  • meister

    Posts: 4.252

    Als het daadwerkelijk gevaarlijk is gewoon de staande start verbieden en een rollende start verplichten.

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 20:18
    • Patrace

      Posts: 6.582

      Hallo IndyCar!

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 20:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.541

      Marcus zegt: "Hello @Patrace, let's go grab some Swedish meatballs together!"

      (moest ik ff doorgeven)

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 21:56
  • Patrace

    Posts: 6.582

    Hoe zit het trouwens bij het wegrijden uit de pits, mogen ze daar wel meteen de elektrische motoren aanspreken in plaats van eerst 50 km/h te rijden? Ik heb namelijk niemand traag zien vertrekken uit de pits na een bandenwissel.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 20:41
  • Larry Perkins

    Posts: 63.541

    Gewoon de ouwerwetse Le Mans-start, dan kom je pas van je plek als de motor echt gestart is, en tot die tijd sta je niet in de weg...

    (ik denk graag in oplossingen)

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 21:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

