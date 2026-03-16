De nieuwe Formule 1-regels hebben voor veel frustratie en zorgen bij de coureurs gezorgd. Vooral de manier waarop de coureurs om moeten gaan met hun batterij en de startprocedure zorgen voor vraagtekens. Caddilac-coureur Sergio Pérez stelt dat het wachten is op een zware crash.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het zorgt ervoor dat de coureurs moeten wennen aan de nieuwe wagens en vooral aan de manier waarop ze om moeten gaan met hun batterijen. Als de batterij leeg is, dan verliest de coureur veel snelheid en vooral bij de starts kan dit voor de nodige gevaarlijke situaties zorgen.

In Australië was dit direct zichtbaar, toen Franco Colapinto ternauwernood een zwaar ongeval wist te voorkomen bij de start. Hij wist de langzaam startende Liam Lawson op het nippertje te ontwijken, anders waren de gevolgen niet te overzien. De startprocedure is al aangepast om problemen te voorkomen. De coureurs moeten hun motoren nu minstens tien seconden op een hoog toerental houden om de turbo goed op toeren te brengen. Als dit misgaat, kan de auto in de anti-stall schieten.

Wat is de angst van Pérez?

Cadillac-coureur Sergio Pérez is van mening dat er snel moet worden ingegrepen. De ervaren Mexicaan luidde in gesprek met de internationale media de noodklok: "Het is echt heel jammer. Het is zonde dat ik dit moet zeggen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat er een zware crash gaat gebeuren."

Waarom is het zo moeilijk?

Pérez wijst op het feit dat het starten bijna te moeilijk is geworden: "Deze krachtbronnen zijn heel erg moeilijk om te starten. Je kunt een goede start of een slechte start hebben, dat komt door veel verschillende factoren. Je kunt in de anti-stall terechtkomen, zoals bij Lawson gebeurde, en dat kan heel erg gevaarlijk zijn. Juist omdat de snelheden die je binnen twee tot drie seconden bereikt extreem hoog zijn. Het is dus lastig, want ik weet niet goed wat je daartegen kunt gaan doen. Deze nieuwe motoren zijn gewoon heel erg moeilijk te starten."