Laurent Mekies verwacht dat Red Bull Racing zich in Japan duidelijk zal herpakken na het teleurstellende weekend in China. De Fransman zag hoe Max Verstappen na een moeizame race uiteindelijk moest opgeven door een motorprobleem, maar blijft optimistisch richting de volgende Grand Prix.

Verstappen kende in Shanghai een bijzonder lastig weekend. Net als in de sprintrace kwam de viervoudig wereldkampioen ook in de hoofdrace slecht van zijn plek, waardoor hij al voor de eerste bocht veel posities verloor. Hoewel de Nederlander zich daarna knap terugvocht door het veld, werd zijn race tien ronden voor het einde beëindigd door een probleem met de koeling van het ERS-systeem.

Mekies erkent problemen bij Red Bull

Na afloop gaf Mekies toe dat het uitvallen van Verstappen slechts een deel van het probleem was. Volgens de Red Bull-topman zijn er momenteel meerdere punten waarop het team moet verbeteren.

“Het uitvallen van Max was uiteraard een zware klap, maar dat was niet ons enige probleem”, gaf Mekies toe. “Er zijn duidelijk tekortkomingen in ons totale pakket waar we aan moeten werken.”

Toch ziet de Fransman ook positieve signalen na de eerste races van het seizoen. “We hebben de voorbije weken ontzettend veel geleerd. Op basis van die inzichten verwacht ik dat we er in Japan over twee weken al een stuk competitiever bij zullen staan.”

Extra tijd om problemen aan te pakken

De kalenderwijziging in de Formule 1 geeft Red Bull bovendien extra tijd om aan de auto te werken. Door de annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië ontstaat er na de Grand Prix van Japan een pauze van bijna een maand.

Volgens Mekies kan die periode cruciaal worden voor de ontwikkeling van de wagen. “Door de spijtige maar onvermijdelijke annulering van de races in april krijgen we even de tijd om op adem te komen en hard te werken in Milton Keynes.”

De Red Bull-topman heeft er vertrouwen in dat het team snel vooruitgang zal boeken. “We hebben een enorme groep talentvolle mensen op onze campus. Dankzij hun inzet ben ik ervan overtuigd dat we deze problemen snel kunnen oplossen.”