Mekies heeft goed nieuws: "Verstappen is in Japan competitiever"

Laurent Mekies verwacht dat Red Bull Racing zich in Japan duidelijk zal herpakken na het teleurstellende weekend in China. De Fransman zag hoe Max Verstappen na een moeizame race uiteindelijk moest opgeven door een motorprobleem, maar blijft optimistisch richting de volgende Grand Prix.

Verstappen kende in Shanghai een bijzonder lastig weekend. Net als in de sprintrace kwam de viervoudig wereldkampioen ook in de hoofdrace slecht van zijn plek, waardoor hij al voor de eerste bocht veel posities verloor. Hoewel de Nederlander zich daarna knap terugvocht door het veld, werd zijn race tien ronden voor het einde beëindigd door een probleem met de koeling van het ERS-systeem.

Mekies erkent problemen bij Red Bull

Na afloop gaf Mekies toe dat het uitvallen van Verstappen slechts een deel van het probleem was. Volgens de Red Bull-topman zijn er momenteel meerdere punten waarop het team moet verbeteren.

“Het uitvallen van Max was uiteraard een zware klap, maar dat was niet ons enige probleem”, gaf Mekies toe. “Er zijn duidelijk tekortkomingen in ons totale pakket waar we aan moeten werken.”

Toch ziet de Fransman ook positieve signalen na de eerste races van het seizoen. “We hebben de voorbije weken ontzettend veel geleerd. Op basis van die inzichten verwacht ik dat we er in Japan over twee weken al een stuk competitiever bij zullen staan.”

Extra tijd om problemen aan te pakken

De kalenderwijziging in de Formule 1 geeft Red Bull bovendien extra tijd om aan de auto te werken. Door de annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië ontstaat er na de Grand Prix van Japan een pauze van bijna een maand.

Volgens Mekies kan die periode cruciaal worden voor de ontwikkeling van de wagen. “Door de spijtige maar onvermijdelijke annulering van de races in april krijgen we even de tijd om op adem te komen en hard te werken in Milton Keynes.”

De Red Bull-topman heeft er vertrouwen in dat het team snel vooruitgang zal boeken. “We hebben een enorme groep talentvolle mensen op onze campus. Dankzij hun inzet ben ik ervan overtuigd dat we deze problemen snel kunnen oplossen.”

El Maximo

Posts: 297

Je moet wat zeggen hè Laurent... het zou mij niet verbazen als zal blijken dat deze auto heel 2026 in de verste verte niet bij de top 3 teams kan aanhaken en dat Max na de race in de VS begin mei de F1 gedag zegt.

  • 16 maa 2026 - 17:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (16)

  • El Maximo

    Posts: 297

    Je moet wat zeggen hè Laurent... het zou mij niet verbazen als zal blijken dat deze auto heel 2026 in de verste verte niet bij de top 3 teams kan aanhaken en dat Max na de race in de VS begin mei de F1 gedag zegt.

    • 16 maa 2026 - 17:38
    • ILMOP

      Posts: 1.232

      Dat gaat hij echt niet doen. Waar moet hij anders de miljoenen vandaan halen die hij nodig heeft om van te leven? Vergeet niet dat de beste man een of meerdere vliegtuigen en een luxe jacht heeft, en die kosten nu eenmaal geld.

      • 16 maa 2026 - 18:00
    • De Vogel is Geland

      Posts: 770

      Je vergeet dat Raymond een business model heeft voor die speeltjes? Oh dat wist je niet hè. Nou bij deze, die dingen worden verhuurd

      • 16 maa 2026 - 18:05
    • ILMOP

      Posts: 1.232

      Ik wist niet dat Kelly ook te huur was😂😁😉

      • 16 maa 2026 - 18:09
    • hupholland

      Posts: 9.739

      in race 1 kon hij in ieder geval vanaf P20 aansluiten bij team nummer 3. Ferrari en McLaren zijn binnen schootsafstand, ik zeg niet dat ze er op en erover gaan, maar het kan makkelijk gezien alle verbeterpunten die er nog zijn. De PU is in de basis wel goed, nu is het vooral aan het team om deze subtopauto verder naar voren te krijgen.
      Max gaat de F1 echt geen gedag zeggen, in Mei heeft zn contract sowieso nog ruim 80 miljoen waarde. Dat soort bedragen gaat ie buiten de F1 nooit krijgen.

      • 16 maa 2026 - 18:44
    • Pietje Bell

      Posts: 33.691

      @Vogel, Max zijn jacht (en PH-UTL) wordt niet verhuurd. Als hij hem zelf niet gebruikt
      gebruikt Kelly het jacht in de weekenden. En anders ligt hij in de haven vlakbij zijn appartement, Port Hercule, naast die van Toto. :-))
      Hoe het met zijn andere speeltjes zit weet ik niet. :-))

      • 16 maa 2026 - 19:16
    • snailer

      Posts: 32.140

      Hoe dan ook bestaat F1 alleen nog op papier.

      Mijn interesse is nu helemaal weg. Terwijl er toch 3 rijders zijn waar ik fan van ben.

      • 16 maa 2026 - 20:35
    • Patrace

      Posts: 6.582

      @ILMOP: Als hij geen F1 meer rijdt, heeft hij dat vliegtuig ook niet meer nodig, want dan hoeft hij niet meer de hele wereld over te vliegen. Dan kan hij voor zijn vluchten veel goedkoper een vliegtuig leasen/huren dan er zelf één te onderhouden.


      En over Kelly: ik had een bod gedaan voor de huur, maar ze vroegen toch wat te veel. Ik wilde namelijk wat korting, want na een tweede kind is het toch anders....
      (Geintje hè! :-) )

      • 16 maa 2026 - 20:51
    • ILMOP

      Posts: 1.232

      @Patrace😁😁😁😁😁

      • 16 maa 2026 - 22:03
  • Larry Perkins

    Posts: 63.541

    Mekies heeft goed nieuws: "Verstappen is in Japan competitiever."

    Nou de RB22 en de DM01 nog...

    • 16 maa 2026 - 17:39
  • F1jos

    Posts: 5.091

    Het is een diplomatieke en professionele reactie. Hij erkent problemen, maar voorkomt paniek. Dat is precies wat een teambaas meestal probeert na een tegenvallend raceweekend.
    Mekies probeert eerlijk te zijn over de problemen, maar houdt het bewust vaag en positief.

    • 16 maa 2026 - 17:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 875

      Bij mij komt het eerder over als "Sorry Max, je verdient beter - het ligt aan ons" (niet geheel ten onrechte).

      Daarnaast heb ik van Mekies ook al heel veel "wauw Max wat ben je toch geweldig" reacties gehoord (ook niet geheel ten onrechte)

      Verder weinig anders dan varianten op twee bovenstaande.


      Wat ik bij Mekies nog een klein beetje mis is leiderschap en controle uitstralen. Het is niet de teambaas als een Horner of een Wolff (of zelfs een Brown - ja ik weet het die is officieel CEO) of zelfs een Vasseur met enige uitstraling.

      Leuke jongen, allicht, toffe pee ook, maar betwijfel of hij van Red Bull terug een topteam gaat maken (mijn mening natuurlijk :))

      • 16 maa 2026 - 18:09
  • Larry Perkins

    Posts: 63.541

    Om er maar bijtijds bij te zijn…

    Cordialement monsieur Laurent,

    Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 pour la première fois à Abu Dhabi en 2021.
    Il a remporté son quatrième titre mondial en 2024 à Las Vegas.
    Entre-temps, il est devenu champion du monde en 2022 et 2023, notamment lors d'un moment décisif au Japon.

    Ce furent des moments merveilleux dans de magnifiques endroits, mais si vous n'avez aucune objection, Max Verstappen pourrait-il devenir champion du monde au Brésil cette saison ?
    J'ai déjà des billets d'entrée et des billets d'avion pour ça.

    Merci beaucoup pour votre coopération fantastique et compétente !

    Cordialement,
    @Larry Perkins.

    • 16 maa 2026 - 17:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.541

      Automatische vertaling uit het Frans:

      Beste meneer Laurent,

      Max Verstappen is in 2021 voor het eerst wereldkampioen Formule 1 geworden in Abu Dhabi.
      Zijn vierde wereldtitel behaalde hij in 2024 in Las Vegas.
      Tussendoor werd hij in 2022 en 2023 wereldkampioen, met onder andere een beslissend moment in Japan.

      Dat waren prachtige momenten op schitterende locaties, maar als u geen bezwaren heeft, zou Max Verstappen dit seizoen dan al in Brazilië wereldkampioen kunnen worden?
      Ik heb daar al entreekaartjes en vliegtickets voor in huis.

      Vast bijzonder bedankt voor uw fantastische en kundige medewerking!

      Met vriendelijke groet,
      @Larry Perkins.

      • 16 maa 2026 - 18:00
  • De Vogel is Geland

    Posts: 770

    De Grote Prijs van Nintendo. Het heeft zo moeten zijn

    • 16 maa 2026 - 18:04
  • red

    Posts: 944

    “Mekies heeft goed nieuws: "Verstappen is in Japan competitiever"

    God zij Dank !
    Want de fanboy’s trekken het echt niet meer.

    • 16 maa 2026 - 21:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
