Na een teleurstellend Formule 1-weekend in China leeft Max Verstappen nu toe naar zijn eerste NLS-race van het jaar. Aankomend weekend komt hij in actie op de Nürburgring Nordschleife met zijn eigen raceteam. Mogelijk zien we door de recente veranderingen van de F1-kalender Verstappen vaker in actie op de Ring.

Verstappen kondigde anderhalve week geleden aan dat hij gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat zijn droom in vervulling, en Verstappen pakt het zeer serieus aan. Zijn raceteam heeft een fabrieksdeal gesloten met Mercedes, hij heeft drie ervaren teamgenoten aangetrokken en hij gaat zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn debuut.

De Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) heeft de kalender aangepast, om ervoor te zorgen dat Verstappen aan voorbereidingsraces kan deelnemen. Aankomend weekend komt hij in actie tijdens de NLS2-race, en deze wedstrijd is verschoven om Verstappen op de deelnemerslijst te krijgen. In principe is dit de enige race die Verstappen op de Ring rijdt voordat hij deelneemt aan de 24-uurswedstrijd, maar dat kan veranderen.

Aanpassingen aan de kalender

Afgelopen weekend bevestigden de Formule 1 en de FIA dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië door de onrust in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan. Hierdoor is er een gat van een maand in de Formule 1-kalender ontstaan. Verstappen heeft hierdoor vrij in de weekenden van 12 april en 19 april. Dit biedt kansen, want precies in die weekenden komt de NLS ook in actie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Op 11 april wordt de Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy verreden en in het weekend van 18 en 19 april worden de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring verreden. Verstappens raceteam heeft al aangekondigd dat ze deelnemen aan de kwalificatieraces, en Verstappen kan dan gaan deelnemen nu hij een vrij weekend heeft. Voor de race op 11 april staan ze niet op de deelnemerslijst, maar dit kan snel veranderen.

Afgelopen weekend besloot Verstappen Racing zich namelijk terug te trekken uit de NLS1-race. Door de slechte weersomstandigheden vonden ze het onverantwoord om te gaan racen, en dat betekent dat er een gat is gevallen in de voorbereiding. Of ze nu besloten deel te nemen aan de NLS3-race, is nog niet bekend, maar het valt echter niet uit te sluiten.

Wanneer is de 24 uur van de Nürburgring?

Wat wel zeker is, is dat Verstappen op 16 en 17 mei deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurt dan de Mercedes GT3-bolide in de kleuren van Red Bull. De auto heeft startnummer 3 en Verstappen deelt de auto met ervaren rotten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.