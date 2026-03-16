Waarom Verstappen dit jaar vaker op de Nürburgring kan verschijnen

Na een teleurstellend Formule 1-weekend in China leeft Max Verstappen nu toe naar zijn eerste NLS-race van het jaar. Aankomend weekend komt hij in actie op de Nürburgring Nordschleife met zijn eigen raceteam. Mogelijk zien we door de recente veranderingen van de F1-kalender Verstappen vaker in actie op de Ring.

Verstappen kondigde anderhalve week geleden aan dat hij gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat zijn droom in vervulling, en Verstappen pakt het zeer serieus aan. Zijn raceteam heeft een fabrieksdeal gesloten met Mercedes, hij heeft drie ervaren teamgenoten aangetrokken en hij gaat zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn debuut.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

De Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) heeft de kalender aangepast, om ervoor te zorgen dat Verstappen aan voorbereidingsraces kan deelnemen. Aankomend weekend komt hij in actie tijdens de NLS2-race, en deze wedstrijd is verschoven om Verstappen op de deelnemerslijst te krijgen. In principe is dit de enige race die Verstappen op de Ring rijdt voordat hij deelneemt aan de 24-uurswedstrijd, maar dat kan veranderen.

Aanpassingen aan de kalender

Afgelopen weekend bevestigden de Formule 1 en de FIA dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië door de onrust in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan. Hierdoor is er een gat van een maand in de Formule 1-kalender ontstaan. Verstappen heeft hierdoor vrij in de weekenden van 12 april en 19 april. Dit biedt kansen, want precies in die weekenden komt de NLS ook in actie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Op 11 april wordt de Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy verreden en in het weekend van 18 en 19 april worden de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring verreden. Verstappens raceteam heeft al aangekondigd dat ze deelnemen aan de kwalificatieraces, en Verstappen kan dan gaan deelnemen nu hij een vrij weekend heeft. Voor de race op 11 april staan ze niet op de deelnemerslijst, maar dit kan snel veranderen.

Afgelopen weekend besloot Verstappen Racing zich namelijk terug te trekken uit de NLS1-race. Door de slechte weersomstandigheden vonden ze het onverantwoord om te gaan racen, en dat betekent dat er een gat is gevallen in de voorbereiding. Of ze nu besloten deel te nemen aan de NLS3-race, is nog niet bekend, maar het valt echter niet uit te sluiten.

Wanneer is de 24 uur van de Nürburgring?

Wat wel zeker is, is dat Verstappen op 16 en 17 mei deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurt dan de Mercedes GT3-bolide in de kleuren van Red Bull. De auto heeft startnummer 3 en Verstappen deelt de auto met ervaren rotten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.751

    "Waarom Verstappen dit jaar vaker op de Nürburgring kan verschijnen".

    Huh, omdat hij 'n partij vrijkaartjes heeft?

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:52
  • The Wolf

    Posts: 335

    Donald Trump heeft de F1 kalender speciaal voor Max een beetje opgeschoond door oorlog te starten in het Midden-Oosten, daardoor hoeft Max lekker niet op te draven voor dat zeikerige batterij circus maar heeft hij z'n handen vrij om op de Nürburgring te racen. Thanks Don...

    • + 4
    • 16 maa 2026 - 16:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 874

      Hoofdsponsor van Red Bull is dan ook één van de beste vriendjes van Trump ;) Dat helpt

      • + 2
      • 16 maa 2026 - 17:07
  • Larry Perkins

    Posts: 63.536

    Zou mooi zijn als Max wat vaker naar de Nürburgring Nordschleife zou gaan, al was het alleen maar om ff met Franz te kunnen bijpraten...

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 18:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
