Voormalig Red Bull-kopstuk over keiharde Verstappen: "Als je niet kunt winnen..."

Voormalig Red Bull-kopstuk over keiharde Verstappen: "Als je niet kunt winnen..."

Jonathan Wheatley heeft gereageerd op de felle kritiek van Max Verstappen op de Formule 1-regels van 2026. Volgens de teambaas van Audi F1 Team moeten de uitspraken van de Nederlander vooral in de juiste context worden geplaatst.

Verstappen liet na de Grand Prix van China duidelijk merken dat hij weinig plezier beleeft aan de nieuwe generatie F1-auto’s. De wereldkampioen vergeleek het racen zelfs met een computerspel en stelde dat de huidige richting van de sport volgens hem weinig met écht racen te maken heeft.

Verstappen spaart nieuwe regels niet

De Red Bull-coureur was bijzonder kritisch op de auto’s van 2026 en maakte duidelijk dat hij weinig enthousiasme voelt voor de huidige generatie Formule 1-wagens.

“Voor mij voelt dit totaal niet leuk om mee te rijden”, klonk het bij Verstappen. “Als iemand dit geweldig vindt, dan begrijpt hij volgens mij niet waar racen echt om draait. Soms voelt het meer alsof je Mario Kart speelt dan dat je aan het racen bent.”

De uitspraken kwamen na een moeilijk weekend voor de Nederlander. In de sprintrace verloor hij al belangrijke punten na een slechte start en ook in de Grand Prix ging het mis. Verstappen leek onderweg naar een puntenfinish, maar een probleem met de koeling van het ERS-systeem zorgde uiteindelijk voor een uitvalbeurt.

Wheatley: “De context speelt ook mee”

Volgens Wheatley speelt de situatie waarin Verstappen zich momenteel bevindt echter wel degelijk een rol in zijn kritiek. De voormalige sportief directeur van Red Bull Racing begrijpt de frustratie, maar ziet het zelf anders.

“Als je vandaag met de twee Ferrari-coureurs zou spreken, dan zouden zij zeggen dat het een fantastische race was”, stelde Wheatley. “Als je niet kunt winnen, maar wel mooi kunt racen, dan beleef je zo’n dag gewoon anders.”

FIA staat open voor veranderingen

De Audi-teambaas vond het spektakel in China in elk geval meer dan behoorlijk. “Voor mij voelde het absoluut niet als nep-racen. Coureurs probeerden elkaar voortdurend te verschalken en er werd hard, maar eerlijk gevochten. Ik vond het eerlijk gezegd leuk om naar te kijken.”

Wheatley benadrukte tot slot dat Audi openstaat voor gesprekken over mogelijke aanpassingen aan het reglement. “We werken nauw samen met de FIA en staan open voor overleg. Tijdens de tests in Bahrein hebben we al verschillende oplossingen geprobeerd om te zien wat mogelijk is. Als er iets moet veranderen, willen we helpen om dat samen met de FIA te realiseren.”

Reacties (6)

    Posts: 9.697

    “Als er iets moet veranderen, willen we helpen om dat samen met de FIA te realiseren.”
    Dus gaat Audi dan nu wel akkoord met het terughalen van de MGU-H? ;-)

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:12
    • The Wolf

      Posts: 333

      Mguh-ughe-ughe-ughe

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:19
  • F1jos

    Posts: 5.087

    F1 is F Netflix geworden. Dit is geen racen meer waarom het draait.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.749

    Kritische Verstappen krijgt tegengas: "Stop met jammeren!"

    Verstappen door de mangel gehaald: "Een kleuter wanneer het niet zijn kant op valt"

    "Voormalig Red Bull-kopstuk over keiharde Verstappen: "Als je niet kunt winnen..."

    Nou, ze moeten Max wel hebben vandaag zeg.
    Ik snap dat niet.....van mij geen kwaad woord over Max in ieder geval.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:15
  • John6

    Posts: 11.520

    Voor mij voelde het absoluut niet als nep-racen, ieder zijn mening, ik vindt het wel nep racen, dit heeft niets met de F1 te maken.

    Als Max verstandig is stopt hij eind 2026 veel zal het niet gaan veranderen, en dit is niets voor Max.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:17
  • Dale U

    Posts: 1.871

    Na Japan zal RB bezeten aan de slag gaan om de auto te verbeteren, het laatste wat RB wil, is een ontevreden Max.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

