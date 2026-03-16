Jonathan Wheatley heeft gereageerd op de felle kritiek van Max Verstappen op de Formule 1-regels van 2026. Volgens de teambaas van Audi F1 Team moeten de uitspraken van de Nederlander vooral in de juiste context worden geplaatst.

Verstappen liet na de Grand Prix van China duidelijk merken dat hij weinig plezier beleeft aan de nieuwe generatie F1-auto’s. De wereldkampioen vergeleek het racen zelfs met een computerspel en stelde dat de huidige richting van de sport volgens hem weinig met écht racen te maken heeft.

Verstappen spaart nieuwe regels niet

De Red Bull-coureur was bijzonder kritisch op de auto’s van 2026 en maakte duidelijk dat hij weinig enthousiasme voelt voor de huidige generatie Formule 1-wagens.

“Voor mij voelt dit totaal niet leuk om mee te rijden”, klonk het bij Verstappen. “Als iemand dit geweldig vindt, dan begrijpt hij volgens mij niet waar racen echt om draait. Soms voelt het meer alsof je Mario Kart speelt dan dat je aan het racen bent.”

De uitspraken kwamen na een moeilijk weekend voor de Nederlander. In de sprintrace verloor hij al belangrijke punten na een slechte start en ook in de Grand Prix ging het mis. Verstappen leek onderweg naar een puntenfinish, maar een probleem met de koeling van het ERS-systeem zorgde uiteindelijk voor een uitvalbeurt.

Wheatley: “De context speelt ook mee”

Volgens Wheatley speelt de situatie waarin Verstappen zich momenteel bevindt echter wel degelijk een rol in zijn kritiek. De voormalige sportief directeur van Red Bull Racing begrijpt de frustratie, maar ziet het zelf anders.

“Als je vandaag met de twee Ferrari-coureurs zou spreken, dan zouden zij zeggen dat het een fantastische race was”, stelde Wheatley. “Als je niet kunt winnen, maar wel mooi kunt racen, dan beleef je zo’n dag gewoon anders.”

FIA staat open voor veranderingen

De Audi-teambaas vond het spektakel in China in elk geval meer dan behoorlijk. “Voor mij voelde het absoluut niet als nep-racen. Coureurs probeerden elkaar voortdurend te verschalken en er werd hard, maar eerlijk gevochten. Ik vond het eerlijk gezegd leuk om naar te kijken.”

Wheatley benadrukte tot slot dat Audi openstaat voor gesprekken over mogelijke aanpassingen aan het reglement. “We werken nauw samen met de FIA en staan open voor overleg. Tijdens de tests in Bahrein hebben we al verschillende oplossingen geprobeerd om te zien wat mogelijk is. Als er iets moet veranderen, willen we helpen om dat samen met de FIA te realiseren.”