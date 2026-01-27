user icon
icon

Hadjar crasht met gloednieuwe Red Bull in Barcelona

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar crasht met gloednieuwe Red Bull in Barcelona

Isack Hadjar heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. De kersverse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, is met zijn nieuwe auto gecrasht tijdens de tweede dag van de shakedown in Barcelona. Een domper voor de Fransman, aangezien hij zijn nieuwe avontuur bij de Oostenrijkse renstal naar behoren was begonnen.

Na een ijzersterk debuutjaar bij de Racing Bulls in de Formule 1, kreeg Hadjar zijn welverdiende promotie naar het topteam van Red Bull. Een reeks ijzersterke resultaten en kwalificaties - en bovendien een podium in Zandvoort - waren voor teambaas Laurent Mekies en toenmalig adviseur Helmut Marko aanleiding om de Fransman door te schuiven. Na een goede eerste dag in Barcelona, is het noodlot dan toch toegeslagen.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Hadjar hard eraf

Vanuit Barcelona bevestigen meerdere bronnen dat Hadjar - nadat hij het stuurtje van Verstappen had overgenomen - eraf is gegaan. Bij het uitkomen van bocht 14 op het Catalaanse circuit, de laatste bocht van het circuit, is de Fransman met zijn RB22 van de baan geschoten. Een behoorlijke domper voor hem en Red Bull, aangezien de shakedown in Barcelona en de aankomende test in Bahrein, het moment is om veel ronden te rijden en zoveel mogelijk data te verzamelen.

 

Slecht voorteken

Hadjar begon op zijn eerste dag nog sterk met de RB22. De 21-jarige Fransman reed maar liefst 107 ronden en bovendien de snelste rijd met een behoorlijk verschil van een halve seconde op George Russell, die eveneens ijzersterk oogde met Mercedes. Toch heeft de nieuwe teamgenoot van Verstappen geen goed vervolg kunnen geven aan zijn shakedown in Barcelona. 

De crash van Hadjar in Barcelona zal ongetwijfeld herinneringen oproepen bij Red Bull. In 2019 debuteerde Pierre Gasly bij de Oostenrijkse renstal en vouwde ook meteen zijn auto op bij de eerste test. Vervolgens kon hij zich niet settelen en werd hij halverwege het seizoen vervangen door Alexander Albon

 

Maximo

Posts: 9.688

Heb je dat soms van die dwaas Olav Mol?

Die schreef vandaag op X dat de testdagen ook bedoeld zijn voor de enigeers om te oefenen met zo snel mogelijk de wagen in en uit elkaar te halen.

Wat een lariekoek, dat kan je gewoon in de fabriek oefenen, de testdagen zijn om zo veel mogelijk data te ve... [Lees verder]

  • 17
  • 27 jan 2026 - 18:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (29)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 589

    Gelukkig heeft Yuki nog geen ander zitje gevonden.

    Kunnen ze dit jaar hun eigen record van vorig jaar met Lawson nog wat scherper stellen ...

    Komaan Red Bull, bewijs dat je hét ook zonder Helmut nog hebt

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 17:47
  • Dale U

    Posts: 1.800

    Jeugdig enthousiastme, maak je je niet populair mee, binnen het team. Mss een beetje veel bewijs drang.

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 17:48
  • StevenQ

    Posts: 10.113

    Ik zag op de beelden dat in ieder geval de achtervleugel eraf lag, nu waren het wel beelden vanaf een heuvel vrij ver van het circuit, dus veel details waren er niet te zien

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 17:51
  • Joeppp

    Posts: 8.259

    Hoort er allemaal bij op de voorbereiding van het nieuwe seizoen om te kijken hoe snel ze deze auto weer kunnen opbouwen.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 17:55
    • Maximo

      Posts: 9.688

      Heb je dat soms van die dwaas Olav Mol?

      Die schreef vandaag op X dat de testdagen ook bedoeld zijn voor de enigeers om te oefenen met zo snel mogelijk de wagen in en uit elkaar te halen.

      Wat een lariekoek, dat kan je gewoon in de fabriek oefenen, de testdagen zijn om zo veel mogelijk data te vergaren.

      • + 17
      • 27 jan 2026 - 18:39
    • Knalpijp

      Posts: 2.372

      Ja Maximo een dwaas is dat zeker die Mol, kan die gast niet uitstaan!!
      En wij zijn niet de enigen denk ik, zijn tafelgenoten kunnen hem ook wel schieten! Vervelend arrogant ventje!!

      • + 5
      • 27 jan 2026 - 19:21
  • meister

    Posts: 4.212

    Tja een hard gelach voor de Hadjar fanboys die Max al afschreven.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 18:04
    • Black Book

      Posts: 1.821

      Zijn die hier te vinden dan? ;-)

      • + 3
      • 27 jan 2026 - 18:12
    • SennaS

      Posts: 11.314

      De 2e coureur is per definitie kansloos.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 18:49
    • Housmans

      Posts: 341

      "De 2e coureur is per definitie kansloos."

      Jouw reacties zijn ook per definitie kansloos, weerhoudt je ook niet om hier steeds weer te posten.

      • + 7
      • 27 jan 2026 - 19:31
  • Jermaine

    Posts: 7.146

    Lekker dom

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:11
    • Maximo

      Posts: 9.688

      Hij mag blij zijn dat Marko weg is bij RB, die hem publiekelijk op z'n plek gezet met inderdaad uiterst dom rij gedrag in een fase waarin het om de kilometers gaat en niet om de snelheid.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 18:23
  • Black Book

    Posts: 1.821

    Gasly begon inderdaad ook zo. Dit is gewoon heel onhandig, al had ik sowieso de verwachting dat Red Bull morgen over zou slaan. Aan de andere kant gaat het tot nu toe zo vlekkeloos dat ze ook wel eens 3 dagen achter elkaar zouden kunnen testen en dan gewoon inpakken en naar huis!

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:12
  • Williams_F1

    Posts: 1.314

    Dat Hadjar ook niet moeten doen.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 18:13
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 775

    Niet heel fijn, ze zullen niet omkomen in extra onderdelen...

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:22
  • M@X

    Posts: 1.318

    Dit is gewoon gepland jongens. De monteurs moeten ook testen met snel opbouwen.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:32
  • Wingleader

    Posts: 3.357

    Beetje dom

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:32
  • HarryLam

    Posts: 5.181

    Kan een technisch defect zijn geweest of misschien liep de motor vast, zo niet.....dom, dom, dom.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:33
  • Pietje Bell

    Posts: 32.893

    SkySports
    | #F1 #F1Testing
    🚨 Isack Hadjar beschadigde de achtervleugel en de ophanging van de RB22.

    Het is niet bekend of het incident werd veroorzaakt door een fout van de bestuurder
    of door een probleem met de auto.

    @SkySports

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 18:36
    • StevenQ

      Posts: 10.113

      Hopelijk heeft Red Bull onderdelen en kunnen ze de auto in ieder geval voor vrijdag repareren

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 18:39
    • Maximo

      Posts: 9.688

      Als ze geen reserve onderdelen mee hebben of niet in de fabriek achter de hand hebben dan zijn ze wel erg naief de testweek begonnen.

      1 is geen lijkt mij hierbij.

      En vanuit de fabriek hebben ze tijd zat om de onderdelen nog naar het circuit te brengen. Bij een testweek waarop iedereen iedere dag mag testen zou je door zo'n crash vertraging op kunnen lopen, maar nu hebben ze bijzonder veel tijd om de wagen weer in de juiste staat te brengen.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:05
    • StevenQ

      Posts: 10.113

      Onderdelen zijn nog zeldzaam in deze fase van het jaar, sommige teams hebben nog niet eens de hele auto af.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:14
    • Pietje Bell

      Posts: 32.893

      Dat laatste klopt wel @Steven, maar ze kunnen het zich niet veroorloven om het risico te lopen dat ze daardoor maar 2 dagen kunnen testen.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:57
    • StevenQ

      Posts: 10.113

      Ze wilden hier gewoon testen als ze de auto af hadden, het is altijd ene risico in het begin van het seizoen als er nog weinig onderdelen zijn, natuurlijk zullen ze wel aan het werk zijn een 2e auto en reserveonderdelen te bouwen, maar het is nog januari en dus zullen misschien niet alle onderdelen al op de plank liggen , het duurt nog een paar weken tot de volgende test

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 20:32
  • Taures

    Posts: 1.546

    Het was toch nat op de baan???

    Denk da Hadjar sterker terug komt💪

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:53
    • Maximo

      Posts: 9.688

      Hij lijkt tot nu toe naadloos Gasly in zijn voetsporen te volgen, dus de kans is groter dat dit nog helemaal niet zijn laatste crash is geweest.

      Als Max per GP weekend een beetje sneller wordt ten opzichte van hem dan gaat deze knaap zeer waarschijlijk a la Gasly ook "over-driven" om zich te bewijzen.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:08
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.164

      Hopelijk was Pa Hamilton in de buurt

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 20:16
  • Knalpijp

    Posts: 2.372

    Is.allemaal Max zijn schuld, hij heeft de vloer beschadigd vanmorgen. Arme Isak

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 19:18
  • schwantz34

    Posts: 41.748

    Zonder het bewijs van bewegende beelden valt hier geen ene zinnige Hadjar over te zeggen, Pierre reed destijds gewoon oerdom volle gas over het Grasly bij zijn crashly!

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 20:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Team Racing Bulls
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 24
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar