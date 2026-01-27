Isack Hadjar heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. De kersverse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, is met zijn nieuwe auto gecrasht tijdens de tweede dag van de shakedown in Barcelona. Een domper voor de Fransman, aangezien hij zijn nieuwe avontuur bij de Oostenrijkse renstal naar behoren was begonnen.

Na een ijzersterk debuutjaar bij de Racing Bulls in de Formule 1, kreeg Hadjar zijn welverdiende promotie naar het topteam van Red Bull. Een reeks ijzersterke resultaten en kwalificaties - en bovendien een podium in Zandvoort - waren voor teambaas Laurent Mekies en toenmalig adviseur Helmut Marko aanleiding om de Fransman door te schuiven. Na een goede eerste dag in Barcelona, is het noodlot dan toch toegeslagen.

Hadjar hard eraf

Vanuit Barcelona bevestigen meerdere bronnen dat Hadjar - nadat hij het stuurtje van Verstappen had overgenomen - eraf is gegaan. Bij het uitkomen van bocht 14 op het Catalaanse circuit, de laatste bocht van het circuit, is de Fransman met zijn RB22 van de baan geschoten. Een behoorlijke domper voor hem en Red Bull, aangezien de shakedown in Barcelona en de aankomende test in Bahrein, het moment is om veel ronden te rijden en zoveel mogelijk data te verzamelen.

Slecht voorteken

Hadjar begon op zijn eerste dag nog sterk met de RB22. De 21-jarige Fransman reed maar liefst 107 ronden en bovendien de snelste rijd met een behoorlijk verschil van een halve seconde op George Russell, die eveneens ijzersterk oogde met Mercedes. Toch heeft de nieuwe teamgenoot van Verstappen geen goed vervolg kunnen geven aan zijn shakedown in Barcelona.

De crash van Hadjar in Barcelona zal ongetwijfeld herinneringen oproepen bij Red Bull. In 2019 debuteerde Pierre Gasly bij de Oostenrijkse renstal en vouwde ook meteen zijn auto op bij de eerste test. Vervolgens kon hij zich niet settelen en werd hij halverwege het seizoen vervangen door Alexander Albon.