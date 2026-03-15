Teleurgestelde Verstappen haalt uit: "Er ging veel mis"

Max Verstappen beleefde een rampzalige race in China. Hij kende een rampzalige start, vocht zich terug in de top tien en moest uiteindelijk opgeven met problemen. Balend liep hij terug naar de paddock, waar hij weinig zin had om diep in te gaan op zijn race.

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Het hele weekend haalde hij al hard uit, en zijn humeur werd er niet beter op toen hij in de sprintrace niet in aanmerking kwam voor punten en hij in de kwalificatie slechts de achtste tijd noteerde. In de race verloor hij veel posities bij de start, en vocht hij zich naar voren.

Enorme frustratie

Tien rondjes voor het einde gaf zijn auto de geest, en parkeerde hij zijn bolide in de pitbox. Na afloop verklaarde hij bij Viaplay dat er een lek was in het koelsysteem: "De ERS-koeling, denk ik, ja." Verstappen bleef kortaf, en wilde niet uitgebreid terugkijken op de start: "Ja, het was weer hetzelfde. Ik moet de hele tijd van laatste komen, dus dan kan ik beter als laatste starten..."

De verslaggever van Viaplay wil met Verstappen terugkijken op de race, maar daar heeft de viervoudig wereldkampioen geen zin in. Toen hij werd gevraagd naar de pijnlijke timing van de Safety Car, vlak na zijn pitstop, wilde Verstappen daar niet te diep op ingaan: "Ja, maar dat maakt me op dat moment toch niet zoveel uit om eerlijk te zijn."

Wat ging er allemaal mis bij Red Bull?

Het was voor Verstappen een soort gevecht, maar daar heeft hij op geen enkel moment echt van kunnen genieten: "Ja, eigenlijk ging er veel mis. Ja, de auto voelde ook totaal niet goed aan, daar waren natuurlijk ook wat problemen mee. Met het stuur, daar was ook wat mis mee... Ja, het is een hele lijst."

Verstappen gaat zich nu voorbereiden op zijn Nürburgring-avontuur, en stapt snel in het vliegtuig: "Snel naar huis."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.019

    Lekker met pensioen gaan pik! Je ziet dat die Max het niet meer heeft, had eigenlijk 2 jaar terug zijn helm aan de wilgen moeten hangen.

    You see what i did there?

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:51
    • DRS-zone

      Posts: 435

      Dit is sarcasme of meen je dat? Als je het meent denk ik dat je nog dronken bent van gisteravond

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:52
    • Hagueian

      Posts: 8.536

      Zo ook weer uit je hol gekomen? Er is niet mis mee om naar een psycholoog te gaan voor het verwerken van een traumatische ervaring.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 11:00
    • Politik

      Posts: 9.810

      @GITL: kansloze reactie

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 11:12
  • DRS-zone

    Posts: 435

    Ik begrijp Max wel, maar zijn cynische korte antwoorden en continu afkraken van alles begint inmiddels ook op mijn zenuwen en irritatiekanalen te werken.

    We weten nu onderhand wel dat het niet goed is en vervelend is. Maar het is na elke sessie klagen, ja klote, waardeloos, kan beter naar huis gaan.

    Blijf dan ook thuis denk ik inmiddels.

    • + 6
    • 15 maa 2026 - 10:51
    • NicoS

      Posts: 20.319

      Wat moet hij dan doen, blij zijn omdat dat jou beter uitkomt?
      Als je zo’n weekend achter de rug hebt waar eigenlijk helemaal niets goed ging, moet je dan vrolijk voor de camera reageren en zeggen dat het allemaal fantastisch was?
      Hij mag balen als een stekker na een ramp weekend als dit, en hij zal ook z’n verhaal (verplicht) moeten doen.
      Snap niet dat mensen maar vinden dat hij alleen maar blij en positief moet zijn.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:59
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.531

      Ja dat je altijd meteen de pers te woord moet staan is niet fijn als je net uit je wagen komt. Na zo een dramatisch weekend. Waar het voor geen meter liep.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:13
    • John6

      Posts: 11.519

      Er is geen positief nieuws te brengen door Max, dus dat ga je ook niet krijgen, die wagen mankeerde van alles aan, wat wil je dan van Max horen.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:16
  • mordor

    Posts: 2.134

    Viel mij op dat er nauwelijks boordradio s te horen waren. Nieuw beleid van FIA? Bang voor Mario Kart opmerkingen?

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:52
    • trucker0werner

      Posts: 519

      Ze kunnen niks uitzenden als elke rijder ligt te vloeken over de wagen

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:55
    • Erwinnaar

      Posts: 5.580

      En het afkappen van de aan boord beelden aan het einde lange rechte stuk. Snel terug naar langs de baan camera.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 11:04
    • Spearhead

      Posts: 467

      Ik heb ook de indruk dat ze lang wachten tot ze laten zien waarom er een gele vlag is. Als ze het al tonen, want volgens mij zijn er deze race 1 à 2 gele vlaggen geweest waar we zelf geen beelden van gekregen hebben.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:13
  • shakedown

    Posts: 1.734

    Op naar 2027....

    Mercedes gefeliciteerd, jullie komen er vast wel uit wie je kampioen laat worden... Owh silly me. Uiteraard willen ze Russell kampioen laten worden... Stom van me.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

