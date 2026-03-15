Max Verstappen beleefde een rampzalige race in China. Hij kende een rampzalige start, vocht zich terug in de top tien en moest uiteindelijk opgeven met problemen. Balend liep hij terug naar de paddock, waar hij weinig zin had om diep in te gaan op zijn race.

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Het hele weekend haalde hij al hard uit, en zijn humeur werd er niet beter op toen hij in de sprintrace niet in aanmerking kwam voor punten en hij in de kwalificatie slechts de achtste tijd noteerde. In de race verloor hij veel posities bij de start, en vocht hij zich naar voren.

Enorme frustratie

Tien rondjes voor het einde gaf zijn auto de geest, en parkeerde hij zijn bolide in de pitbox. Na afloop verklaarde hij bij Viaplay dat er een lek was in het koelsysteem: "De ERS-koeling, denk ik, ja." Verstappen bleef kortaf, en wilde niet uitgebreid terugkijken op de start: "Ja, het was weer hetzelfde. Ik moet de hele tijd van laatste komen, dus dan kan ik beter als laatste starten..."

De verslaggever van Viaplay wil met Verstappen terugkijken op de race, maar daar heeft de viervoudig wereldkampioen geen zin in. Toen hij werd gevraagd naar de pijnlijke timing van de Safety Car, vlak na zijn pitstop, wilde Verstappen daar niet te diep op ingaan: "Ja, maar dat maakt me op dat moment toch niet zoveel uit om eerlijk te zijn."

Wat ging er allemaal mis bij Red Bull?

Het was voor Verstappen een soort gevecht, maar daar heeft hij op geen enkel moment echt van kunnen genieten: "Ja, eigenlijk ging er veel mis. Ja, de auto voelde ook totaal niet goed aan, daar waren natuurlijk ook wat problemen mee. Met het stuur, daar was ook wat mis mee... Ja, het is een hele lijst."

Verstappen gaat zich nu voorbereiden op zijn Nürburgring-avontuur, en stapt snel in het vliegtuig: "Snel naar huis."