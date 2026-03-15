Max Verstappen is helemaal klaar met de huidige staat van de Formule 1. De Red Bull-coureur viel vandaag uit in de Grand Prix van China, maar na afloop ging het daar nauwelijks over. Hij hekelt de nieuwe regels en stelt dat dit helemaal niets met racen te maken heeft.

Verstappen worstelt momenteel met zijn auto én met de nieuwe regels. In China kende hij drie rampzalige dagen, en wist hij geen enkel puntje te scoren. Zijn Red Bull-bolide heeft nog veel kinderziektes en bij de starts valt hij door problemen steeds ver terug. Dit wordt mede veroorzaakt door de nieuwe regels, die voor veel woede zorgen bij raceliefhebber Verstappen.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na zijn uitvalbeurt meldde Verstappen zich in de paddock bij de internationale media, waar hij helemaal leegliep: "Als iemand dit leuk vindt, dan weet je gewoon niet waar racen om draait. Het is helemaal niet leuk, we zijn nu Mario Kart aan het spelen. Dit is geen racen. Alleen Antonelli en Russell winnen, toch? Ze liggen echt mijlenver voor op de rest van het veld."

"Het is alleen zo dat Ferrari soms zulke goede starts heeft dat ze even naar voren komen, en dan duurt het drie rondjes voordat alles weer op zijn plaats valt. Zoals ik net al zei, dit heeft helemaal niets met racen te maken. En ik zou dat ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product zelf."

'Het is een grap'

Verstappen neemt Red Bull niets kwalijk, hij is vooral boos op de huidige staat van de Formule 1: "Het gaat er niet om dat ik boos ben over de positie waarin ik me bevind, want ik vecht nu nog harder, en dan begrijp je nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait. Het is echt een grap."

Verstappen gaat dieper in op de problemen: "Je kunt het wel een beetje beïnvloeden, maar fundamenteel gezien klopt het gewoon niet. Ik zie dat volgend jaar eigenlijk niet veranderen. Het is gewoon heel erg pijnlijk."