Verstappen is het zat: "Dit is geen racen meer"

Max Verstappen is helemaal klaar met de huidige staat van de Formule 1. De Red Bull-coureur viel vandaag uit in de Grand Prix van China, maar na afloop ging het daar nauwelijks over. Hij hekelt de nieuwe regels en stelt dat dit helemaal niets met racen te maken heeft.

Verstappen worstelt momenteel met zijn auto én met de nieuwe regels. In China kende hij drie rampzalige dagen, en wist hij geen enkel puntje te scoren. Zijn Red Bull-bolide heeft nog veel kinderziektes en bij de starts valt hij door problemen steeds ver terug. Dit wordt mede veroorzaakt door de nieuwe regels, die voor veel woede zorgen bij raceliefhebber Verstappen.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na zijn uitvalbeurt meldde Verstappen zich in de paddock bij de internationale media, waar hij helemaal leegliep: "Als iemand dit leuk vindt, dan weet je gewoon niet waar racen om draait. Het is helemaal niet leuk, we zijn nu Mario Kart aan het spelen. Dit is geen racen. Alleen Antonelli en Russell winnen, toch? Ze liggen echt mijlenver voor op de rest van het veld."

"Het is alleen zo dat Ferrari soms zulke goede starts heeft dat ze even naar voren komen, en dan duurt het drie rondjes voordat alles weer op zijn plaats valt. Zoals ik net al zei, dit heeft helemaal niets met racen te maken. En ik zou dat ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product zelf."

'Het is een grap'

Verstappen neemt Red Bull niets kwalijk, hij is vooral boos op de huidige staat van de Formule 1: "Het gaat er niet om dat ik boos ben over de positie waarin ik me bevind, want ik vecht nu nog harder, en dan begrijp je nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait. Het is echt een grap."

Verstappen gaat dieper in op de problemen: "Je kunt het wel een beetje beïnvloeden, maar fundamenteel gezien klopt het gewoon niet. Ik zie dat volgend jaar eigenlijk niet veranderen. Het is gewoon heel erg pijnlijk."

  • monzaron

    Posts: 807

    BAM !! 100% 💪

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 11:13
    • MLTG

      Posts: 1.182

      100% een reactie van een slechte verliezer inderdaad

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:15
  • RonDennis

    Posts: 6

    Max Verstappen snapt niet wat 'racen' is nu hij niet meer de snelste auto heeft. Misschien moet hij eens kijken hoe de rest van het veld het al jaren doet: knokken in het middenveld zonder te klagen. Welkom in de echte wereld, Max!

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 11:14
  • MLTG

    Posts: 1.182

    Ach, Max rijd niet vooraan mee en het is allemaal geen racen meer. Voorspelbare reactie , en natuulijk is het niet de schuld van RBR dat hij niet wegkomt bij de start en uitvalt en de auto gewoon niet snel genoeg is. Nee, het zijn de regels.
    Wat zij Horner ook al weer " Change your fucking car"
    BIj het ground effect kon Max wel lachen toen anderen stuiterend over de weg gingen, karma is a bitch Max

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 11:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

