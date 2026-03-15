user icon
icon

Hamilton bewierookt Antonelli: "Trots dat ik dit met jou mag delen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voor het eerst sinds 2024 heeft Lewis Hamilton weer een podiumplek gescoord in de Formule 1. In China kwam hij achter de Mercedessen als derde over de streep, en het was zijn eerste podiumplek in dienst van Ferrari. De vreugde was groot bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton wist bij de start van de race de leiding af te snoepen van Andrea Kimi Antonelli, maar kwam er al snel achter dat de Mercedes veel sneller was. De Brit hield het hoofd koel, maar wist de andere Mercedes van George Russell achter zich te houden. Na de Safety Car vocht hij zich terug naar de tweede plaats, waarna hij in een spannend duel belandde.

Meer over Lewis Hamilton Russell sneert keihard naar Hamilton en Ferrari: "Gaan weer zeuren over onze illegale motor"

Russell sneert keihard naar Hamilton en Ferrari: "Gaan weer zeuren over onze illegale motor"

8 maa
 Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

12 maa

Hij moest namens de degens kruisen met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en Russell. Het leverde een spannend duel op en Ferrari besloot niet in te grijpen. Uiteindelijk wist Russell de twee scharlakenrode bolides te passeren, en moesten Hamilton en Leclerc het onderling gaan uitvechten. Het ging net goed, maar Hamilton kwam als de nummer drie bovendrijven.

Mooie woorden voor Antonelli

Met een grote lach op zijn gezicht toonde hij zich na afloop sportief: "Ik wil eerst Kimi feliciteren. Ik ben zo blij voor jou, maatje! Ik ben trots dat ik dit moment met hem mag delen. Hij heeft mijn stoeltje bij een geweldig team overgenomen, dus mijn felicitaties gaan uit naar Mercedes. Ze liggen echt ver voor op dit moment, en we moeten er hard aan werken om het gat te dichten."

Welk gevoel houdt Hamilton over aan de race?

Van het duel met Leclerc had Hamilton genoten, en daar maakte hij ook geen geheim van: "Ik heb zoveel lol gehad! We hadden een geweldige start. Ik kreeg het niet voor elkaar om deze gasten van Mercedes achter me te houden, maar we probeerden wel in het gevecht te blijven. Het was één van de leukste races die ik in lange tijd heb gehad, echt een lange tijd."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP China 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.530

    Die gaat nog veel risen!

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.502

    Ik was als eerste trots op Kimi!

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:34
    • F1 bekijker

      Posts: 117

      Wat een verassing is dit weer...

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:45
  • monzaron

    Posts: 806

    Charme offensief richting Italiaans publiek 😊

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:38

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar