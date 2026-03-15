Voor het eerst sinds 2024 heeft Lewis Hamilton weer een podiumplek gescoord in de Formule 1. In China kwam hij achter de Mercedessen als derde over de streep, en het was zijn eerste podiumplek in dienst van Ferrari. De vreugde was groot bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton wist bij de start van de race de leiding af te snoepen van Andrea Kimi Antonelli, maar kwam er al snel achter dat de Mercedes veel sneller was. De Brit hield het hoofd koel, maar wist de andere Mercedes van George Russell achter zich te houden. Na de Safety Car vocht hij zich terug naar de tweede plaats, waarna hij in een spannend duel belandde.

Hij moest namens de degens kruisen met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en Russell. Het leverde een spannend duel op en Ferrari besloot niet in te grijpen. Uiteindelijk wist Russell de twee scharlakenrode bolides te passeren, en moesten Hamilton en Leclerc het onderling gaan uitvechten. Het ging net goed, maar Hamilton kwam als de nummer drie bovendrijven.

Mooie woorden voor Antonelli

Met een grote lach op zijn gezicht toonde hij zich na afloop sportief: "Ik wil eerst Kimi feliciteren. Ik ben zo blij voor jou, maatje! Ik ben trots dat ik dit moment met hem mag delen. Hij heeft mijn stoeltje bij een geweldig team overgenomen, dus mijn felicitaties gaan uit naar Mercedes. Ze liggen echt ver voor op dit moment, en we moeten er hard aan werken om het gat te dichten."

Welk gevoel houdt Hamilton over aan de race?

Van het duel met Leclerc had Hamilton genoten, en daar maakte hij ook geen geheim van: "Ik heb zoveel lol gehad! We hadden een geweldige start. Ik kreeg het niet voor elkaar om deze gasten van Mercedes achter me te houden, maar we probeerden wel in het gevecht te blijven. Het was één van de leukste races die ik in lange tijd heb gehad, echt een lange tijd."