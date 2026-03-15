user icon
icon

Wolff zoekt naar woorden na emotionele zege Antonelli

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Mercedes heeft een geweldig weekend in China achter de rug. Na de sprintzege van George Russell op zaterdag, ging de zege vandaag naar Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff is trots, en stelt dat dit één van de mooiste momenten uit zijn tijd in de Formule 1 is.

De 19-jarige Antonelli pakte gisteren zijn eerste pole position uit zijn nog prille loopbaan. Bij de start gaf hij de koppositie uit handen, en moest hij de achtervolging gaan inzetten op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Antonelli wist de leiding snel weer over te nemen, en zag dat zijn achtervolgers vooral met elkaar vochten. Het was precies wat hij nodig had, en hij wist een flinke voorsprong op te bouwen.

Meer over Toto Wolff Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

10 maa
 Wolff geeft toch toe en wil veranderingen zien in huidig Formule 1-reglement

Wolff geeft toch toe en wil veranderingen zien in huidig Formule 1-reglement

13 maa

Wat is het gevoel bij Mercedes?

Hij won, en werd op het podium vergezeld door zijn teamgenoot Russell én voormalig Mercedes-coureur Hamilton. Het zorgde voor emoties bij Mercedes-teambaas Toto Wolff die zich uitsprak bij Sky Sports: "Ik zit al een tijdje in de Formule 1, maar dit podium is waarschijnlijk één van de beste momenten die ik ooit heb meegemaakt."

Trots keek Wolff naar boven, waar zijn twee coureurs, Hamilton en race-engineer Peter 'Bono' Bonnington een feestje met elkaar vierden. Voor Wolff is dit een bijzonder moment, want vrijwel iedereen die hem in de afgelopen jaren deed juichen stond op het ereschavot.

Unieke situatie

Wolff wist dan ook niet helemaal wat hij moest zeggen, en dat heeft hij niet vaak: "Dat die drie coureurs met Bono, die jarenlang met Lewis samenwerkte, en daarna met Kimi aan de slag ging en hem heeft gevormd... Om eerlijk te zijn, het komt zelden voor dat ik sprakeloos ben, maar dit is zo'n moment."

Is dit een verrassing?

Voor Wolff komt dit succes wel een beetje uit de lucht vallen: "Ik denk dat het eerder is gekomen dan we hadden verwacht. Vorig jaar zeiden we dat het lastig ging worden met veel ups en downs en foutjes. En nu, bam, hij wint de tweede race van het seizoen. Hij heeft heel goed gereden, dus hij doet het beter dan ik had verwacht."

Dale U

Posts: 1.870

  • 15 maa 2026 - 12:20
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.623

    Gegokt, bekritiseerd en nu beloond. Evenals Marko een traantje weg pinkte bij Verstappen begrijp ik de emotie van Toto bij Kimi. Dan ook alle felicitaties aan hen.

    Een ding vind ik direct jammer... die microfoon wordt hem onder de neus gedrukt en direct "kan je het gevecht aan voor het kampioenschap" ... Deze titel is voor George en dan ook voor George om te verliezen. Antonelli heeft even per ongelijk open kaart gespeeld hoe goed die Mercedes echt is toen hij voorbij aan Hamilton knalde en echt direct daarachteraan had Russell in no time Leclerc en Hamilton te pakken. Er zit nog veel meer in die Mercedes.

    Overigens... zijn er meer die hier 00's vibes van krijgen? DNS's, chaotische starts, DNF's en ik denk dat ik die batterij moet vergelijken met toen de brandstoflevels. De clipping was hier gelukkig minder erg en misschien dat ik de auto's na de zomerstop upgrades nog wel redelijk ga vinden. Betekent niet dat dan de regels ineens gaaf zijn

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 11:35
    • Mr Marly

      Posts: 7.982

      De clipping werd niet in beeld gebracht en de maximale aantal kilometers op de onboard worden gemanipuleerd en het geluid gedempt. Dus niet minder erg maar meer gecamoufleerd. Nep.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:41
    • Hagueian

      Posts: 8.541

      Ze willen ook niet teveel gezichtsverlies op 1 juni als het echt door de compressieverhouding komt. Ik heb het idee dat ze een seconde harder kunnen.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 12:32
    • Regenrace

      Posts: 2.419

      Ik las elders dat wijsneus Doornbos een advies voor Verstappen had: "Ga naar Mercedes."
      Echter, Mercedes heeft Verstappen niet langer nodig. Kans verkeken dus.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 12:47
    • NicoS

      Posts: 20.329

      @Regenrace,
      Max wil helemaal niet naar Mercedes, heeft Doornbos daar ook wel eens aan gedacht?
      Je kon erop wachten dat dit gezeik weer de kop op zou steken, net als dat de anti’s weer massaal onder hun steen vandaan kruipen.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 12:56
  • Dale U

    Posts: 1.870

    Allereerst van harte Kimi, wat betreft Toto vind ik het een beetje jammer dat hij een beetje veel zijn gelijk wil halen, betreffende de aanstelling van Kimi. Met deze dominante Mercedes durf ik stellen, dat je 50% kans hebt om te winnen. Het is of George, of Kimi en als Kimi echt zo'n talent is, telt Kimi gewoon voor 50%.

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 12:20

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar