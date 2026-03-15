Het team van Mercedes heeft een geweldig weekend in China achter de rug. Na de sprintzege van George Russell op zaterdag, ging de zege vandaag naar Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff is trots, en stelt dat dit één van de mooiste momenten uit zijn tijd in de Formule 1 is.

De 19-jarige Antonelli pakte gisteren zijn eerste pole position uit zijn nog prille loopbaan. Bij de start gaf hij de koppositie uit handen, en moest hij de achtervolging gaan inzetten op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Antonelli wist de leiding snel weer over te nemen, en zag dat zijn achtervolgers vooral met elkaar vochten. Het was precies wat hij nodig had, en hij wist een flinke voorsprong op te bouwen.

Wat is het gevoel bij Mercedes?

Hij won, en werd op het podium vergezeld door zijn teamgenoot Russell én voormalig Mercedes-coureur Hamilton. Het zorgde voor emoties bij Mercedes-teambaas Toto Wolff die zich uitsprak bij Sky Sports: "Ik zit al een tijdje in de Formule 1, maar dit podium is waarschijnlijk één van de beste momenten die ik ooit heb meegemaakt."

Trots keek Wolff naar boven, waar zijn twee coureurs, Hamilton en race-engineer Peter 'Bono' Bonnington een feestje met elkaar vierden. Voor Wolff is dit een bijzonder moment, want vrijwel iedereen die hem in de afgelopen jaren deed juichen stond op het ereschavot.

Unieke situatie

Wolff wist dan ook niet helemaal wat hij moest zeggen, en dat heeft hij niet vaak: "Dat die drie coureurs met Bono, die jarenlang met Lewis samenwerkte, en daarna met Kimi aan de slag ging en hem heeft gevormd... Om eerlijk te zijn, het komt zelden voor dat ik sprakeloos ben, maar dit is zo'n moment."

Is dit een verrassing?

Voor Wolff komt dit succes wel een beetje uit de lucht vallen: "Ik denk dat het eerder is gekomen dan we hadden verwacht. Vorig jaar zeiden we dat het lastig ging worden met veel ups en downs en foutjes. En nu, bam, hij wint de tweede race van het seizoen. Hij heeft heel goed gereden, dus hij doet het beter dan ik had verwacht."