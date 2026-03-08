Red Bull Racing is het nieuwe Formule 1-seizoen niet begonnen met hun sterkste race. Isack Hadjar moest zijn auto al vroeg aan de kant zetten en Max Verstappen startte vanaf de twintigste plek, waardoor hij slechts als zesde over de streep kwam. Toch viel het Red Bull-teambaas Laurent Mekies niet tegen.

Red Bull is dit seizoen begonnen met hun eigen motorproject en de eerste race is voltooid. Hadjar kon de race niet uitrijden vanwege een kapotte motor en moest de wagen na tien ronden al aan de kant zetten. Red Bull staat na de openingsronde vierde in het constructeurskampioenschap.

Een chaotische start van het seizoen

Het begin van het seizoen was erg puzzelen voor ieder team en coureur, dus ook voor Red Bull. Al met al is Mekies tevreden, zo laat hij weten aan het Franse Canal+. "Dit was voor iedereen een grote puzzel", zegt Mekies over de openingsrace van het seizoen. "We zagen dit ook bij Max, bij Isack, en eigenlijk bij iedereen. De eerste ronden waren heel erg chaotisch. Dat is wel het minste wat we erover kunnen zeggen."

Hoewel de coureurs niet tevreden zijn met de gloednieuwe reglementen is Mekies van mening dat ze nog heel even geduld moeten hebben. "Dit vormt ook onderdeel van het leerproces dat we als team en als coureur meemaken. Ik denk dat we meerdere van dit soort races gaan zien, voordat iedereen de juiste manier heeft gevonden om deze regels te optimaliseren. Sommigen voelden zich daar nu al comfortabel bij, anderen nog niet."

Mekies looft beide coureurs

Hadjar reed op de vijfde plek toen zijn motor het begaf. De Fransman was erg goed bezig aan zijn eerste race als Red Bull-coureur. "Het is voor ons zonde dat de motor van Isack het begaf. Hij was bezig aan een geweldig weekend. Hij had veel snelheid en hij wist de eerste ronden te overleven. Het zou interessant geweest zijn om te zien waar hij had kunnen eindigen, maar dit hoort ook bij het spelletje. Dit was onze eerste race als Red Bull-Ford. We weten dat we nog heel veel werk te doen hebben."

Ook Verstappen wist maar liefst veertien plekken te winnen en eindigde uiteindelijk op de zesde positie. "We kwamen met Max terug van de twintigste plek naar de zesde plek en zelfs nog dicht bij de vijfde plek. Dat geeft ons heel veel vertrouwen en zorgt ervoor dat we een hele gezonde basis hebben. We moeten nog veel werk verzetten en veel verbeteren, want er is nog niks geoptimaliseerd. De basis is wel goed."

Jacht op Ferrari is geopend

Mekies heeft bevestigd dat Red Bull maar al te graag met Ferrari en McLaren wil blijven vechten. Mercedes lijkt voor nu nog een maatje te groot. "We zullen het gevecht aangaan. Ik heb het dan niet over Mercedes, want zij hebben echt een grote voorsprong, zoals ze hier lieten zien. Ik hoop wel dat we snel met Ferrari kunnen vechten en met McLaren, zoals we vandaag deden."

Het gat naar Mercedes en Ferrari is nog groot, maar niet onmogelijk om te dichten. "We moeten overal aan werken. Ik verwacht dat iedereen veel verbeteringen zal vinden op alle gebieden: met het chassis en de aerodynamica, met het energiemanagement, en met de motor. We zijn hier volop mee bezig. Het gat naar Mercedes en ook Ferrari is ook erg belangrijk."