Het debuut van Isack Hadjar bij Red Bull Racing is uiteindelijk uitgelopen op een teleurstelling. De jonge Fransman die werd aangesteld als teamgenoot van Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, kende een voortvarende start, maar is met zijn nieuwe auto stil komen te staan in Australië. Einde verhaal dus voor Hadjar.

Hadjar begon zo lekker aan zijn eerste raceweekend voor Red Bull. Terwijl Verstappen een harde klapper maakte in de kwalificatie, slaagde de 21-jarige erin om een derde startplek te veroveren. Eenmaal bij de start moest hij zijn meerdere erkennen in de Ferraris van en de Mercedessen, maar reed hij daarna keurig op een vijfde plek.

Hadjar valt uit met motorpech

Maar naarmate de race vorderde, sloeg het noodlot toe in Melbourne. De kersverse motor van Red Bull die gebouwd is in samenwerking met Ford - de Red Bull Powertrains - gaf dan toch de geest. Op de onboards is duidelijk te zien en te horen hoe de krachtbron achterin de RB22 uiteindelijk uitvalt. Een flinke domper voor Hadjar, die toch een hele zware taak kreeg om naast Verstappen te overleven bij Red Bull.

Door het stilvallen van Hadjar, werd de virtual safety car de race in geslingerd. Dit bood een aantal teams om strategisch het een ander te proberen, waaronder George Russell, die het opneemt tegen Charles Leclerc en Lewis Hamilton voor de overwinning.

LAP 11/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Chaos in Australië

Tot zover is het een chaotische race in Melbourne. Russell en Andrea Kimi Antonelli leken de toon te voeren in de kwalificatie, maar werden in de race verrast door Leclerc en Hamilton. De Ferrari's sorteren momenteel voor op een 1-2 finish in Australië, al rijden zij op een andere strategie dan de Mercedessen.