user icon
icon

Drama voor Hadjar: Verstappens nieuwe teamgenoot valt uit in Australië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Hadjar: Verstappens nieuwe teamgenoot valt uit in Australië

Het debuut van Isack Hadjar bij Red Bull Racing is uiteindelijk uitgelopen op een teleurstelling. De jonge Fransman die werd aangesteld als teamgenoot van Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, kende een voortvarende start, maar is met zijn nieuwe auto stil komen te staan in Australië. Einde verhaal dus voor Hadjar. 

Hadjar begon zo lekker aan zijn eerste raceweekend voor Red Bull. Terwijl Verstappen een harde klapper maakte in de kwalificatie, slaagde de 21-jarige erin om een derde startplek te veroveren. Eenmaal bij de start moest hij zijn meerdere erkennen in de Ferraris van en de Mercedessen, maar reed hij daarna keurig op een vijfde plek. 

Meer over Isack Hadjar FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

7 maa
 Hadjar duidt Red Bull-problemen aan: "Daar gaan we aan werken"

Hadjar duidt Red Bull-problemen aan: "Daar gaan we aan werken"

6 maa

Hadjar valt uit met motorpech

Maar naarmate de race vorderde, sloeg het noodlot toe in Melbourne. De kersverse motor van Red Bull die gebouwd is in samenwerking met Ford - de Red Bull Powertrains - gaf dan toch de geest. Op de onboards is duidelijk te zien en te horen hoe de krachtbron achterin de RB22 uiteindelijk uitvalt. Een flinke domper voor Hadjar, die toch een hele zware taak kreeg om naast Verstappen te overleven bij Red Bull. 

Door het stilvallen van Hadjar, werd de virtual safety car de race in geslingerd. Dit bood een aantal teams om strategisch het een ander te proberen, waaronder George Russell, die het opneemt tegen Charles Leclerc en Lewis Hamilton voor de overwinning. 

 

Chaos in Australië

Tot zover is het een chaotische race in Melbourne. Russell en Andrea Kimi Antonelli leken de toon te voeren in de kwalificatie, maar werden in de race verrast door Leclerc en Hamilton. De Ferrari's sorteren momenteel voor op een 1-2 finish in Australië, al rijden zij op een andere strategie dan de Mercedessen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.674

    Drama voor heelveel, wat een drama voor de toeschouwers, , wat een draak van een wagens.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 05:33

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar