Isack Hadjar startte vanaf de derde plek in Melbourne en kende een goede start. Plots had de coureur geen vermogen meer en na tien ronden moest hij zijn auto al aan de kant zetten. Na zijn eerste race bij Red Bull Racing heeft de teamgenoot van Max Verstappen nog wel wat kanttekeningen.

Vorig seizoen wist Hadjar te verrassen met zijn sterke rookiejaar bij Racing Bulls. De Fransman verdiende daarom een promotie naar Red Bull. Hadjar startte zijn allereerste Red Bull-race vanaf de derde positie.

Hadjar had meer willen doen

Hadjar startte de race in Melbourne zonder batterij, maar hij kende toch een enorm goede start. Zelf was dat het hoogtepunt van de race voor de jonge coureur. "De start was geweldig – ik begon de race eigenlijk zonder batterij voor de start. Ik had een heel goede start; ik kon gemakkelijk de leiding pakken. Dat is in ieder geval een positief punt van vandaag: we hadden een heel goede start", vertelde het Red Bull-talent aan de internationale media na afloop van de race.

Hadjar dacht dat hij de leiding in de race kon pakken, maar toen ging het fout. "En op het moment dat ik dacht: 'oh, ik ga de leiding pakken', was er ineens geen vermogen meer – dus dat was geweldig", vertelt Hadjar sarcastisch. "Je kunt je voorstellen dat ik een paar ronden bezig was om alles weer te herstellen. De motor klonk verschrikkelijk, dus ik wist dat ik de race niet zou uitrijden. Dat is jammer; ik denk dat we mee hadden kunnen doen met Lewis."

Geen technisch probleem voor Red Bull

De nieuwe motor van Red Bull-Ford heeft geen technisch probleem, maar het kan wel voorkomen worden. "Het is geen technisch probleem. We moeten het gewoon beter doen om te voorkomen dat dit gebeurt. We hebben dit scenario niet kunnen simuleren in de zes testdagen en ook niet in de vrije trainingen. Eerlijk gezegd zijn dit gewoon nieuwe situaties. Een racescenario is anders. Het is in ieder geval een goede ervaring."

Het seizoen van Hadjar is alsnog sterk begonnen. "Eerlijk gezegd voelde ik me geweldig. Het hele weekend geen fouten. Ik voel me heel comfortabel, dus het is jammer. Ik had graag nog op de baan willen zijn om voor de derde plaats te vechten. Dat zou leuk zijn geweest."