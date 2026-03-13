Mario Kart-grap Verstappen valt verkeerd: "Hij moet een boete krijgen!"

Mario Kart-grap Verstappen valt verkeerd: "Hij moet een boete krijgen!"

Max Verstappen maakt er ook in China geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur grapte dat hij zijn simulator heeft ingeruild voor Mario Kart. Zijn opmerking zorgde voor veel hilariteit, maar volgens Juan Pablo Montoya moet de Formule 1 Verstappen een boete geven.

De nieuwe Formule 1-regels hebben volgens veel coureurs meer weg van de bekende game Mario Kart. De boost die de coureurs krijgen uit de batterij was volgens Charles Leclerc een soort paddenstoel uit Mario Kart, een soort power-up. Verstappen ging tijdens de FIA-persconferentie uitgebreid verder met deze grap.

De Nederlander kreeg de lachers op zijn hand door te stellen dat hij zijn simulator de deur uit heeft gedaan, en deze heeft ingewisseld voor een Nintendo Switch. Hij lachte door dat hij nu traint met Mario Kart, waarna ook het team van Ferrari op sociale media verderging met deze grap.

'Daar is de deur!'

Veel mensen konden hier hartelijk om lachen, maar dat geldt niet voor voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan stelde bij AS Colombia dat als hij de baas was, coureurs voor dit soort opmerkingen een straf zouden krijgen: "Op een gegeven moment moet de Formule 1 gaan doen wat sporten in de Verenigde Staten doen met mensen die geen respect tonen voor de sport. Daar is de deur, ze kunnen weggaan of ze kunnen een boete krijgen zodat ze leren respect te hebben voor wat ze doen. Zo zou ik het doen."

Mogen coureurs geen mening meer hebben?

Montoya's opmerkingen zijn opvallend, want weinig mensen zitten te wachten op coureurs die hun mening niet durven te geven. Volgens de Colombiaan is dat ook niet de bedoeling: "Het is helemaal prima dat je een mening hebt. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar om er een lolletje van te maken en de Formule 1 te vergelijken met Mario Kart, dat zouden ze gewoon niet moeten accepteren."

  • koppie toe

    Posts: 5.173

    Mijn favoriete coureur begint een aardig Ouwzeur te worden.

    • + 10
    • 13 maa 2026 - 16:10
    • The Wolf

      Posts: 317

      Nou idd, Juan is een @Ouw-zemelaar (fam. Knots)

      • + 6
      • 13 maa 2026 - 16:11
    • koppie toe

      Posts: 5.173

      Een kloddertje roze hier .......

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      De van oorsprong hoogbegaafde Juan is niet meer de slimste…
      Juan Pablo Montoya 2004 Australian Formula 1 Grand Prix
      (1,02 minuten)
      https://youtu.be/WPYcStboHgE

      En zo is dat gekomen…
      Coulthard imitates Montoya after being hit by a camera
      (43 seconden)
      https://youtu.be/k8gmVRIoQok

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 16:28
    • Cicero

      Posts: 1.632

      Ik vraag me eigenlijk af wat er ooit tussen montoya en de verstappens gebeurd is.. Heeft jos de vriendin van montoya afgepakt ofzo?

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 16:46
    • Erik FW34

      Posts: 3.827

      Ik kan mij nog herinneren dat Jos mijn beste vriend JPM van achter aan reed. JPM in leidende positie, JV op ronde achterstand. Er is toen wel iets naar de TV gesmeten ;-)

      Daarna reden ze rond met de tekst "Keep your distance"

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 16:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Ja @Erik FW34, maar Montoya heeft wat jaartjes later aangegeven dat hij dat Jos nooit kwalijk heeft genomen, mede omdat hij wist dat hij de race toch niet had kunnen winnen.
      Denk wel dat er iets (of meer) heeft plaatsgevonden, maar dan wat anders...

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 17:00
    • StevenQ

      Posts: 10.277

      @Erik

      Dat was niet alleen Jos, er waren zeker 4 coureurs die achter op een Williams reden dat jaar, alsof er een magneet in die auto's zat

      JPM was nog best positief over Max en RBR toen zijn zoon nog Red Bull junior was, nu opeens niet eer

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 17:19
  • Maximo

    Posts: 9.845

    Wat een gezeik, wat dacht je wat Senna of andere F1 iconen hadden gezegd bij dit soort anti-race wagens.

    • + 6
    • 13 maa 2026 - 16:10
    • Fred Grieveringh

      Posts: 11

      Geen gezeik, want je dient ten alle tijde de sport niet in diskrediet te brengen. Senna en Schumacher hebben dit soort uitingen nooit gedaan.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 16:12
    • The Wolf

      Posts: 317

      @Fred, Senna en Schumi hebben ook nooit Mario-Kart-F1 hoeven rijden ;)

      • + 14
      • 13 maa 2026 - 16:13
    • koppie toe

      Posts: 5.173

      Nee die roste anderen gewoon de baan af @FredG

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 16:15
    • Fred Grieveringh

      Posts: 11

      Dat is waar, maar vooral Schumacher was altijd correct in zijn bewoordingen. Besprak ook alles intern met het team.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 16:15
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Er is een sneue gast allemaal nieuwe accountjes aan het aanmaken...

      • + 26
      • 13 maa 2026 - 16:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 976

      Fredje Grieveringh probeert sinds vandaag (hoe voorspelbaar) lekker aan z'n gerief te komen.
      Nieuw accountje, lekker dom en in slecht Nederlands raaskallen. Speentje tussen de lipjes, handje in de gulp en gaan met dat flensje...

      Stickertje voor de verzamelaar! Denk dat hij zelf wel wie hiermee bedoeld wordt

      • + 9
      • 13 maa 2026 - 16:43
    • NicoS

      Posts: 20.287

      @Larry,
      Het gaat even niet goed met RBR en Max, en de strondvliegen komen ook weer massaal aanwaaien…..;)

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 17:40
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Helaas, maar zo gaat dat...

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 17:42
    • Lulham

      Posts: 690

      Te allen tijde*

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:55
  • Fred Grieveringh

    Posts: 11

    Een zeer stevige confronterende uithaal van de heer Montoya.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 16:11
    • Lulham

      Posts: 690

      Ik vind het wel meevallen. Sowieso is JP een has been.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:57
    • Pipje

      Posts: 675

      Antimaxer nr 1 die elke gelegenheid aangrijpt om negatief gezwam te ventileren over max, wat een l.lhannes die Juan Pavlov Montoya 🤢

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 18:19
  • HermanInDeZon

    Posts: 814

    Het feit dat ze dit (en andere dingen) gewoon toe laat is op zich al een teken hoe zwak ze momenteel zijn.

    Dit soort uitspraken is niet in het belang van de sport.
    De regels zelf volgens velen ook niet ( en wie ben ik om "velen" ongelijk te geven :))

    Vorige week zaterdag voeren ze een wijziging toe - de teams zeuren, het wordt teruggedraaid.
    Ook daar - misschien niet onterecht dat de teams zeurden

    Maar als "de baas" niet duidelijk de grenzen stelt, dan krijg je miserie

    Geen sterke leiding, geen richting ... het wordt tijd dat er eens terug een persoonlijkheid aan het hoofd komt

    • + 3
    • 13 maa 2026 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Jij bent hier als sfeerverpester ook niet in het belang van de sport @HermanInDeZon, maar jij wordt ook gewoon toegelaten joh...

      • + 15
      • 13 maa 2026 - 16:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 814

      Op de man spelen is lekker makkelijk hé
      Zielig figuur

      • + 6
      • 13 maa 2026 - 16:36
    • Knookie.nl

      Posts: 1.168

      Sfeer is Harries ‘middle name’

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 16:43
    • WickieDeViking

      Posts: 644

      Zegt de persoon die vandaag nog iemand loser noemde.

      • + 12
      • 13 maa 2026 - 16:44
    • WickieDeViking

      Posts: 644

      Dus niet zo selectief verontwaardigd zijn, Herman. Je doet nu een beetje hypocriet.

      • + 11
      • 13 maa 2026 - 16:44
    • f(1)orum

      Posts: 9.677

      Voor een goede uitleg over de reactie van Max raad ik de video van LawVs van gisteren hierover aan: Verstappen’s Latest Take Should Worry Formula 1

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 16:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Deze @f(1)orum?

      The FIA Lets Max Verstappen Say What F1 Won't
      (24,19 minuten)

      https://youtu.be/zK9iBewhw8o

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 17:08
    • f(1)orum

      Posts: 9.677

      Yep @Larry

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 17:19
    • qwertyytrewq

      Posts: 4

      ga jij maar gauw weer je trollen grot opzoeken vervelend figuur dat je bent

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 17:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 814

      @qwerty je hebt hier vier posts:

      Post 1: een trollop een post van iemand
      Post 2: troll op mij ( zonder enige argumentatie)
      Post 3: compleet onleesbare post (leestekens waren op blijkbaar) waarin je Montoya trollt
      Post 4: weer een troll op mij. ook hier nul reactie op de inhoud

      Tja ...

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 17:59
  • Need5Speed

    Posts: 3.571

    Welke sport wordt hier in diskrediet gebracht?
    Niet de Formule 1 van vroeger waar je op de limiet door de bocht ging.

    Wat ze nu Formule 1 noemen brengt zelf juist de echte Formule 1 van vroeger in diskrediet met deze anti-racing en poespas.

    • + 14
    • 13 maa 2026 - 16:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 814

      Maakt niet uit.

      Als jij met publieke uitspraken over je werkgever de reputatie van het bedrijf schade toe brengt of beledigd mogen ze je ook gewoon ontslaan

      Of jij dan op dat moment dan vindt "dat het bedrijf niet meer hetzelfde was als vroeger" maakt dan niks uit

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 16:30
    • Knookie.nl

      Posts: 1.168

      Coureurs zijn in dienst van de FIA?

      • + 9
      • 13 maa 2026 - 16:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.455

      Red Bull is de werkgever van Max joh, je snapt er niet veel van hè @HermanInDeZon?!

      En Verstappen doet het vooral om de sport te redden, is daar ook de aangewezen persoon voor gezien zijn status van allerbeste coureur en bewezen pure raceliefhebber.
      Bovendien is hij een krachtige, authentieke persoonlijkheid die zich niet laat verleiden door politieke spelletjes, business-gekonkel en commerciële belangen.
      Verstappen is een honderd procent autosportman, de racesport die echte F1-volgers liefhebben, maar kennelijk zit jij daar niet bij...

      • + 13
      • 13 maa 2026 - 16:44
    • WickieDeViking

      Posts: 644

      Haha, Herman, bedankt voor de lach.

      • + 7
      • 13 maa 2026 - 16:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 814

      @Knookie nee, ik maakte een vergelijk.

      FIA deelt wel de superlicenties uit en kan bij het in diskrediet brengen van de sport sancties op leggen waaronder volgens mij in extreme gevallen het intrekken je licentie.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 16:45
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 976

      @Herman
      Absolute bullshit vergelijking over die 'werkgever'. Klinkt misschien heel intelligent, maar slaat werkelijk nergens op. Allereerst; Verstappen is werknemer van RBR en uit al dan niet terechte kritiek op de branchetak waarin hij werkzaam is.

      Over kuddedieren gesproken. Dat jij en vele van je klaaggenoten (waaronder die nieuwe Fredje Stickerverzamelaar) kennelijk altijd Bennie de brave burger uithangen, zegt eigenlijk alles over jullie volgzame tere zieltjes. Als werkgever heb ik tien keer liever een kerel die zegt waar het op staat, waarna elke discussie mogelijk wordt en veranderingen mogelijk doorgevoerd kunnen worden, dan een slappeling die lafjes voor zich uit kwettert. Beetje wat jullie anti-gasten doen dus...

      • + 7
      • 13 maa 2026 - 16:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 814

      @Glasvezelcoureur dus jouw werknemers mogen naar de krant of naar je klanten gaan om te klagen als het hen niet aan staat?

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 16:59
    • WickieDeViking

      Posts: 644

      Herman, snap je het echt niet? Jij zegt letterlijk dat Max zijn werkgever in diskrediet brengt, maar zijn werkgever is niet de FIA, maar RBR.

      Max brengt RBR, zover ik zie, niet in diskrediet. Hij zegt wat over de branche waarin zijn werkgever actief is. Dat is iets heel anders.

      • + 10
      • 13 maa 2026 - 17:04
    • WickieDeViking

      Posts: 644

      Je vergelijking gaat dus volledig mank.

      • + 7
      • 13 maa 2026 - 17:05
    • Knookie.nl

      Posts: 1.168

      Mwah, het vergelijk met Mariokart is zo erg nog niet, lijkt me.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:08
    • Joeppp

      Posts: 8.397

      Jaja, dus als ik zeg in de krant dat sommige mensen hun rijbewijs hebben gekregen bij een pakje boter dan kan het CBR mijn rijbewijs afpakken?

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 17:11
    • NicoS

      Posts: 20.287

      Mariokart is een wereldwijd succes formule, ik zou het eerder als compliment opvatten…..;)
      Nou heeft dat weinig met racen van doen, dus wel vergelijkbaar met de huidige F1, of te wel “battle off the battery’s”.

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 17:20
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 976

      Mja, @Herman, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen hoor. Denk dat je toch eens uit die zon weg moet!

      Maar, om je laatste duffe vraag (een van vele) te beantwoorden: Ik ben als producer/componist werkzaam in de muziekbranche. Als een werknemer de behoefte voelt om iets te vinden van onze tak van sport, mag hij van mij naar de media stappen hoor. Geen probleem.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 17:22
    • StevenQ

      Posts: 10.277

      Wat de sport in diskrediet bracht wat het verbergen van reacties met kriytiek op deze regels op posts van de F1 account en het verwijderen van de "Mario Kart uitspraak" in de samenvatting van de persconferentie op het officiële F1 kanaal op YT

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 17:22
    • NicoS

      Posts: 20.287

      Ik geloof ook niet dat Max naar de krant gaat om te klagen, de krant komt naar hem toe om te vragen wat hij ervan vindt.
      Hij vindt het niks, en dat zegt hij. Wat is er mis mee?
      Dat jij het niet leuk vindt @Herman, zal Verstappen van zeggen; “niet mijn probleem”…….

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 18:07
  • AUDI_F1

    Posts: 3.586

    Met zo'n humor wordt JP Montaya nooit baas van de FIA.
    De naam Verstappen zit nog steeds heel diep in zijn hersencel.

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 17:08
  • Vallie

    Posts: 487

    Wat is die Montoya toch een vervelend mannetje geworden zeg. En vroeger wel altijd wat te zeggen hebben over de F1.

    • + 3
    • 13 maa 2026 - 17:11
  • King-Creole

    Posts: 1.367

    Wat heeft Montoya bereikt in de F1.....niet bijster veel natuurlijk

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 17:28
  • qwertyytrewq

    Posts: 4

    Juan Pablo Montoya is sinds zijn zoon Sebastian uit het Red bull programma is gegooid niks anders dan aan het janken op alles en iedereen die maar iet met Red bull te maken heeft en ik snap werkelijk niet dat ze de mening van deze door gesnoven idioot serieus nemen.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 17:51
  • gridiron

    Posts: 3.271

    Kunnen we Montoya niet aan de deur zetten.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 18:05
  • Towel986

    Posts: 553

    Hij heeft gelijk, maar Max heeft gelijker

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 18:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

