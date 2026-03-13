Max Verstappen maakt er ook in China geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur grapte dat hij zijn simulator heeft ingeruild voor Mario Kart. Zijn opmerking zorgde voor veel hilariteit, maar volgens Juan Pablo Montoya moet de Formule 1 Verstappen een boete geven.

De nieuwe Formule 1-regels hebben volgens veel coureurs meer weg van de bekende game Mario Kart. De boost die de coureurs krijgen uit de batterij was volgens Charles Leclerc een soort paddenstoel uit Mario Kart, een soort power-up. Verstappen ging tijdens de FIA-persconferentie uitgebreid verder met deze grap.

De Nederlander kreeg de lachers op zijn hand door te stellen dat hij zijn simulator de deur uit heeft gedaan, en deze heeft ingewisseld voor een Nintendo Switch. Hij lachte door dat hij nu traint met Mario Kart, waarna ook het team van Ferrari op sociale media verderging met deze grap.

'Daar is de deur!'

Veel mensen konden hier hartelijk om lachen, maar dat geldt niet voor voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan stelde bij AS Colombia dat als hij de baas was, coureurs voor dit soort opmerkingen een straf zouden krijgen: "Op een gegeven moment moet de Formule 1 gaan doen wat sporten in de Verenigde Staten doen met mensen die geen respect tonen voor de sport. Daar is de deur, ze kunnen weggaan of ze kunnen een boete krijgen zodat ze leren respect te hebben voor wat ze doen. Zo zou ik het doen."

Mogen coureurs geen mening meer hebben?

Montoya's opmerkingen zijn opvallend, want weinig mensen zitten te wachten op coureurs die hun mening niet durven te geven. Volgens de Colombiaan is dat ook niet de bedoeling: "Het is helemaal prima dat je een mening hebt. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar om er een lolletje van te maken en de Formule 1 te vergelijken met Mario Kart, dat zouden ze gewoon niet moeten accepteren."