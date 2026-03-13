Red Bull blijft positief: "We boeken echt vooruitgang!"

Red Bull blijft positief: "We boeken echt vooruitgang!"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een teleurstellende sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. Max Verstappen en Isack Hadjar bleven aan de staart van de top tien hangen, maar bij Red Bull houden ze de moed erin. Technisch directeur Pierre Waché stelt dat ze er nog niet helemaal klaar voor zijn.

Na een overwegend positief weekend in Australië reisde Red Bull met een aardig gevoel af naar China. Tijdens de eerste vrije training werd vanochtend al duidelijk dat Red Bull een flinke achterstand had op Mercedes, McLaren en Ferrari. Tijdens de kwalificatie was de achterstand nog steeds groot, en de frustratie begon ook te groeien en te groeien.

Verstappen wist de schade nog enigszins te beperken met een achtste tijd, terwijl zijn teamgenoot Hadjar het moest doen met de tiende tijd. Bij Verstappen kwam de stoom uit zijn oren, en toen teambaas Laurent Mekies over de boordradio zijn excuses aanbood, bleef een reactie uit.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché doet zijn best om positief te blijven. In de review sprak hij zich uit: "Onze afstelling voor de sprint kwalificatie werkte niet zoals gehoopt, dus we moeten onze prestaties nu gaan analyseren en kijken naar hoe we ons kunnen verbeteren voor de sprintrace en de kwalificatie. We begrijpen steeds meer en we verbeteren ons elke week."

'We boeken vooruitgang'

Volgens Waché heeft Red Bull al de nodige veranderingen doorgevoerd. De Fransman gaat verder met zijn verhaal: "We hebben al positieve stappen gezet om het energiebeheer te verbeteren en we hebben verbeteringen aangebracht aan het chassis op basis van wat we in Australië hebben geleerd."

Waché weet echter ook wel dat er nog wat moet gebeuren: "We boeken echt vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal. De sessies van morgen zullen ons echt belangrijke lessen gaan opleveren die ons helpen dicht bij ons doel te komen."

Fred Grieveringh

Posts: 14

1.7 sec achterstand en een auto die door de stercoureur als de slechtste ooit wordt genoemd (via de boardradio en niet intern). Maar als mijnheer Wache vooruitgang ziet dan moeten die haast nauwelijks met het blote oog zichtbaar zijn. Maar zonder gekheid, dit is toch de grootste onzin en al een r... [Lees verder]

  • 5
  • 13 maa 2026 - 16:57
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Fred Grieveringh

    Posts: 14

    1.7 sec achterstand en een auto die door de stercoureur als de slechtste ooit wordt genoemd (via de boardradio en niet intern). Maar als mijnheer Wache vooruitgang ziet dan moeten die haast nauwelijks met het blote oog zichtbaar zijn. Maar zonder gekheid, dit is toch de grootste onzin en al een reden op zich om uit functie te worden gezet. Dit is na 2024 en 2025 het derde gedrocht die uit zijn pen komt.

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 16:57
  • Pietje Bell

    Posts: 33.634

    Informatie vanuit Red Bull
    Verstappen sloot de sessie als achtste af, twee plekken hoger dan Isack Hadjar. Veel meer leek ook niet haalbaar. 'We waren allemaal verrast door hoe lastig Red Bull het had', vermoedt [Chris] Medland, die als ervaren journalist veel contacten in de paddock heeft. 'Ik heb wat mensen binnen Red Bull geappt om te vragen waar de snelheid naartoe was gegaan. We waren helemaal nooit snel, zeiden ze', deelt Medland vol ongeloof.
    Red Bull kwam in de vrije training namelijk ook al 1,8 seconden tekort. 'Het zat er nooit in en ze zeiden dat ze het in de middel snelle [bochten] heel erg lastig hadden. Dat is dus de gehele eerste en tweede sector', weet Medland. 'De krachtbron is dus niet het probleem. De auto werkt gewoon niet in middel snelle bochten, dus ze krijgen de snelheid er gewoon niet uit.' De doordraaiers in China vergroten dat probleem.
    Het is aan Pierre Waché om die problemen op te lossen, maar de Fransman was na de sprintkwalificatie juist opvallend positief over de verbeteringen bij Red Bull.
    Volgens Waché is het energiemanagement én het chassis verbeterd.

    [Ruth] Buscombe voegt toe dat Red Bull zoekende is. 'Ze waren tijdens de eerste vrije training nog aan de auto van Max aan het sleutelen. Hij had een probleem, maar dat kostte hen uiteindelijk weinig tijd. We hebben het potentieel van Red Bull nog niet gezien. In Australië had Max een probleem in de kwalificatie, waardoor zijn achterwielen vast sloegen. In de race hadden we de uitvalbeurt van Isack Hadjar en Verstappen reed in het verkeer.'
    'De middel snelle bochten zijn hier cruciaal voor de balans en voor de tractie', aldus de strateeg van F1TV. 'Het positieve is dat dit een sprintweekend is. We hebben vaker gezien dat Max en Red Bull vaak veel leren in zo'n sprintkwalificatie en sprintrace. Daarnaast kunnen ze misschien wat sterker zijn in de race, maar het was wel een lastige dag.' Op basis van de racesimulaties is er weinig hoop op een beter optreden van Red Bull in de race. De bandendegradatie was namelijk torenhoog.

    Medland wil het vertrouwen in Red Bull nog niet opgeven. 'Ze kunnen beter presteren dan dit. Het probleem zit hier in de auto. Qua energiemanagement valt dit met Bahrein te vergelijken. Red Bull oogde in de wintertests juist competitief en de concurrentie sprak heel positief over Red Bull', zo herhaalt hij dat de kant van de motor wél veelbelovend is. 'Ik denk dat niemand verwacht had dat ze zo'n grote achterstand zouden hebben op basis van wat we in de wintertests zagen. We hebben in Melbourne ook niks gezien dat suggereerde dat de auto niet werkt. Dit lijkt een indicatie te zijn dat er meer haalbaar is, maar daarmee kun je nu misschien Pierre Gasly inhalen. Ze blijven dit weekend zeker achter Mercedes, Ferrari, en McLaren staan', weet de Brit.

    vrijdag, 13 maart 2026
    door Mark Hanselman

    • + 4
    • 13 maa 2026 - 17:13
    • monzaron

      Posts: 799

      Dank je Piet, het lijkt erop dat de problemen van de auto gelijk zijn gebleven tov afgelopen jaar, bandenslijtsge en het bochtenwerk. Op technisch gebied voorlopig geen vooruitgang geboekt.☺️

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:55
  • f(1)orum

    Posts: 9.679

    M.a.w. we moeten het gewoon nog even afwaché

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 17:30
  • meister

    Posts: 4.248

    Een ding is zeker als het zo blijft is Max vrij om te gaan desnoods doet hij een sabbatical.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 17:58
    • Fred Grieveringh

      Posts: 14

      Daar is Verstappen nu te laat voor. Alle plaatsen zijn bezet. Geen sabbitacal, maar een voorgoed afscheid. Racen in gt auto's tegen 40 en 50 plussers.

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 18:53
    • WickieDeViking

      Posts: 656

      Trollen zouden echt verboden moeten worden hier.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 19:09
    • Snork

      Posts: 22.444

      Juist als het tegenzit moet je er zijn om samen te zoeken naar verbetering. Max is geen wegloper.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 19:25
    • Fred Grieveringh

      Posts: 14

      Verstappen is geen wegloper nee mijnheer Snork, daar heeft u een punt. Wat mij opvalt is dat het ook geen bindende factor is zoals een Schumacher. Hoe verklaar je anders dat er zoveel topmensen vertrekken?

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 19:43
    • koppie toe

      Posts: 5.175

      Hadden we een tijdje geleden ook niet een Troll die vaak iemand aansprak met mijnheer?

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 19:56
    • Kampsie

      Posts: 1.594

      @koppie, ja dat meneer toontje werd ik toen ook al misselijk van.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 20:13
    • Pietje Bell

      Posts: 33.634

      Klopt @Koppie. Zit de hele dag al na te denken wie dat was, maar kan er niet opkomen. Had ook dezelfde manier van taalgebruik.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 21:12
    • koppie toe

      Posts: 5.175

      Gelukkig kan ik het best trekken hoor.
      Nog altijd beter dan een zekere wijsneus, zal geen namen noemen. ;)

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 21:18
    • RonHymer

      Posts: 157

      Was dat niet iemand die met Frank begon? Maar idd dit is de huistrol weer die vrij spel krijgt om hier als maar terug te komen. Helaas werkt er maar 1 ding en dat is negeren. Maar er is altijd wel iemand die hapt. (ik nu zelf ook)

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 21:58
    • NicoS

      Posts: 20.296

      Volgens mij Frank Greeve of zoiets…..

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 22:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.634

      De naam ligt op het puntje van mijn tong. Het was geen fantasie naam die niet uit te spreken was en ook geen gewone voor en achternaam. Wat me te binnenschoot vanmiddag was dat het woord iets met een oud iemand te maken heeft. Zie nog zo enkele van zijn berichten voor me. Is hier maar kort onder die naam aanwezig geweest.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 23:37
  • Lulham

    Posts: 691

    Ach, we hebben in ieder geval 2 races minder de illegale Mercedes motor.

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 18:00
    • Snork

      Posts: 22.444

      Wat een uiterst domme reactie….

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 19:26
    • Flexwing

      Posts: 297

      Echt niet dom het is zo snorkeltje

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 19:38
    • Lulham

      Posts: 691

      Wat een goed onderbouwd tegenargument zeg, ik ben overtuigd Snork.... man man man wat een niveau.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 21:14

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

