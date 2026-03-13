Het team van Red Bull Racing kende vandaag een teleurstellende sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. Max Verstappen en Isack Hadjar bleven aan de staart van de top tien hangen, maar bij Red Bull houden ze de moed erin. Technisch directeur Pierre Waché stelt dat ze er nog niet helemaal klaar voor zijn.

Na een overwegend positief weekend in Australië reisde Red Bull met een aardig gevoel af naar China. Tijdens de eerste vrije training werd vanochtend al duidelijk dat Red Bull een flinke achterstand had op Mercedes, McLaren en Ferrari. Tijdens de kwalificatie was de achterstand nog steeds groot, en de frustratie begon ook te groeien en te groeien.

Verstappen wist de schade nog enigszins te beperken met een achtste tijd, terwijl zijn teamgenoot Hadjar het moest doen met de tiende tijd. Bij Verstappen kwam de stoom uit zijn oren, en toen teambaas Laurent Mekies over de boordradio zijn excuses aanbood, bleef een reactie uit.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché doet zijn best om positief te blijven. In de review sprak hij zich uit: "Onze afstelling voor de sprint kwalificatie werkte niet zoals gehoopt, dus we moeten onze prestaties nu gaan analyseren en kijken naar hoe we ons kunnen verbeteren voor de sprintrace en de kwalificatie. We begrijpen steeds meer en we verbeteren ons elke week."

'We boeken vooruitgang'

Volgens Waché heeft Red Bull al de nodige veranderingen doorgevoerd. De Fransman gaat verder met zijn verhaal: "We hebben al positieve stappen gezet om het energiebeheer te verbeteren en we hebben verbeteringen aangebracht aan het chassis op basis van wat we in Australië hebben geleerd."

Waché weet echter ook wel dat er nog wat moet gebeuren: "We boeken echt vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal. De sessies van morgen zullen ons echt belangrijke lessen gaan opleveren die ons helpen dicht bij ons doel te komen."