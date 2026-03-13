Charles Leclerc denkt niet dat het sterke lanceringsvoordeel van Ferrari lang zal standhouden. Volgens de Monegask is het slechts een kwestie van tijd voordat concurrenten - en vooral Mercedes - ontdekken hoe ze hun startprocedure perfect kunnen afstellen.

Tijdens de seizoensopener op het circuit van Albert Park Circuit in Australian Grand Prix viel Ferrari vooral op met een bliksemsnelle start. Leclerc schoot bij het doven van de lichten meteen naar voren en splitste de Mercedessen van polesitter George Russell en rookie Kimi Antonelli, terwijl ook Lewis Hamilton razendsnel terrein goedmaakte.

Leclerc verwacht dat concurrentie snel bijleert

Volgens Leclerc heeft Ferrari momenteel vooral een voordeel in hoe snel de krachtbron in het ideale werkvenster komt bij de start. Toch verwacht hij niet dat dat lang zo blijft. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat we dat voordeel het hele seizoen gaan houden”, geeft hij toe in aanloop naar de Chinese Grand Prix.

“Op dit moment lijken wij iets makkelijker in het optimale venster van de motor te komen, en vooral Mercedes heeft daar nog wat meer moeite mee. Maar zodra zij precies weten hoe ze dat moeten aanpakken, denk ik niet dat er nog veel verschil zal zijn bij de starts.”

Volgens de Ferrari-coureur is het daarom vooral een kwestie van tijd. “Als alle motoren eenmaal in hun ideale bereik zitten, verwacht ik dat de verschillen bij de start heel klein zullen zijn. Mercedes is een team dat zulke dingen snel doorgrondt, dus ik denk niet dat het lang duurt voordat ze dat onder controle hebben.”

Chaotische start in Melbourne zorgde voor extra problemen

De openingsrace van het seizoen kende bovendien een bijzonder hectisch begin. Verschillende coureurs hadden moeite om goed weg te komen, met onder meer Liam Lawson die plots alle vermogen verloor op de grid. Dat zorgde voor een hachelijk moment toen Franco Colapinto op het laatste moment moest uitwijken.

Volgens Leclerc speelde ook de timing van de startlichten een rol. “Het was een behoorlijk chaotische eerste race van het seizoen, met ontzettend veel dingen die tegelijk gebeurden. Bovendien gingen de lichten waarschijnlijk sneller uit dan ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt, en dat maakt een start meteen een stuk lastiger.”

Leclerc speelde spelletjes al eerder met Verstappen

Daarnaast wees hij op de omstandigheden in Melbourne. “Australië is waarschijnlijk een van de lastigste circuits van het seizoen op het gebied van energiebeheer. Als je dat combineert met een eerste raceweekend waarin iedereen nog dingen probeert te begrijpen, krijg je automatisch een hectische start van het seizoen.”

Toch ziet Leclerc geen reden om meteen conclusies te trekken over het nieuwe racen. Hij verwijst naar eerdere duels uit het verleden. “Dit soort spelletjes bestonden vroeger ook al. Ik herinner me nog mijn gevechten met Max Verstappen in 2022 in Jeddah, waar we allebei probeerden net achter elkaar te blijven voor de DRS-detectie. Dit is eigenlijk gewoon een nieuwe manier om hetzelfde spel te spelen.”