user icon
icon

Leclerc vreest Mercedes: "Ferrari is dan niet in het voordeel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc vreest Mercedes: "Ferrari is dan niet in het voordeel"

Charles Leclerc denkt niet dat het sterke lanceringsvoordeel van Ferrari lang zal standhouden. Volgens de Monegask is het slechts een kwestie van tijd voordat concurrenten - en vooral Mercedes - ontdekken hoe ze hun startprocedure perfect kunnen afstellen.

Tijdens de seizoensopener op het circuit van Albert Park Circuit in Australian Grand Prix viel Ferrari vooral op met een bliksemsnelle start. Leclerc schoot bij het doven van de lichten meteen naar voren en splitste de Mercedessen van polesitter George Russell en rookie Kimi Antonelli, terwijl ook Lewis Hamilton razendsnel terrein goedmaakte.

Leclerc verwacht dat concurrentie snel bijleert

Volgens Leclerc heeft Ferrari momenteel vooral een voordeel in hoe snel de krachtbron in het ideale werkvenster komt bij de start. Toch verwacht hij niet dat dat lang zo blijft. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat we dat voordeel het hele seizoen gaan houden”, geeft hij toe in aanloop naar de Chinese Grand Prix.

“Op dit moment lijken wij iets makkelijker in het optimale venster van de motor te komen, en vooral Mercedes heeft daar nog wat meer moeite mee. Maar zodra zij precies weten hoe ze dat moeten aanpakken, denk ik niet dat er nog veel verschil zal zijn bij de starts.”

Volgens de Ferrari-coureur is het daarom vooral een kwestie van tijd. “Als alle motoren eenmaal in hun ideale bereik zitten, verwacht ik dat de verschillen bij de start heel klein zullen zijn. Mercedes is een team dat zulke dingen snel doorgrondt, dus ik denk niet dat het lang duurt voordat ze dat onder controle hebben.”

Chaotische start in Melbourne zorgde voor extra problemen

De openingsrace van het seizoen kende bovendien een bijzonder hectisch begin. Verschillende coureurs hadden moeite om goed weg te komen, met onder meer Liam Lawson die plots alle vermogen verloor op de grid. Dat zorgde voor een hachelijk moment toen Franco Colapinto op het laatste moment moest uitwijken.

Volgens Leclerc speelde ook de timing van de startlichten een rol. “Het was een behoorlijk chaotische eerste race van het seizoen, met ontzettend veel dingen die tegelijk gebeurden. Bovendien gingen de lichten waarschijnlijk sneller uit dan ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt, en dat maakt een start meteen een stuk lastiger.”

Leclerc speelde spelletjes al eerder met Verstappen

Daarnaast wees hij op de omstandigheden in Melbourne. “Australië is waarschijnlijk een van de lastigste circuits van het seizoen op het gebied van energiebeheer. Als je dat combineert met een eerste raceweekend waarin iedereen nog dingen probeert te begrijpen, krijg je automatisch een hectische start van het seizoen.”

Toch ziet Leclerc geen reden om meteen conclusies te trekken over het nieuwe racen. Hij verwijst naar eerdere duels uit het verleden. “Dit soort spelletjes bestonden vroeger ook al. Ik herinner me nog mijn gevechten met Max Verstappen in 2022 in Jeddah, waar we allebei probeerden net achter elkaar te blijven voor de DRS-detectie. Dit is eigenlijk gewoon een nieuwe manier om hetzelfde spel te spelen.”

Robin

Posts: 3.084

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari Mercedes

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.558

    Mercedes is maar 0.3 tot 0.4 langzamer dan vorig jaar tijden in China.....(fp en kwalificatie)

    De rest zoek maar op, het is om te janken en Mercedes wordt fluitend kampioen.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 19:05
    • Robin

      Posts: 3.084

      Wat is er om te janken…
      Er werd toch ook niet gejankt toen RBR in 2023 een dominante auto had? Mercedes heeft het gewoon waanzinnig goed gedaan en echt niet alleen met de motor.

      • + 10
      • 13 maa 2026 - 19:41
    • F1 bekijker

      Posts: 86

      Als je om Max de F1 kijkt dan is het om te janken ja.

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 20:52
    • NicoS

      Posts: 20.296

      Er werd zat gejankt @Robin……
      Niet doen alsof iedereen het toen geweldig vond, ook toen klaagde veel fans steen en been.
      Daarnaast waren de kwalificaties in 2023 zeker geen zekerheid voor RBR.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 20:56
    • ThumbsUp

      Posts: 1.343

      Janken hoort nou eenmaal bij de F1, vroegah deden de wagens dat, al een hele lange tijd zijn het de fans (alle fans). Alleen het verschilt van jaar tot jaar welke fans

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 21:05
    • NicoS

      Posts: 20.296

      Maar om nog wat toe te voegen, het klagen gaat met name over de huidige regelgeving die het racen voor een groot deel heeft weggenomen. Dat Mercedes het goed doet, dat boeit mij niet veel, dat is vaak het geval in de F1 dat een team domineert.
      Het gaat om het superclippen, recharging lift en coast, zo langzaam mogelijk door een bocht om maar energie te laden. Dat zijn de zaken waar voornamelijk over wordt geklaagd.
      Mercedes gaat wel weer bijgehaald worden, daar twijfel ik niet over.
      Maar niet zo bijdehand doen dat in 2023 niemand klaagde, dat is onzin, want dan kun je 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 net zo goed noemen.

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 21:07
    • Robin

      Posts: 3.084

      Ten eerste Nico heb ik kwalificatie nergens genoemd .
      Ten tweede doelt de TS wel degelijk op het feit dat Mercedes dominant lijkt te zijn en niet op de regelgeving.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 22:09
    • NicoS

      Posts: 20.296

      Dat bedoel ik niet @Robin, maar geeft niet er is nog maar weinig over gezegd de laatste tijd, dus logisch dat je dat hebt gemist….;)
      Je leest niet goed, ik zeg dat het voor mij geen probleem is dat Mercedes nu dominant is, het gaat om de regels die de F1 de nek omdraaien als ze zo doorgaan.
      Kennelijk kunnen mensen dit niet apart van elkaar zien, zoal je laat merken……
      En ach, hoevaak heb jij lopen janken in 2023?…..wees eerlijk….

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 22:17
    • Robin

      Posts: 3.084

      Oké dan nog even deze :
      Heb ik gereageerd op wat jij vindt of op de TS? Juist.
      En ga jij maar even zoeken hoevaak ik heb lopen janken in 2023 , denk dat je verdomd weinig gaat vinden ;-)

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 02:02
  • De Vogel is Geland

    Posts: 742

    Er is geen spanning meer tijdens de quali. En ik heb nog nooit een raceklasse gezien waar je geen bochten kan aanvallen. Dit format past perfect bij Mercedes

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 22:29
    • F1 bekijker

      Posts: 86

      Gewoon stoppen met kijken dan.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 22:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 742

      Als ze liftend door eau rouge gaan dan stop ik met F1 kijken

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 00:44
    • Stillewerise

      Posts: 30

      Lekker janken gap. Stop gelijk.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 04:49

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.687
  • Podiums 51
  • Grand Prix 174
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar