Lando Norris ziet geen reden om te denken dat Mercedes belangrijke informatie achterhoudt voor klantenteams zoals McLaren F1 Team. Volgens de regerend wereldkampioen ligt de sleutel vooral bij het team zelf, dat de auto en de samenwerking rond de krachtbron verder moet optimaliseren.

McLaren speelde tijdens de seizoensopener in Australian Grand Prix geen rol van betekenis in de strijd vooraan. Norris finishte uiteindelijk meer dan vijftig seconden achter racewinnaar George Russell, waardoor er meteen vragen ontstonden bij het team dat de afgelopen twee seizoenen nog de constructeurstitel veroverde.

Norris verwacht kleinere verschillen in China

Volgens Norris kan het beeld in China al anders zijn. “Melbourne is vanuit het perspectief van de krachtbron waarschijnlijk een van de lastigste circuits van het hele seizoen, met veel lift and coast en andere factoren die een grote rol spelen”, legt hij uit. “Op een circuit als China is dat minder het geval. Daardoor zou het allemaal iets eenvoudiger moeten zijn en verwachten we ook dichter bij de top te zitten.”

De Brit benadrukt bovendien dat McLaren inmiddels al beter begrijpt waar de problemen liggen. “Als we opnieuw naar Melbourne zouden gaan, denk ik dat we er sowieso dichterbij zouden zitten. Tegelijkertijd weten we dat we op elk vlak moeten verbeteren. Het gaat niet alleen om de motor, maar ook om de auto zelf. Die is een degelijke basis, maar we willen hem duidelijk sterker maken dan hij nu is.”

‘Geen twijfel over Mercedes, wij moeten verbeteren’

Na het dominante optreden van Mercedes in Australië – met een één-twee voor het fabrieksteam – kwamen er vragen over de prestaties van de klantenteams. Norris wil echter niets weten van insinuaties dat Mercedes informatie achterhoudt. “We hebben eigenlijk altijd nauw contact met de mensen van HPP en dat is nu niet anders. Daar ligt echt geen probleem.”

Volgens de McLaren-coureur ligt de verklaring vooral in de voorbereiding van het team zelf. “We zijn met bepaalde processen later begonnen dan sommige andere teams. Daardoor waren we gewoon niet zo goed voorbereid als we hadden gewild. Als je dan tijdens het eerste raceweekend nog dingen aan het ontdekken bent, dan loop je automatisch achter de feiten aan.”

Norris ziet het daarom vooral als een interne opdracht voor McLaren. “Er zijn nog genoeg zaken die wij zelf niet volledig hebben onderzocht of gemaximaliseerd. Als wij simpelweg beter werk leveren en alles uit het pakket halen, gaan onze prestaties vanzelf verbeteren. Dat is uiteindelijk waar het om draait.”