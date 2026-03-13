Norris kritisch op McLaren: "Mercedes is momenteel beter dan iedereen"

Norris kritisch op McLaren: "Mercedes is momenteel beter dan iedereen"

Lando Norris ziet geen reden om te denken dat Mercedes belangrijke informatie achterhoudt voor klantenteams zoals McLaren F1 Team. Volgens de regerend wereldkampioen ligt de sleutel vooral bij het team zelf, dat de auto en de samenwerking rond de krachtbron verder moet optimaliseren.

McLaren speelde tijdens de seizoensopener in Australian Grand Prix geen rol van betekenis in de strijd vooraan. Norris finishte uiteindelijk meer dan vijftig seconden achter racewinnaar George Russell, waardoor er meteen vragen ontstonden bij het team dat de afgelopen twee seizoenen nog de constructeurstitel veroverde.

Norris verwacht kleinere verschillen in China

Volgens Norris kan het beeld in China al anders zijn. “Melbourne is vanuit het perspectief van de krachtbron waarschijnlijk een van de lastigste circuits van het hele seizoen, met veel lift and coast en andere factoren die een grote rol spelen”, legt hij uit. “Op een circuit als China is dat minder het geval. Daardoor zou het allemaal iets eenvoudiger moeten zijn en verwachten we ook dichter bij de top te zitten.”

De Brit benadrukt bovendien dat McLaren inmiddels al beter begrijpt waar de problemen liggen. “Als we opnieuw naar Melbourne zouden gaan, denk ik dat we er sowieso dichterbij zouden zitten. Tegelijkertijd weten we dat we op elk vlak moeten verbeteren. Het gaat niet alleen om de motor, maar ook om de auto zelf. Die is een degelijke basis, maar we willen hem duidelijk sterker maken dan hij nu is.”

‘Geen twijfel over Mercedes, wij moeten verbeteren’

Na het dominante optreden van Mercedes in Australië – met een één-twee voor het fabrieksteam – kwamen er vragen over de prestaties van de klantenteams. Norris wil echter niets weten van insinuaties dat Mercedes informatie achterhoudt. “We hebben eigenlijk altijd nauw contact met de mensen van HPP en dat is nu niet anders. Daar ligt echt geen probleem.”

Volgens de McLaren-coureur ligt de verklaring vooral in de voorbereiding van het team zelf. “We zijn met bepaalde processen later begonnen dan sommige andere teams. Daardoor waren we gewoon niet zo goed voorbereid als we hadden gewild. Als je dan tijdens het eerste raceweekend nog dingen aan het ontdekken bent, dan loop je automatisch achter de feiten aan.”

Norris ziet het daarom vooral als een interne opdracht voor McLaren. “Er zijn nog genoeg zaken die wij zelf niet volledig hebben onderzocht of gemaximaliseerd. Als wij simpelweg beter werk leveren en alles uit het pakket halen, gaan onze prestaties vanzelf verbeteren. Dat is uiteindelijk waar het om draait.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Fred Grieveringh

    Posts: 14

    Dat heeft Norris goed gezien en niet een beetje ook. Word vechten met Ferrari om de tweede plek in het kampioenschap.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 19:48
  • bvonk2

    Posts: 228

    McLaren heeft al twee jaar het nadeel van minder tijd in de windtunnel. Dat gaat ook meespelen. Maar in 2024 wist het team met een paar updates grote stappen te maken. Dit jaar hebben ze nog gewacht met updates om eerste de wagen te leren kennen. Ze hebben nog dezelfde mensen die dus met goede updates kunnen komen. Ik verwacht dus dat ze nog stappen gaan zetten, of het genoeg is zullen we zien.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 20:42
  • NicoS

    Posts: 20.296

    Zag net een vergelijking bij race cafe, Lando is net zo snel als George tot aan het opgaan van het lange rechte stuk, daar rijdt Mercedes weg alsof McLaren stil staat. Daar pakt Mercedes alle winst, dus niet in het bochtige gedeelte, maar puur op vermogen over een afstand van zo’n 600 meter.
    Je zou zeggen dat je met dezelfde krachtbron niet zoveel kan verliezen…….wel dus.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 23:50
  • Hagueian

    Posts: 8.517

    Hij heeft het over de motor en de bijbehorende software lijkt me.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 00:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.440
  • Podiums 44
  • Grand Prix 153
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
