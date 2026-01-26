user icon
Red Bull passeert Verstappen: Hadjar maakt eerste meters met nieuwe F1-wagen

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vanochtend officieus van start gegaan in Barcelona. Achter gesloten deuren is de eerste testdag van start gegaan, en Red Bull heeft hun eerste meters gereden met de nieuwe RB22. Max Verstappen lijkt echter nog niet in actie te zijn gekomen.

Voor Red Bull is de testweek in Barcelona zeer belangrijk. De Oostenrijkse renstal presenteerde als eerste team hun nieuwe livery, maar voerde nog geen shakedown uit. De Oostenrijkse renstal zag hun de concurrentie al wel meters maakte, terwijl zusterteam Racing Bulls de eerste meters reed op Imola met de nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford.

Wie rijdt er bij Red Bull?

Zelf had Red Bull nog geen meter gereden met de nieuwe RB22, en het was dan ook belangrijk om vandaag direct meters te maken tijdens de eerste uren van de testdag in Barcelona. Red Bull zou in het eerste uur dan ook de baan op zijn gegaan, al zijn er nog geen beelden van verschenen, maar meerdere media stellen dat de RB22 de baan op is gegaan.

De vraag is dan wie er achter het stuur zat van de nieuwe bolide van Red Bull, aangezien ook hier niets over is gedeeld. Volgens Motorsport.com zat vanochtend niet Max Verstappen, maar Isack Hadjar achter het stuur van de Red Bull-bolide. De kans is natuurlijk aanwezig dat er vandaag nog wordt gewisseld en Verstappen ook zijn eerste meters kan maken. Op beelden was later ook te zien dat Hadjar reed.

Wie maken er vandaag meters?

Het lijkt erop dat er vandaag zeven teams de baan opkomen. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken en McLaren en Ferrari gaven eerder al aan dat ze de eerste testdag zouden overslaan. Williams ontbreekt deze week, terwijl ook Aston Martin problemen zou hebben. Mercedes, Cadillac, Audi, Racing Bulls, Haas en dus Red Bull rijden wel vandaag.

Naast Hadjar zijn ook Andrea Kimi Antonelli, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Esteban Ocon en Franco Colapinto volgens Motorsport.com op de baan gesignaleerd met de nieuwe auto's.

NicoS

Posts: 20.055

Nee hè, die auto is toch niet volledig om Hadjar heen gebouwd?
Max gedegradeerd tot tweede coureur…dat wordt niets…:(

  • 8
  • 26 jan 2026 - 11:53
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (28)

Login om te reageren
  • MikaHakkinen89

    Posts: 39

    Bizarre diffuser op de RB22, die is namelijk compleet open aan de zijkant. Volgens mij gebruiken ze een deel van de brakeduct om de zijkant af te bakenen.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 11:25
    • MikaHakkinen89

      Posts: 39

      plaatje: imgur.com/a/cuWpfM3

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:30
    • iOosterbaan

      Posts: 2.091

      Beetje als de Mercedes? die lijkt ook beetje aparte diffuser te hebben...alsof we weer beetje blown diffuser hebben.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:40
    • MikaHakkinen89

      Posts: 39

      @iOosterbaan, klopt alleen is bij Mercedes de bovenkant wel verbonden met de zijkant van de diffuser, Bij RedBull lijkt dit compleet te missen.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:14
  • Pietje Bell

    Posts: 32.868

    Kimi en Hadjar op de baan:

    https://i.postimg.cc/KYpG4mVn/20260126-120853.jpg

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 11:30
  • shakedown

    Posts: 1.578

    Waar is de sidepot van de Red Bull? Ja, uiteraard ziet die er, maar zo op de eerste foto's lijken ze veel smaller te zijn dan de andere wagens.

    Tweede ding. Wat is het lampje in de spiegel?

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 11:43
    • dutchiceman

      Posts: 5.540

      Richtingaanwijzer

      • + 6
      • 26 jan 2026 - 11:46
    • NicoS

      Posts: 20.053

      Doodehoek detectie?

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:02
    • shakedown

      Posts: 1.578

      Dat lampje in de zijspiegels van de nieuwe 2026-bolides is er niet om richting aan te geven (hoewel het er op de eerste renders wel een beetje zo uitziet!), maar is puur toegevoegd voor de veiligheid en zichtbaarheid.

      De FIA heeft deze "lateral safety lights" (zijwaartse veiligheidslichten) verplicht gesteld om twee belangrijke redenen:

      1. Zichtbaarheid bij regen
      De achtervleugels van de 2026-auto's zijn een stuk smaller en hebben een andere vorm door de nieuwe actieve aerodynamica. Hierdoor verplaatst de spray (het opspattende water) zich anders. Door lampjes aan de zijkant van de spiegels te plaatsen, zijn auto's beter zichtbaar voor achterliggers in dichte mist of zware regen, vooral wanneer ze niet precies recht achter elkaar rijden.

      2. Veiligheid bij een crash (T-bone situaties)
      Dit is misschien wel de belangrijkste reden. Als een auto spint en dwars op de baan komt te staan (een "T-bone" positie), zijn de huidige achterlichten niet zichtbaar voor aanstormende coureurs. De lampjes in de spiegels schijnen opzij, waardoor een gestrande auto in een onoverzichtelijke bocht of bij slecht zicht veel sneller wordt opgemerkt.

      3. Status van het ERS-systeem
      Net als de lichten op de achtervleugel kunnen deze lampjes ook aangeven of de auto "veilig" is om aan te raken.

      Rood/Knipperend: De auto oogst energie (harvesting) of is in een onveilige modus na een crash (elektrisch gevaar).

      Groen: De auto is veilig voor marshals om aan te raken.

      • + 3
      • 26 jan 2026 - 12:10
  • StevenQ

    Posts: 10.068

    Ik denk dat Max het niet erg vind, laat Isack maar eerst de kinderziektes eruit halen met weinig rondjes en veel stilstaan, dan gaat Max testen als er meer gereden kan worden.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 11:52
  • NicoS

    Posts: 20.053

    Nee hè, die auto is toch niet volledig om Hadjar heen gebouwd?
    Max gedegradeerd tot tweede coureur…dat wordt niets…:(

    • + 8
    • 26 jan 2026 - 11:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      Was op verzoek van Verstappen, Max is op zoek naar een nieuwe uitdaging...

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:13
    • TheStijg

      Posts: 4.021

      Max is duidelijk gepasseerd en dit zegt natuurlijk alles over de nieuwe verhoudingen! Hij is al in de Paddock van Mercedes gesignaleerd.... ;-)

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:55
  • StevenQ

    Posts: 10.068

    Voorlopig lijkt het best aardig te gaan, Hadjar bovenaan de tijdenlijst met ook al meer dan 30 ronden

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 12:17
  • Pietje Bell

    Posts: 32.868

    SoyMotor.com
    @SoyMotor
    ⏱️Superadas las tres horas de test, ¡Hadjar se ha puesto al frente!

    ➡️1'20"923 para el piloto de Red Bull que ya ha completado 18 vueltas al Circuit

    #F1
    ⏱️ Na drie uur testen heeft Hadjar de leiding genomen!

    ➡️ 1'20"923 voor de Red Bull-coureur die al 18 ronden van het circuit heeft afgelegd.


    De tijd klopt niet. Dat moet 1"20"300 zijn, maar de tijden zeggen helemaal niets.

    Link volgt --->

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 12:27
  • Pietje Bell

    Posts: 32.868

    SoyMotordotcom
    @SoyMotor
    ⏱️Superadas las tres horas de test, ¡Hadjar se ha puesto al frente!

    ➡️1'20"923 para el piloto de Red Bull que ya ha completado 18 vueltas al Circuit

    #F1
    ⏱️ Na drie uur testen heeft Hadjar de leiding genomen!

    ➡️ 1'20"923 voor de Red Bull-coureur die al 18 ronden van het circuit heeft afgelegd.


    De tijd klopt niet. Dat moet 1"20"300 zijn, maar de tijden zeggen helemaal niets.

    Link volgt --->

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 12:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      Max zou dus 1.19.300 gereden hebben...

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:31
    • StevenQ

      Posts: 10.068

      Die 20.9 heeft hij ook gereden, maar daarna ging hij nog sneller

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:32
    • StevenQ

      Posts: 10.068

      Hadjar rijd nu al 1.18.8

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Hij heeft nu 40 rondjes gereden: 1"19"8"835

      Ter vergelijking Liam: 37 rondjes : 1"21"864

      Hadjar schijnt zich prima te vermaken, haha.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:56
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Oeps, moet 1"18'835 zijn.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:58
    • StevenQ

      Posts: 10.068

      Nee Pietje, 1.18.835

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Is dat zo @Steven? Was je net voor, want ik had mijn fout al gezien.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 13:07
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Lunchtime:

      https://i.postimg.cc/xdt673TR/Screenshot-20260126-125501.png

      Hadjar schijnt een stint van 20 ronden gereden te hebben zonder te tanken. Stond niet bij welke 20 ronden.

      https://i.postimg.cc/xdt673TR/Screenshot-20260126-125501.png

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 13:08
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Hadjar blijft de hele dag rijden. Max rijdt vandaag dus niet, aldus van Haren.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 13:12
  • Pietje Bell

    Posts: 32.868

    Ondertussen was/is Yuki dit weekend in Kitzbühl net als Nico Hulkenberg en zijn gezin.

    www.instagram.com/p/DT-RIleirgR/

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:20

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
