Het nieuwe Formule 1-seizoen is vanochtend officieus van start gegaan in Barcelona. Achter gesloten deuren is de eerste testdag van start gegaan, en Red Bull heeft hun eerste meters gereden met de nieuwe RB22. Max Verstappen lijkt echter nog niet in actie te zijn gekomen.

Voor Red Bull is de testweek in Barcelona zeer belangrijk. De Oostenrijkse renstal presenteerde als eerste team hun nieuwe livery, maar voerde nog geen shakedown uit. De Oostenrijkse renstal zag hun de concurrentie al wel meters maakte, terwijl zusterteam Racing Bulls de eerste meters reed op Imola met de nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford.

Wie rijdt er bij Red Bull?

Zelf had Red Bull nog geen meter gereden met de nieuwe RB22, en het was dan ook belangrijk om vandaag direct meters te maken tijdens de eerste uren van de testdag in Barcelona. Red Bull zou in het eerste uur dan ook de baan op zijn gegaan, al zijn er nog geen beelden van verschenen, maar meerdere media stellen dat de RB22 de baan op is gegaan.

De vraag is dan wie er achter het stuur zat van de nieuwe bolide van Red Bull, aangezien ook hier niets over is gedeeld. Volgens Motorsport.com zat vanochtend niet Max Verstappen, maar Isack Hadjar achter het stuur van de Red Bull-bolide. De kans is natuurlijk aanwezig dat er vandaag nog wordt gewisseld en Verstappen ook zijn eerste meters kan maken. Op beelden was later ook te zien dat Hadjar reed.

Wie maken er vandaag meters?

Het lijkt erop dat er vandaag zeven teams de baan opkomen. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken en McLaren en Ferrari gaven eerder al aan dat ze de eerste testdag zouden overslaan. Williams ontbreekt deze week, terwijl ook Aston Martin problemen zou hebben. Mercedes, Cadillac, Audi, Racing Bulls, Haas en dus Red Bull rijden wel vandaag.

Naast Hadjar zijn ook Andrea Kimi Antonelli, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Esteban Ocon en Franco Colapinto volgens Motorsport.com op de baan gesignaleerd met de nieuwe auto's.