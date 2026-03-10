user icon
Weerbericht Grand Prix van China: Verstappen moet intermediates meenemen

Komend weekend strijkt het Formule 1-circus neer in Shanghai voor de tweede race van het seizoen. Daar zal dan de Grand Prix van China gereden worden in het bijzijn van de Chinese fans. Volgens de buienradar zullen Max Verstappen en Red Bull Racing de intermediates in ieder geval in moeten pakken. 

Na de eerste race in Australië is het duidelijk hoe de kaarten zijn geschud. Mercedes en Ferrari staan er ijzersterk voor, terwijl Red Bull Racing en McLaren nog zoekende zijn. George Russell kwam als eerste over de finish, terwijl Andrea Kimi Antonelli en George Russell het podium compleet maakten. Werk aan de winkel dus voor onder andere Verstappen en Lando Norris

Wat voor weer wordt het in Shanghai?

Eenmaal aangekomen in China, belandt het F1-circus op een compleet ander circuit. Daar zal moeten blijken of Mercedes en Ferrari ook daar de beste zullen zijn. In ieder geval is de kans er dat er regendruppels gaan vallen, voornamelijk in de kwalificatie en in de race. Als het aan Weather.com ligt, is er namelijk 25 procent dat het gaat regenen op het Shanghai International Circuit op zowel vrijdag, zaterdag als zondag. 

De afgelopen weken was er veel te doen rondom de nieuwe F1-auto's. Door de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, zijn de motor, aerodynamica en chassis drastisch veranderd. Vanuit onder andere Verstappen, Norris en ook Fernando Alonso - niet de minste namen in de racerij - kon de FIA rekenen op een hoop kritiek. Volgens hen hebben deze bolides, waarin veel gemanaged moet worden, weinig met de Formule 1 te maken. 

Oliver Bearman zei onlangs dat het gevaarlijk kan worden met deze auto's in de regen. Mogelijk dat daar over komend weekend meer duidelijk over wordt.

  • John6

    Posts: 11.518

    Ik schat de kans dat het gaat regenen in Shanghai op 0 in.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 14:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.684

      Ik op 50/50.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 14:18
    • NicoS

      Posts: 20.252

      Laten we hopen dat het in Shanghai wel eens regent…..

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 14:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.565

      Alle sites geven 0 % regenkans aan en sommigen op zondag 5 %.
      Het wordt niet warm met 15 - 16 graden.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 14:34
  • f(1)orum

    Posts: 9.655

    "Weerbericht Grand Prix van China: Verstappen moet intermediates meenemen"
    Ok. Ok. En de overige coureurs?

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 14:53
    • Larry Perkins

      Posts: 63.383

      Die blijven binnen in de kantine, net als vroeger toen Max als enige in de regen ging karten...

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 15:09
  • Larry Perkins

    Posts: 63.383

    "Verstappen moet intermediates meenemen."

    Nog een reden waarom Verstappen wel met een privéjet moet vliegen en Bottas gewoon met een chartervlucht mee kan...

    • + 3
    • 10 maa 2026 - 15:07
  • Pietje Bell

    Posts: 33.565

    Onvoorstelbaar. Op het Tech forum is vandaag het Race topic geopend en het gaat daar
    alleen maar over batteries, harvesting, braking energy, recharging, how much energy you
    can recharge by braking, etc.
    Waar de accu precies opgeladen moet worden, waar op de twee rechte stukken clipping
    zal ontstaan. Of dit circuit gunstige bochten heeft tov de rechte stukken om de accu op te laden. Dit heeft toch werkelijk niets meer met racen te maken.

    • + 3
    • 10 maa 2026 - 16:04

