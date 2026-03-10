Komend weekend strijkt het Formule 1-circus neer in Shanghai voor de tweede race van het seizoen. Daar zal dan de Grand Prix van China gereden worden in het bijzijn van de Chinese fans. Volgens de buienradar zullen Max Verstappen en Red Bull Racing de intermediates in ieder geval in moeten pakken.

Na de eerste race in Australië is het duidelijk hoe de kaarten zijn geschud. Mercedes en Ferrari staan er ijzersterk voor, terwijl Red Bull Racing en McLaren nog zoekende zijn. George Russell kwam als eerste over de finish, terwijl Andrea Kimi Antonelli en George Russell het podium compleet maakten. Werk aan de winkel dus voor onder andere Verstappen en Lando Norris.

Wat voor weer wordt het in Shanghai?

Eenmaal aangekomen in China, belandt het F1-circus op een compleet ander circuit. Daar zal moeten blijken of Mercedes en Ferrari ook daar de beste zullen zijn. In ieder geval is de kans er dat er regendruppels gaan vallen, voornamelijk in de kwalificatie en in de race. Als het aan Weather.com ligt, is er namelijk 25 procent dat het gaat regenen op het Shanghai International Circuit op zowel vrijdag, zaterdag als zondag.

De afgelopen weken was er veel te doen rondom de nieuwe F1-auto's. Door de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, zijn de motor, aerodynamica en chassis drastisch veranderd. Vanuit onder andere Verstappen, Norris en ook Fernando Alonso - niet de minste namen in de racerij - kon de FIA rekenen op een hoop kritiek. Volgens hen hebben deze bolides, waarin veel gemanaged moet worden, weinig met de Formule 1 te maken.

Oliver Bearman zei onlangs dat het gevaarlijk kan worden met deze auto's in de regen. Mogelijk dat daar over komend weekend meer duidelijk over wordt.