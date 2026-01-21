Lando Norris was afgelopen Formule 1-seizoen uiteindelijk de lachende derde. De Brit won ten koste van Max Verstappen en Oscar Piastri uiteindelijk in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel en trok uiteindelijk een lange neus naar de rest. Hoe gaan de coureurs van McLaren nu met elkaar om met ingang van het komende jaar?

De afgelopen twee jaar was voor McLaren een behoorlijke metamorfose. Van een constructeur die voornamelijk in het middenveld voorkwam, groeide het team uiteindelijk uit tot een winnend F1-team. Alleen door het succes van het team uit Woking, denkt Haas-teambaas Ayao Komatsu dat de verhoudingen binnen McLaren ook anders zullen zijn.

Komatsu ziet verschillen

Zelf heeft Komatsu Oliver Bearman en Esteban Ocon onder zijn vleugels. Alleen omdat zij niet voorin meedoen gaan zij nog prima met elkaar om, zo benadrukt de Japanner zelf. "Norris en Piastri, dat is een totaal andere situatie om mee om te gaan", zo klonk het in de High Performance Podcast. "Onze jongens, Ollie en Esteban, die strijden niet voor het coureurskampioenschap. Dus in zekere zin is het voor mij veel makkelijker om daarmee om te gaan", voegde Komatsu daaraan toe.

McLaren hanteerde de afgelopen twee jaar de veelbesproken 'papaya-regels'. Dit hield voornamelijk in dat Norris en Piastri elkaar er niet af mochten rijden, maar volgens Komatsu is dat bijna niet te doen. "Stel je voor dat Esteban en Ollie allebei kans maken op het coureurskampioenschap, dan zou het een stuk lastiger zijn om diezelfde regels te hanteren binnen het team en hun carrière te laten slagen."

Wat moet McLaren komend jaar?

Omdat de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop gaan, is het nog de vraag of McLaren nog steeds de beste auto zal hebben. De mogelijkheid is er dat Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari of Aston Martin het stokje over gaat nemen. Mocht McLaren toch de touwtjes in handen houden, verwacht Komatsu toch een moeilijke situatie bij het team van Zak Brown en Andrea Stella. Volgens hem is namelijk ook Piastri klaar voor een wereldtitel, ook al moest hij zijn meerdere erkennen in Norris in 2025.

"Maar als je in een situatie terechtkomt zoals McLaren vorig jaar, met Norris en Piastri die voor het kampioenschap strijden, dan is het absoluut een veel lastigere omgeving", zo sloot Komatsu af.