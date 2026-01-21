user icon
Hoe gaan Norris en Piastri nu met elkaar om? "Blijft een lastige omgeving"

Hoe gaan Norris en Piastri nu met elkaar om? "Blijft een lastige omgeving"

Lando Norris was afgelopen Formule 1-seizoen uiteindelijk de lachende derde. De Brit won ten koste van Max Verstappen en Oscar Piastri uiteindelijk in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel en trok uiteindelijk een lange neus naar de rest. Hoe gaan de coureurs van McLaren nu met elkaar om met ingang van het komende jaar? 

De afgelopen twee jaar was voor McLaren een behoorlijke metamorfose. Van een constructeur die voornamelijk in het middenveld voorkwam, groeide het team uiteindelijk uit tot een winnend F1-team. Alleen door het succes van het team uit Woking, denkt Haas-teambaas Ayao Komatsu dat de verhoudingen binnen McLaren ook anders zullen zijn. 

Komatsu ziet verschillen

Zelf heeft Komatsu Oliver Bearman en Esteban Ocon onder zijn vleugels. Alleen omdat zij niet voorin meedoen gaan zij nog prima met elkaar om, zo benadrukt de Japanner zelf. "Norris en Piastri, dat is een totaal andere situatie om mee om te gaan", zo klonk het in de High Performance Podcast. "Onze jongens, Ollie en Esteban, die strijden niet voor het coureurskampioenschap. Dus in zekere zin is het voor mij veel makkelijker om daarmee om te gaan", voegde Komatsu daaraan toe. 

McLaren hanteerde de afgelopen twee jaar de veelbesproken 'papaya-regels'. Dit hield voornamelijk in dat Norris en Piastri elkaar er niet af mochten rijden, maar volgens Komatsu is dat bijna niet te doen. "Stel je voor dat Esteban en Ollie allebei kans maken op het coureurskampioenschap, dan zou het een stuk lastiger zijn om diezelfde regels te hanteren binnen het team en hun carrière te laten slagen." 

Wat moet McLaren komend jaar? 

Omdat de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop gaan, is het nog de vraag of McLaren nog steeds de beste auto zal hebben. De mogelijkheid is er dat Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari of Aston Martin het stokje over gaat nemen. Mocht McLaren toch de touwtjes in handen houden, verwacht Komatsu toch een moeilijke situatie bij het team van Zak Brown en Andrea Stella. Volgens hem is namelijk ook Piastri klaar voor een wereldtitel, ook al moest hij zijn meerdere erkennen in Norris in 2025. 

"Maar als je in een situatie terechtkomt zoals McLaren vorig jaar, met Norris en Piastri die voor het kampioenschap strijden, dan is het absoluut een veel lastigere omgeving", zo sloot Komatsu af.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

