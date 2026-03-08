Lando Norris is als vijfde over de streep gekomen in Melbourne, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De regerend wereldkampioen had zijn handen vol aan Max Verstappen, die op zijn beurt vanaf de twintigste positie startte. De wereldkampioen is van mening dat McLaren snelheid te kort komt.

Norris moest als enige McLaren gaan vertegenwoordigen tijdens de openingsrace, want thuisheld Oscar Piastri crashte al voor de race begon en kon hierdoor niet van start gaan in Melbourne. Hoewel Norris als zesde startte had hij een leeg startblok en Isack Hadjar voor zich die al na tien ronden zijn wagen aan de kant zette. Een beter resultaat was mogelijk, maar Norris kreeg dit niet voor mekaar.

Norris ziet Red Bull sneller zijn dan McLaren

Norris sprak na afloop van de race met Viaplay, maar hij klonk niet tevreden: "Dit was het maximaal haalbare, om eerlijk te zijn. Het is duidelijk dat het gat naar de mannen achter ons behoorlijk groot is, maar het gat naar de teams voor ons is ook heel groot", zo begon de wereldkampioen. Vorig seizoen wist Norris de openingsrace nog te winnen en dat was de start van zijn kampioensjaar.

Volgens Norris was Verstappen in zijn Red Bull-bolide sneller dan hij in zijn McLaren. "Ik denk dat Max hier veel sneller was. Ik slaagde er gelukkig in om sterk te verdedigen en hem voor te blijven. We wisten de auto aan het begin niet te optimaliseren, en ik had het erg lastig met het grainen van de banden." Het grainen van de banden betekent dat een zwarte streep op de band komt. Dit is beschadiging en daardoor zijn de banden niet meer in optimale staat.

Norris groeide tijdens de race

Toch groeide Norris langzaamaan tijdens de race. Hij voelde zich beter naar mate de race vorderde. "Aan het einde van de race voelde ik me veel beter. We hebben dus dingen weten te verbeteren en ik was wat blijer, maar Max startte zo ongeveer als laatste en versloeg ons nog bijna. Dat laat wel zien dat we niet snel genoeg zijn en dat we veel werk te verzetten hebben met de auto."

Norris kon zich niet bezig houden met Verstappen omdat hij zich puur op zijn eigen wagen moest concentreren. "Het is onmogelijk om te weten wat hij wel en niet deed, of waar hij het lastig mee had. Ik kon me alleen op mijn eigen werk richten, dus dat deed ik dan ook. Aan het begin van de race zat Max al achter me en ging hij me waarschijnlijk inhalen. Ik ben dus verrast dat we voor hem geëindigd zijn. Dat betekent dat wij beter werk geleverd hebben."