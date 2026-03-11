Max Verstappen is de jaren uitgegroeid tot een van de allerbeste Formule 1-coureurs aller tijden. Inmiddels heeft de Nederlander een naam opgebouwd die verder gaat dan alleen de koningsklasse van de autosport. Verstappen zelf vertelde openlijk over zijn indrukwekkende reis in een van de meest bekende sporten in de wereld.

Al op 16-jarige leeftijd bestuurde Verstappen voor het eerst een F1-bolide en maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn Grand Prix-debuut bij Toro Rosso. Nadat hij werd gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, verbaasde hij de hele wereld door meteen te winnen bij zijn debuut in Spanje.

“Toen voelde ik dat ik me vooraan kon laten zien”

Wanneer Verstappen terugkijkt op dat moment, moet hij ook lachen om beelden van zijn jonge zelf. “Mijn gezicht zag er toen toch net iets anders uit”, grapte hij tegenover The Times wanneer hem een foto van de viering werd getoond.

De overwinning betekende volgens Verstappen vooral een belangrijk moment in zijn ontwikkeling als coureur. “Dat was het moment waarop ik voelde: oké, nu kan ik me echt vooraan laten zien.”

Volgens de Nederlander kwam dat gevoel sneller dan verwacht. “Ik zeg ‘eindelijk’, maar eigenlijk had ik pas één seizoen in de Formule 1 gereden en een beetje in het middenveld gestreden.”

Verstappen voelde zich al vroeg thuis in de paddock

Hoewel de overstap naar een topteam groot was, voelde Verstappen zich nooit echt overdonderd door de Formule 1-wereld. Dat had volgens hem veel te maken met zijn jeugd.

Zijn vader, Jos Verstappen, reed zelf meer dan honderd Grands Prix. Daardoor groeide Max letterlijk op in de paddock.

“Het was natuurlijk hectisch in het begin en ik werkte met allemaal nieuwe mensen”, vertelde Verstappen. “Maar het ging allemaal zo snel dat ik er eigenlijk niet te veel bij stilstond.”

Eerste wereldtitel als ultiem doel

Een ander iconisch moment in Verstappens carrière is zijn eerste wereldtitel tijdens de dramatische ontknoping van het seizoen 2021 in Abu Dhabi Grand Prix 2021.

Een foto van Verstappen naast zijn Red Bull, zichtbaar geëmotioneerd na de race, roept nog altijd sterke herinneringen op.

“Dat moment voelde voor mij alsof ik mijn droom in de Formule 1 had voltooid”, legde hij uit. “Wereldkampioen worden was altijd het ultieme doel van mijn carrière.”

Volgens Verstappen veranderde er daarna ook iets in zijn perspectief. “Vanaf dat moment dacht ik: ik heb het doel bereikt waar we als kind al naartoe werkten. Natuurlijk wil je daarna nog meer winnen, maar dat eerste wereldkampioenschap blijft het ultieme.”