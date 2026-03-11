user icon
Verstappen groeide uit tot wereldster in Formule 1: "Veel meer kon ik niet krijgen"

Verstappen groeide uit tot wereldster in Formule 1: "Veel meer kon ik niet krijgen"

Max Verstappen is de jaren uitgegroeid tot een van de allerbeste Formule 1-coureurs aller tijden. Inmiddels heeft de Nederlander een naam opgebouwd die verder gaat dan alleen de koningsklasse van de autosport. Verstappen zelf vertelde openlijk over zijn indrukwekkende reis in een van de meest bekende sporten in de wereld.

Al op 16-jarige leeftijd bestuurde Verstappen voor het eerst een F1-bolide en maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn Grand Prix-debuut bij Toro Rosso. Nadat hij werd gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, verbaasde hij de hele wereld door meteen te winnen bij zijn debuut in Spanje. 

“Toen voelde ik dat ik me vooraan kon laten zien”

Wanneer Verstappen terugkijkt op dat moment, moet hij ook lachen om beelden van zijn jonge zelf. “Mijn gezicht zag er toen toch net iets anders uit”, grapte hij tegenover The Times wanneer hem een foto van de viering werd getoond.

De overwinning betekende volgens Verstappen vooral een belangrijk moment in zijn ontwikkeling als coureur. “Dat was het moment waarop ik voelde: oké, nu kan ik me echt vooraan laten zien.”

Volgens de Nederlander kwam dat gevoel sneller dan verwacht. “Ik zeg ‘eindelijk’, maar eigenlijk had ik pas één seizoen in de Formule 1 gereden en een beetje in het middenveld gestreden.”

Verstappen voelde zich al vroeg thuis in de paddock

Hoewel de overstap naar een topteam groot was, voelde Verstappen zich nooit echt overdonderd door de Formule 1-wereld. Dat had volgens hem veel te maken met zijn jeugd.

Zijn vader, Jos Verstappen, reed zelf meer dan honderd Grands Prix. Daardoor groeide Max letterlijk op in de paddock.

“Het was natuurlijk hectisch in het begin en ik werkte met allemaal nieuwe mensen”, vertelde Verstappen. “Maar het ging allemaal zo snel dat ik er eigenlijk niet te veel bij stilstond.”

Eerste wereldtitel als ultiem doel

Een ander iconisch moment in Verstappens carrière is zijn eerste wereldtitel tijdens de dramatische ontknoping van het seizoen 2021 in Abu Dhabi Grand Prix 2021.

Een foto van Verstappen naast zijn Red Bull, zichtbaar geëmotioneerd na de race, roept nog altijd sterke herinneringen op.

“Dat moment voelde voor mij alsof ik mijn droom in de Formule 1 had voltooid”, legde hij uit. “Wereldkampioen worden was altijd het ultieme doel van mijn carrière.”

Volgens Verstappen veranderde er daarna ook iets in zijn perspectief. “Vanaf dat moment dacht ik: ik heb het doel bereikt waar we als kind al naartoe werkten. Natuurlijk wil je daarna nog meer winnen, maar dat eerste wereldkampioenschap blijft het ultieme.”

Hier de hele story uit de Times: In tien jaar bij Red Bull is Max Verstappen getransformeerd van een wonderbaarlijk getalenteerde win-at-all-cost jongere in een volwassen teamleider, familieman en viervoudig wereldkampioen.

Hij is de constante in een zee van verandering. Red Bull's teambaas Laur... [Lees verder]

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

  • monzaron

    Posts: 789

    Hier de hele story uit de Times: In tien jaar bij Red Bull is Max Verstappen getransformeerd van een wonderbaarlijk getalenteerde win-at-all-cost jongere in een volwassen teamleider, familieman en viervoudig wereldkampioen.

    Hij is de constante in een zee van verandering. Red Bull's teambaas Laurent Mekies begint zijn eerste volledige seizoen aan het hoofd, met de voormalige baas Christian Horner, en Helmut Marko, de senior adviseur, afwezig aan het begin van het jaar voor de eerste keer in de geschiedenis van het team.

    Vier senior leden van Verstappen's kant van de garage zijn vertrokken, de 2025-rookie Isack Hadjar is zijn nieuwe teamgenoot en Red Bull bouwt nu hun eigen motoren.

    Hun meest gewaardeerde aanwinst — Verstappen — blijft. In een exclusief interview met The Times onthult hij details van een gesprek dat hij had met Red Bull's oprichter Dietrich Mateschitz, wat een belangrijk onderdeel was van zijn wens om zijn hele carrière bij het team te blijven.

    Het is grappig, want ik denk niet dat de bestuurder normaal gesproken, laten we zeggen, de stabiele factor is, in termen van mensen die vertrekken, dus daar ben ik trots op", zegt Verstappen met een glimlach, ongestoord door de menigte die zich snel om ons heen heeft verzameld, met fotografen en fans die een glimp willen opvangen van de 28-jarige.

    "Ik ben lang loyaal gebleven aan het team", zegt hij. “Ze weten dat loyaliteit voor mij een heel groot ding is, en dat is niet altijd een gegeven in de Formule 1. Maar zo werk ik.

    “Je probeert altijd het sterkste team om je heen op te bouwen. Maar als je veel succes hebt, is het normaal dat mensen worden gestropt en mensen vertrekken. Zo werkt sport. Maar voor mij moet je het gevoel hebben dat je jezelf kunt zijn in een team. Dat is net zo belangrijk, zou ik zeggen in mijn carrière nu ik al zoveel heb gewonnen, dan gewoon ergens heen gaan voor prestaties.”

    Vorig seizoen was de transfersaga rond een mogelijke overstap naar Mercedes maandenlang een punt van discussie. Hoewel het onderwerp later in het seizoen naar boven kan komen, lijken Verstappen en de mensen om hem heen nu meer vast. Zijn Red Bull-contract loopt af aan het einde van het seizoen 2028.

    Je hele carrière doorbrengen met één team wordt steeds zeldzamer - maar voor Verstappen staat het duidelijk voorop. (Hij begon zijn F1-carrière bij Toro Rosso, een Red Bull junior team.)

    "Het is altijd de bedoeling geweest", zegt hij. “Ik herinner me dat Dietrich [Mateschitz, die stierf in oktober 2022] nog leefde... Ik vertelde hem dat mijn droom - en zijn droom - was dat ik hier voor altijd zou blijven, zolang mijn carrière duurt. Ik ben erg blij dat ik voordat hij stierf zei dat het nog steeds mijn bedoeling is om die droom te vervullen, en tot nu toe gaat dat best goed.”

    Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij in zijn veertiger jaren niet in een F1-auto zal rijden, zoals Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Hij werd afgelopen mei vader en zijn dochter, Lily, is een herinnering dat er leven is buiten een renbaan, ondanks zijn autosportpassies.

    Ik probeer zoveel mogelijk tijd met mijn familie door te brengen', zegt hij voordat een record-gelijk seizoen van 24 races op zondag in Melbourne begint. “Ik geniet ervan om in de Formule 1 te zijn [maar] het zijn veel races, dus je moet altijd proberen die kalender te optimaliseren. Wat natuurlijk moeilijk is, maar tegelijkertijd haal ik veel motivatie en plezier uit het kunnen doen van andere dingen.

    "Als dat is om mijn vader te zien racen, in rally's, de GT3-dingen [een raceserie waarin Verstappen zijn eigen team bezit en af en toe rijdt] bouwen, de simulatiebusiness die we hebben, zijn ze ongelooflijk opwindend voor de toekomst."

    In een decennium met Red Bull heeft Verstappen 71 raceoverwinningen en vier wereldtitels. Nadat hij in 2015 zijn debuut had gemaakt voor Toro Rosso, werd hij halverwege het volgende seizoen opgeroepen voor het seniorenteam.

    De sprong van een middenveldgevecht naar een toonaangevend team is aanzienlijk, maar Verstappen won onmiddellijk bij zijn debuut in de Spaanse Grand Prix. Getoond met een afbeelding van die vieringen, grapt hij "mijn gezicht is een beetje anders", van de tiener die de jongste F1-racewinnaar in de geschiedenis werd.

    Ik voelde eindelijk: 'Oké, nu kun je jezelf eindelijk wat meer naar voren laten zien'. Ik zeg eindelijk... Ik heb maar één seizoen gedaan en een klein beetje op het middenveld.”

    De paddockomgeving voelde als thuis, zelfs als zijn nieuwe team dat niet deed, omdat hij zijn hele jeugd op renbanen was geweest met zijn vader, Jos, die 106 F1-racestarts maakte.

    "Het was hectisch, ik voelde me erg onervaren, werken met nieuwe mensen", zegt hij. “Alles ging ook zo snel. Maar ik ben het type persoon dat me niet echt kan schelen [dat]. Ik heb veel over deze dingen gesproken met mijn vader. Voor mij was het niet erg overweldigend om in de Formule 1 te komen, want zelfs als kind, of terug te komen toen ik aan het karten was, nog steeds met mijn vader, rondlopen in de paddock, helpen deze dingen. Het is dan een stuk minder stressvol.”

    The Times toont Verstappen een van de meest iconische beelden van zijn carrière, geknield naast zijn Red Bull in de nasleep van Abu Dhabi 2021, overweldigd door emotie na het winnen van zijn eerste titel.

    Voor mij was [dat] het besef dat ik mijn droom in de Formule 1 had voltooid, namelijk wereldkampioen worden. Dat is het ultieme doel in mijn leven, mijn racecarrière. Dus vanaf dat moment had ik zoiets van: 'Nou, ik heb het voltooid'.

    "Veel meer dan dit kun je eigenlijk niet krijgen, omdat je het nog een paar keer kunt doen, maar aan het eind van de dag is het dezelfde titel - het ultieme doel - dat is waar we voor hebben gewerkt sinds ik een kind was."

    Zijn tweede titel volgde snel in 2022, voor een ongelooflijk dominant 2023, waar hij 19 van de 22 races won. Zijn schurkenstatus van de controversiële conclusie van 2021, gecombineerd met zijn suprematie, deed velen tegen hem wortelen.

    Vorig seizoen leek er een verschuiving te zijn - afgebeeld als "Chucky" de horrorfilmschurk door McLaren in de titelrace, velen steunden de Nederlander, zelfs in Engeland.

    Over het algemeen ben ik dezelfde persoon geweest', zei hij. “Het is gewoon dat je auto soms een beetje beter of slechter is, soms ben je de underdog, soms domineer je bijna het hele seizoen - waarschijnlijk is dat iets wat mensen niet leuk vinden.

    “Dat is niet mijn probleem. Ik ben hier om te winnen, en ik probeer elke race te winnen, toch? Dat is altijd het doel. Waarom zou ik medelijden hebben met succes? Dat zou een beetje gek zijn.

    “Het is beter om positief, laten we zeggen, ontvangen te zijn. Maar het belangrijkste is dat ik trouw ben aan mezelf, niet alleen om er goed uit te zien aan de buitenkant. Je houdt ervan of je haat het. Ik ben er niet om vrienden te maken. Ik ben gewoon mezelf. Ik probeer altijd dezelfde persoon te zijn op en van de baan.”

    Verstappen is typisch eerlijk geweest over zijn opvattingen over de nieuwe regelgeving dit seizoen, maar de Red Bull-power unit ziet er beter uit dan verwacht, en hij behoort opnieuw tot de favorieten voor de titel.

    Hij zal maximaliseren wat hij kan doen, werken met zijn "tweede familie" bij Red Bull, en het belangrijkste, zegt hij, er plezier in vinden.

    "Ik probeer natuurlijk nog steeds altijd het beste resultaat eruit te halen, maar één race wint meer, of minder, één titel meer of minder, is dan een beetje... in perspectief geplaatst," zei hij, een zin die een jongere Verstappen zeker nooit zou hebben uitgesproken.

show sidebar